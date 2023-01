Diese Kryptowährung kann ihren Wert Experten zufolge in den kommenden Monaten 50-fach steigern

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und sind inzwischen ein fester Bestandteil der Finanzwelt. Eine Kryptowährung, die in den kommenden Monaten besonders im Fokus stehen könnte, ist $MEMAG. Experten gehen davon aus, dass der Wert dieser Kryptowährung in den nächsten Monaten um das 50-fache steigen könnte.

Diese Prognose basiert auf verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen, der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen durch Unternehmen und Institutionen sowie der innovativen Plattform Meta Masters Guild, die hinter dem Coin steckt. Ein weiteres wichtiges Argument für einen Wertanstieg von $MEMAG ist die Tatsache, dass die Kryptowährung im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen noch nicht so stark in den Mainstream eingetreten ist und deshalb noch viel Potenzial für Wachstum hat.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Kryptowährungen als Anlageform sehr volatil sind und schnelle Veränderungen im Wert möglich sind. Es ist wichtig, sich gut zu informieren und die Risiken abzuwägen, bevor man in Kryptowährungen investiert. Eine umfassende Vorbereitung und das Verstehen des Marktes sind entscheidend, um erfolgreich in Kryptowährungen zu investieren.

Meta Masters Guild – ein Projekt mit hohen Ambitionen und einem soliden Fundament

Der Vorverkauf der Meta Masters Guild hat die Marke von 1,2 Millionen Dollar überschritten und diesen siebenstelligen Betrag in nur zwei Wochen erreicht. Diese Summe übertrifft die Prognosen für die Player-to-Earn-Gaming-Plattform, die ihren ersten Titel – Meta Kart Racers – im dritten Quartal des Jahres auf den Markt bringen will.

Das bedeutet auch, dass die zweite Phase des Meta Masters Guild-Vorverkaufs bereits ausverkauft ist, wodurch der Verkaufspreis für den MEMAG-Token von 0,01 $ auf 0,013 $ gestiegen ist. Und da in zwei Wochen eine weitere Preiserhöhung ansteht, müssen frühe Investoren schnell handeln, wenn sie sich den größtmöglichen Rabatt auf einen der erfolgreichsten Token des Jahres 2023 sichern wollen.

Beeindruckend ist, dass der Gesamtbetrag des Vorverkaufs vor genau einer Woche bei nur 500.000 $ lag. Um diese Zeit herum erreichte der Verkauf jedoch eine kritische Masse, wobei jeder neue Schwellenwert als Anreiz für andere Investoren diente, an Bord zu kommen, und in einigen 24-Stunden-Perioden wurden Zuflüsse von über 100.000 $ verzeichnet.

Gestern überschritt die Gesamtsumme sogar die Marke von 1 Million Dollar, was bedeutet, dass innerhalb von nur 24 Stunden über 200.000 Dollar investiert wurden. Diese Art der Beschleunigung könnte sich fortsetzen, zumal die Anleger es vorziehen könnten, schnell zu handeln, bevor die Preise weiter steigen.

Der Vorverkauf wird insgesamt sieben Stufen umfassen, und in der letzten Stufe wird ein MEMAG-Token die Anleger 0,023 $ kosten. Mit anderen Worten, wer jetzt zum aktuellen Preis von 0,013 $ kauft, hat effektiv einen Gewinn von 76,9 % gemacht, noch bevor MEMAG gelistet wird (was den Preis noch weiter erhöhen könnte).

In Anbetracht der Tatsache, dass Meta Masters Guild ein Gesamtziel von 4,97 Millionen Dollar für den Vorverkauf festgelegt hat, ist es möglich, dass dieser relativ bald enden könnte, woraufhin die Börsennotierung folgen wird. Investoren können teilnehmen, indem sie die offizielle Meta Masters Guild-Website besuchen und ihre Kryptowährungs-Wallets verbinden und entweder ETH oder USDT verwenden, um $MEMAG zu kaufen.

Eine Plattform, die genau das bereitstellt, was der Play-to-Earn Sektor heute braucht

Basierend auf den Fundamentaldaten von Meta Masters Guild ist es nicht allzu schwer zu verstehen, warum so viele Investoren bereits den Sprung gewagt haben. Die Meta Masters Guild, die ab dem dritten Quartal dieses Jahres mit der Einführung von Spielen beginnen soll, ist eine auf mobile Geräte fokussierte Gaming-Gilde, die eine Reihe von Web3- und Play-to-Earn-Spielen entwickeln wird.

Innerhalb des Ökosystems wird der native Token $MEMAG für Governance-Zwecke sowie für Einsätze und den Kauf von Gegenständen und NFTs verwendet. Insgesamt wird es ein maximales Angebot von 1 Milliarde $MEMAG geben, wobei der Vorverkauf 35 % dieser Summe zugewiesen bekommt, wie im Meta Masters Guild-Litepaper beschrieben.

Meta Masters Guild möchte sich von anderen Play-to-Earn-Plattformen und Spielen abheben und hat sich zum Ziel gesetzt, Spiele zu entwickeln, die in erster Linie Spaß machen. Dies ist ihrer Ansicht nach der Weg zu dauerhaftem Engagement und einer nachhaltig aktiven Community.

Zu diesem Zweck wird Meta Kart Racers als Free-to-Play-Rennspiel auf den Markt gebracht, das auch eine Reihe von Spiel- und Verdienstoptionen enthält. Es wird auf Smartphones (iOS und Android) spielbar sein und einen Solo-Arcade“-Modus sowie verschiedene Online-Spieler-gegen-Spieler-Optionen enthalten.

In Meta Kart Racers können die Spieler $MEMAG ausgeben, um seltene Gegenstände und Upgrades im Spiel zu kaufen. Darüber hinaus können sie auch seltene, nicht-fungible Token gewinnen, spielbare Charaktere im Spiel, die der Spieler selbst genießen oder weiterverkaufen kann. Weitere Features sind die Möglichkeit, $MEMAG zu setzen, um Erträge zu erzielen, sowie die Möglichkeit, im Spiel NFTs im Meta Masters Guild Store zu kaufen.

Das Spiel befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, wobei das Spielestudio Gamearound für die Umsetzung des Launch-Titels der Gilde verantwortlich ist. Meta Masters Guild hat sich auch mit dem Blockchain-Entwicklungsunternehmen RWaltz zusammengetan, das bereits an Probit exchange, 100XCoin und BTC Bizarre gearbeitet hat.

Börsennotierungen und Vorverkaufsgewinne

Zusammengenommen deuten diese Funktionen darauf hin, dass die Plattform bei ihrem Start im Laufe dieses Jahres eine große Anziehungskraft entwickeln könnte. Nicht nur das, sondern auch die Vorverkäufe des letzten Jahres deuten darauf hin, dass frühe Investoren in $MEMAG überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten, wenn die Münze in den nächsten Monaten an den Börsen gelistet wird.

So haben einige der besten Vorverkaufsmünzen nach dem ersten Listing Gewinne von über 1.000 % verzeichnet. Um zwei Beispiele zu nennen: Lucky Block (LBLOCK) und Battle Infinity (IBAT) verzeichneten im letzten Jahr einen Anstieg von 6.000 % bzw. 3.000 % im Vergleich zu ihren anfänglichen Vorverkaufspreisen von 0,000 $15

Wenn sich der Markt also weiter erholt und frühe Investoren ihre Bewegungen richtig timen, könnte $MEMAG ihnen am Ende helfen, einen sehr ordentlichen Gewinn zu erzielen. Angesichts des vielversprechenden Potenzials von Meta Masters Guild als Spieleplattform könnte es jedoch einfach profitabler sein, langfristig an $MEMAG festzuhalten und einige wirklich beträchtliche Gewinne zu erzielen.