Diese grüne Kryptowährung bietet aktuell einen 125 % Bonus und laut Experten 15x Potenzial

Mit mittlerweile fast eine Million $ Raising Capital ist der Vorverkauf von Chimpzee kein Unbekannter mehr. Bei Redaktionsschluss beläuft sich das Kapital in Stufe 8 auf exakt 961.287 $. Damit wurden 1.623.180.636 CHMPZ Token verkauft. Wer in der aktuellen Phase 8 noch den grünen Coin akkumuliert, kann einen 125 % Bonus beanspruchen. Damit bauen sich bereits vor dem Handelsstart an den Krypto-Börsen massive Buchgewinne auf. Doch auch in Zukunft könnte CHMPZ eine fulminante Entwicklung nehmen. Denn Experten sehen hier durchaus das Potenzial auf einen Multibagger.

Charity, Umweltschutz & Renditepotenzial: Diese Mischung ist explosiv

Eine Kryptowährung, die auf Charity und Umweltschutz setzt und gleichzeitig Renditepotenzial bietet, ist für Anleger im Jahr 2023 besonders attraktiv, da sie die aufstrebenden Megatrends der Nachhaltigkeit und ESG (Environmental, Social, Governance) bedient. Immer mehr Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihr Geld in Projekte zu investieren, die einen positiven sozialen und ökologischen Einfluss haben. Eine solche Kryptowährung ermöglicht es den Investoren, nicht nur finanzielle Gewinne zu erzielen, sondern auch einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken und dem Umweltschutz zu leisten.

Angesichts der wachsenden globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und sozialer Ungerechtigkeit gewinnen nachhaltige Investitionen an Bedeutung. Kryptowährungen, die diese Werte verkörpern, sprechen eine große Zielgruppe an Anlegern an.

Das Renditepotenzial ist ein weiterer attraktiver Aspekt. Durch kluge Investitionen und eine solide Tokenomics kann Charity-Kryptowährung Chimpzee nicht nur die Ziele der Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, sondern auch die finanziellen Erwartungen der Investoren erfüllen.

Die Kombination aus Charity, Umweltschutz und Renditepotenzial ist ergo eine vielversprechende und attraktive Option für Anleger, die nach sinnvollen und profitablen Investitionsmöglichkeiten suchen, die zugleich im Einklang mit dem Megatrend Nachhaltigkeit stehen.

Deflation bei CHMPZ: Massives Token-Burning

Nun kündigte das Team von CHMPZ auch noch ein Token-Burning an. Denn das Angebot soll massiv verknappt werden. Über 50 Milliarden Token werden demnach schon in Phase 1 des Burning-Programms an ein Dead-Wallet geschickt und damit aus dem Total Supply entfernt.

Das Token-Burning ist bullisch, da es das Angebot an CHMPZ Token reduziert und somit eine deflationäre Wirkung hat. Weniger verfügbare Token auf dem Markt können zu einem Anstieg des Kurses führen, wenn die Nachfrage gleichbleibt oder steigt. Investoren sehen knappere Ressourcen zugleich als positiven Faktor und könnten daraufhin mehr Interesse an dem Token zeigen. Dieser Effekt kann das Vertrauen in das Projekt stärken und das Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen erhöhen, da die Knappheit und die Aussicht auf langfristige Wertsteigerungen Anleger anziehen.

Diejenigen, die bereits in das Projekt investiert haben, könnten erhebliche Buchgewinne erzielen, sobald CHMPZ an den großen Börsen gelistet wird. Dies liegt daran, dass das initiale Listing auf den großen Börsen zu einem Preis von 0,00185 $ geplant ist, was einem Anstieg von etwa 150 % gegenüber dem ursprünglichen Investitionspreis entspricht.

In Kombination mit dem 125 % Bonus stellt sich der Investmentcase wohl denkbar attraktiv dar. Denn selbst ohne prognostizierte Kursgewinne post ICO, die bei dem nachhaltigen und einprägsamen Konzept zweifelsfrei möglich sind, dürfte sich das initiale Investment dank fixer Buchgewinne zum Handelsstart mehr als verdoppeln.

