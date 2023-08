Diese Fehler will der Ripple-Nachfolger auf keinen Fall wiederholen ➡️ alle Informationen zu XRP20!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für Ripple lief es zugegebenermaßen in den letzten 3 Jahren nicht besonders gut. Durch die Klage der SEC gegen Ripple Labs, das Unternehmen hinter Ripple, und den Führungskräften verlor die ehemalige Nummer 3 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung viel Liquidität und büßte auch Vertrauen seiner Anleger ein. Mitte Juli schien es zunächst so, als dass der Rechtsstreit nun vorbei wäre.

Ein US-Gericht urteilte weitestgehend zugunsten von Ripple und entschied, dass der private Handel mit XRP, dem nativen Coin des Projektes, keinen unerlaubten Wertpapierhandel darstelle, Doch nur wenig später ging die SEC in Berufung gegen das Urteil. Das bedeutet, es geht erstmal weiter mit den Unklarheiten und leider auch mit dem erheblichen Wertverlust für XRP.

Im letzten Monat musste Ripple über 22 % Wertverlust für seinen Coin XRP verkraften. Besser lief es allerdings beim Ripple-Nachfolger, dem XRP20 Coin. Und die Entwickler hinter dem Projekt sind fest davon überzeugt, dass sie einige typische Fehler des Originals nicht wiederholen werden. Wir haben die Details dazu!

Statt Institutionen dürfen Privatanleger in den Coin investieren

Bei der Ausgabe des XRP-Coins gab es keinen ICO, keinen Zugang für Privatinvestoren und auch sonst keine Möglichkeit, für Kleinanleger, in Ripple zu investieren. Stattdessen hatten nur Institutionen Zugang zum XRP-Coin, der benötigt wird, um im Zahlungsnetzwerk RippleNet, grenzüberschreitende Transaktionen auszulösen. Ripple basiert dafür nicht auf einer Blockchain, sondern auf einer ähnlichen Technologie mit einem verteilten Ledger.

Die gemeinsame öffentliche Datenbank agiert im Netzwerk als Register und enthält alle Kontostände. Jeder kann dieses Register einsehen. Enthalten sind auch Informationen über Kauf- und Verkaufsangebote von Devisen und Gütern. Alls 2 bis 5 Sekunden findet das Ripple Netzwerk den Konsens.

Damit ist das zentrale Steuern von grenzüberschreitenden Zahlungen im B2B-Sektor schnell, günstig und sicher möglich. Doch was zunächst wie eine ideale Lösung klingt, hat seine Limitierungen.

Ripple XRP20 Im Vorverkauf Preis unter 1 US-Dollar Preis unter 0,10 US-Dollar MetaMask Wallet Blockchain als Basis Staking-Vertrag auf Ethereum Passives Einkommen Energiesparender PoS ICO für Privatanleger Anfänger bevorzugt Register als DLT Kurz- und mittelfristig traden Langfristiges Investment Gilt als Wertpapier Tokenburn

Der Ripple-Nachfolger XRP20 setzt stattdessen auf die Blockchain, genauer gesagt auf die von Ethereum. Der native Utility-Token des Coin 2.0, wie Altcoin-Nachfolger auch häufig genannt werden, steht anders als bei Ripple ausschließlich privaten Anlegern und Kleininvestoren zur Verfügung. Der Kauf des Coins erfolgte dabei über einen inzwischen ausverkauften Pre-Sales.

Blockchain statt Register bringt Vorteile für Anleger

Das Zahlungsnetzwerk von Ripple wird von dem nativen XRP-Coin betrieben. Dieser ist notwendig, damit Banken und Finanzinstitute Zugang zur Plattform haben. Die Durchführung der Zahlungstransaktionen über das Handelsmedium basiert auf Vertrauen.

Die Verwendung von etablierten Zahlungsmitteln ist durch Ripple-Gateways möglich, die durch die Bereitstellung von digitalen Schuldscheinen für einen immer ausgeglichenen Saldo sorgen.

Was kompliziert klingt, ist auch ein hoch komplexes System, dass nur gewerblichen Anbietern zur Verfügung steht. Damit war von Anfang an klar, dass private Investoren zunächst keinen Zugang zum Ripple Coin erhielten. Inzwischen kann XRP zwar an öffentlichen Handelsplätzen getradet werden, die oftmals lukrative Anfangsphase war dieser Zielgruppe jedoch verwehrt.

XRP20 hat sich bewusst für den Einsatz einer Blockchain entschieden. Außerdem ist der Token nicht Bestandteil eines komplexen Netzwerks aus Knoten von institutionellen und damit zentralen Mittelsmännern. Die Ethereum Blockchain bietet darüber hinaus aber auch noch den Vorteil des innovativen Staking-Konzeptes von XRP20, Stake-2-Earn.

So funktioniert das Stake-2-Earn Geschäftsmodell

Eine durchschnittliche Jahresrendite von 61 % ist laut der Entwicklern von XRP20 beim Stake-2-Earn Konzept auf ihrer Plattform möglich. Grundsätzlich gilt Staking als besonders erfolgreiche Chance auf ein passives Einkommen.

Dabei sperren Anleger ihre Token über einen Smart Contract im Protokoll von Projekten, in diesem Fall von XRP20. Die Token im Stake können für die vereinbarte Dauer nicht verwendet werden. Dafür erhält der Anleger vom Projekt eine Belohnung, auch als Staking-Rewards bezeichnet.

Benefit from the $XRP20 Staking Incentives NOW!



Secure your #Tokens in the #XRP20 staking program and unlock exclusive #Staking perks with an attractive current APY of 61%!



Important Details:



Tokens Staked: 16,459,854,556

Potential Earnings: Impressive APY of 61%… pic.twitter.com/U7auKLPnYA — XRP20 (@XRP_20) August 16, 2023

Es gibt verschiedene Möglichkeit, wie diese Rewards aussehen. In der Regel sind dies jedoch zusätzliche Coins oder Token des Projektes, die der Anleger dann am Ende der vereinbarten Laufzeit zur freien Verfügung hat. Er kann sie entweder halten, das wird als HODLen bezeichnet oder auch an Handelsplätzen traden. In beiden Varianten ist der optimale Fall der, bei dem Anleger hohe Renditen erzeugen.

Die maximale Rendite bei XRP20 in Höhe von bis zu 61 % in Form von Staking-Rewards ist gestaffelt und hängt davon ab:

wie viele Token gesperrt werden und

wie lange die Token gesperrt sind.

Fazit: Ripple’s Probleme scheinen kein Ende nehmen zu wollen. Der Kurs liegt nur noch bei aktuell 0,5446 $. Man könnte schon fast von einem Shit Coin sprechen. Der Verlust am heutigen Handelstag 2,72 %. Allerdings stieg der XRP-Kurs in den vergangenen 12 Monaten um über 51,39 %. Durch die unklare weitere Entwicklung ist es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt extrem schwierig, eine verlässliche Ripple Prognose abzugeben.

Dazu drängen frische Projekte auf den Markt und machen Altcoins wie Ripple zunehmend Konkurrenz. Da neue Entwicklungen bei Ripple schon seit längerem in der Warteschleife verharren, ist zu befürchten, dass Coins wie der Ripple-Nachfolger XRP20 in der Zwischenzeit Marktkapitalisierung abziehen. Für Anleger ergeben sich aber beispielsweise durch das Staking-2-Earn Modell von XRP20 interessante Optionen, ein mögliches passives Einkommen zu generieren.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/