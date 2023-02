Diese Kryptowährung hat einzigartige Use Cases und könnte ihren Wert deshalb Analysten zufolge ver-10-fachen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptowährungssektor scheint zu Beginn des Jahres 2023 eine Renaissance zu erleben, und die wunderbare Kryptowährungsspielseite, über die im Moment jeder spricht, ist die Meta Masters Guild. Schon in der Anfangsphase des Vorverkaufs der Meta Masters Guild war klar, dass dieser Vorverkauf die Welt im Sturm erobern und der erfolgreichste Vorverkauf des Jahres 2023 werden würde. In der Tat war der MEMAG-Vorverkauf ein großer Erfolg, da sich immer mehr Investoren für den Kauf des Coins entscheiden.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat die Meta Masters Guild bereits mehr als 3,5 Millionen Dollar eingenommen, und das Tempo, mit dem die Kunden den MEMAG-Token (nativer Token der Meta Masters Guild) kaufen, zeigt, dass der Markt zunehmend Vertrauen in die langfristige Nachhaltigkeit und Lebensfähigkeit dieses Systems gewinnt.

Bleiben Sie bis zum Ende dieses Artikels, da wir einige einzigartige Aspekte dieses Tokens diskutieren werden und warum eine Investition in diesen Token in der Vorverkaufsphase Ihnen langfristig einen stattlichen 10-fachen Gewinn bescheren kann.

Meta Masters Guild – Gamer-Paradies mit einer Vielzahl von lustigen Spielen

Was gibt es Besseres als eine Plattform, die Handyspiele anbietet, die sowohl Spaß machen, als auch lukrativ sind? Ja, Sie haben richtig gehört. Als Gamer bietet Meta Masters Guild eine Fülle von Spielen, mit denen man nicht nur Geld verdienen, sondern auch Spaß haben kann. Wenn du jemand bist, der auf deinem Handy Spiele spielen möchte, die sowohl Spaß machen als auch große finanzielle Belohnungen bieten, kann deine Suche hier enden; die Meta Masters Guild-Website bietet alles, was du dir wünschen könntest.

Die Enthüllung von drei fantastischen Spielen für die Meta Masters Guild-Plattform ist Musik in den Ohren aller Gamer. Alle drei Spiele sind nicht nur ein toller Zeitvertreib, sondern bieten auch enorme Anreize. NFTs werden in den Spielen der Plattform enthalten sein, so dass Sie Preise für das Spielen gewinnen können, und wenn Sie ein treuer und erfolgreicher Spieler sind, können Sie diese Preise gegen MEMAG-Token eintauschen. Das ist der plattformeigene Token, der für Einkäufe im Spiel und vieles mehr nützlich sein wird.



Das Projekt hat noch mehr in der Pipeline

In Erwartung der drei kommenden Spiele – Meta Raid NFT, Meta Masters World und Kart Racers – melden sich Krypto-Spieler bereits für The Guild an.

Das erste Spiel für dieses System wird Meta Kart Racers sein, und es sieht so aus, als könnten die Spieler es in Kürze erwarten, da die Entwicklung weit fortgeschritten ist. Es liegt an dir, ob du dieses aufregende Rennspiel alleine oder im Spieler-gegen-Spieler-Modus spielst, aber so oder so wird es dir eine gesunde Dosis an Spannung liefern. Der erste Schritt ist einfach: Du musst ein passendes Kart und einen Fahrer auswählen, und dann beginnt der eigentliche Spaß, wenn du auf einer von mehreren aufregenden Strecken antrittst. Meta Kart Racers wird, wie die beiden anderen genannten Titel, natürlich auch auf mobilen Geräten spielbar sein.

Spiele, die ausschließlich gespielt werden, um Geld zu verdienen, sind ein Relikt der Vergangenheit, und jetzt gibt es auf dem Markt Spiele, die die Spieler aus reinem Vergnügen spielen und dabei auch noch Geld verdienen.

Warum sollten Sie in den Meta Masters Guild Presale investieren?

Wie Sie vielleicht schon gehört haben, gehört der Meta Masters Guild Presale zu den heißesten Krypto Presales, und die Nachfrage nach dem MEMAG Währungstoken geht durch die Decke. Ja, jeder will einfach die Chance haben, unglaubliche Spiele zu spielen und dabei auch noch einen ordentlichen Gewinn zu machen. Die große Nachfrage nach MEMAG-Münzen ist das Ergebnis der fünften und letzten Vorverkaufsphase, die kurz vor dem Abschluss steht. Derzeit liegt der Preis bei nur 0,019 USDT, aber wir rechnen mit einem Anstieg auf 0,023 USDT in der nächsten Phase. Sie sollten sich beeilen, wenn Sie es zum besten Preis und mit dem besten Preis bekommen wollen.

Die sechste Phase des Vorverkaufs neigt sich dem Ende zu, und danach gibt es nur noch zwei weitere Phasen, bis der Vorverkauf abgeschlossen ist. Natürlich wird MEMAG in den folgenden Phasen teurer werden. Überlegen Sie nicht zu lange, ob Sie investieren sollen oder nicht, denn während Sie noch darüber nachdenken, wird sich wahrscheinlich jemand anderes MEMAG zu diesem niedrigen Preis sichern.

Verpassen Sie nicht den am meisten erwarteten Token-Vorverkauf des Jahres 2023. Die Investition in MEMAG wird Ihnen nicht nur Zugang zu erstaunlichen Spielen und die Möglichkeit bieten, Belohnungen zu gewinnen, während Sie eine gute Zeit haben, sondern es hat auch eine gute Chance, die beste Gaming-Kryptowährung im Jahr 2023 zu sein. Das bedeutet, dass es Ihnen wahrscheinlich in naher Zukunft noch mehr Vorteile bringen wird.

Experten auf dem Kryptowährungsmarkt sagen voraus, dass der Preis von MEMAG im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage, der vielversprechenden Zukunft und der positiven Resonanz auf den Meta Masters Guild-Vorverkauf in die Höhe schnellen wird. Es gibt eine breite Palette von Konsens unter Krypto-Analysten, dass MEMAG das Potenzial hat, den Wert bis zum Ende des Jahres um das 10-fache zu erhöhen. Den Vorverkauf dieser fantastischen und vielversprechenden Münze sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

Ist $MEMAG also eine einmalige Investitionsmöglichkeit?

Die Tatsache, dass MEMAG in der Lage war, innerhalb weniger Wochen über 3,5 Millionen Dollar zu generieren, zeigt, dass sowohl reguläre Krypto-Investoren als auch Brancheninsider an die langfristige Lebensfähigkeit der Münze glauben.

Dank des Erfolgs einer Fülle von Vorverkäufen im letzten Jahr hat Meta Masters Guild eine gute Chance, beeindruckende finanzielle Ergebnisse zu erzielen, wenn sie in den kommenden Monaten an den großen Kryptobörsen notiert wird.

Die Tatsache, dass sie einen Plan hat und bereits die Aufmerksamkeit mehrerer hervorragender Spieleentwickler auf sich gezogen hat, verheißt Gutes für ihre Zukunft als erfolgreiche Spielumgebung. Als Pionier in der Branche hat es gute Chancen, eine wachsende Teilmenge der Web3-Gaming-Industrie zu dominieren, bevor sich das Format auf breiter Ebene durchsetzt.

Wenn Sie all diese Dinge im Hinterkopf behalten, sollten Sie als Investor auf jeden Fall MEMAG-Token aus diesem Vorverkauf kaufen, bevor der Preis in die Höhe schießt und Sie die einmalige Chance verlieren, bis Ende des Jahres eine 10-fache Rendite auf Ihre Investition zu erzielen.