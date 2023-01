Diese Kryptowährung könnte bis 2030 um das 80-fache steigen

Eine neue Kryptowährung hat sich einem besonderen Kryptosektor gewidmet und sich in diesem Zusammenhang große Ziele gesteckt. Ihr Ansatz kann nicht nur den P2E-Bereich, sondern auch das Mobilegaming revolutionieren. Dabei bietet sie ein massives Skalierungspotenzial und diversifiziertes Investment, sodass es schon in den ersten Tagen zu enormen Verkaufszahlen im Presale gekommen ist. Einige Analysten prognostizieren ihr schon einen der stärksten Anstiege während des nächsten Bullenmarktes voraus. Welchen Coin man nun besser nicht auf der Watchlist vergessen sollte, wird jetzt im Folgenden erläutert.

Erste Vorverkaufsphase abgeschlossen und Meilenstein von 750.000 USD erreicht

Meta Masters Guild hat bereits innerhalb der ersten Tage den ersten Meilenstein erreicht. So konnte die 1. Vorverkaufsphase bereits abgeschlossen und eine Finanzierungssumme von insgesamt 750.000 US-Dollar eingenommen werden. Aber auch von der zweiten Presalephase wurden bereits mehr als zwei Drittel verkauft. In spätestens 8 Tagen soll auch diese Charge abgeschlossen sein, sofern nicht zuvor schon alle Token ausverkauft sind.

Von dem Presale können primär die ersten Anleger überdurchschnittlich profitieren. Denn durch die Preisanhebungen, während der 7 Phasen des Vorverkaufs, werden die Preise schrittweise angehoben. Auf diese Weise erwirtschaften die ersten Investoren eine Rendite von 229 % innerhalb von gerade einmal 3 Monaten. Dies ist auch einer der vielen Gründe, welche für die besonders hohe Nachfrage sogar im Bärenmarkt gesorgt hat.

Unter allen Teilnehmer verlost Meta Master Guild auch $MEMAG Token im Wert von 250.000 USD, sofern zuvor ein paar Aufgaben erfüllt wurden, wie das Folgen auf den sozialen Medien.

Potenzial des revolutionären P2Es im Mobilegaming-Bereich

Von den traditionellen Telefonen und Messagingmöglichkeiten haben sich die Handys bis hin zu den Tablets mittlerweile zu wesentlich leistungsfähigeren Geräten entwickelt. Seitdem hat sich auch das Gaming von Spielen wie Snakes zu modernen Premiumspielen hin entwickelt, welche mit denen von Computern und Videokonsolen mithalten können.

Beim Mobilegaming handelt es sich um eine der interessantesten Nischen im Gamingsektor. Denn es haben nur 2 Mrd. Menschen Computer, während laut Newzoo die Smartphone-Nutzer auf 3,9 Mrd. Personen kommen. Zu den wichtigsten Märkten gehören dabei China, die USA und Japan. Global wurden nach den Daten von AppAnnie allein im Jahr 2021 82,98 Mrd. Mobilegames heruntergeladen, welche laut SensorTower 58 % der Gewinne der App Stores erwirtschaftet haben.

Lediglich die Glücksspielbranche konnte die Erlöse der Mobilegames in Höhe von 81,26 Mrd. EUR noch mit 157,5 Mrd. EUR übertreffen. Durch das P2E werden in gewisser Weise beide Elemente verbunden, sodass Meta Masters Guild überdurchschnittlich profitieren könnte. Die Einnahmen aus den Mobilegames sind dabei im Vorjahresvergleich um 7,3 % gestiegen, wohingegen die für Computer und Konsolen sogar rückläufig sind. Bis zum Jahr 2025 soll das Mobilegaming laut Statista auf eine Penetrationsrate von 28,5 % kommen.

Fesselnder Unterhaltungsspaß anstelle von monotonen P2E-Games

Der Fokus von Meta Masters Guild liegt insbesondere in der Entwicklung von besonders unterhaltsamen Games, welche auch bei Wiederholungen für einen nachhaltigen Unterhaltungswert sorgen sollen. Anstelle von schnellen Gewinnen werden stattdessen die Nutzer in den Mittelpunkt gestellt, denn von ihnen ist der Erfolg von Spielen und Kryptowährungen maßgeblich abhängig.

Aus diesem Grunde sollen die Nutzer auch bei den Entscheidungen über die Entwicklungen der Games mit abstimmen können. Somit wird dann auch sichergestellt, dass die Spieler bestmöglich zufriedengestellt werden. Außerdem wird auf diese Weise für eine große Fairness gesorgt, die für den langfristigsten Unterhaltungswert sowie Erfolg essenziell sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dabei das Vergütungssystem, bei dem die Spieler für ihre Beisteuerungen an dem Erfolg der Games durch Belohnungen in Form von Diamanten und NFTs beteiligt werden. Diese lassen sich dann auch in echte Kryptowährungen umtauschen und somit monetarisieren.

Zudem können die Spiele auf diese Weise auch in den wichtigsten App-Stores mit ihren strikten Richtlinien gegenüber Kryptoassets gelistet werden. Dies sorgt wiederum für eine höhere Nachfrage und ein größeres Vertrauen bei den potenziellen Nutzern. All dies sollte sich äußert förderlich auf die Entwicklung der Spiele von Meta Masters Guild auswirken.

Ebenfalls vorteilhaft dürfte die kostenlose Spielfunktion sein. Da somit nicht zuvor erst eine Wallet sowie abschreckend hohe Investitionen wie bei anderen Kryptogames notwendig sind. Stattdessen können auch Neugierige erst einmal die Spiele ausprobieren, bevor sie sich für weitere Schritte entscheiden. Somit kann Meta Masters Guild auch von dem vorherigen Trend der Games des Free-to-Play profitieren, bei dem dann über andere Dinge wie beispielsweise Skins wiederum Einnahmen generiert werden.

Faszinierendes Skalierungs- und Wachstumspotenzial von Meta Masters Guild

Neben den bereits zuvor erwähnten Faktoren wie der Nutzerbefriedigung, der Demokratisierung des Gamings, dem originellen Belohnungssystem sowie den Listungen in den App-Stores bietet Meta Masters Guild auch noch aufgrund einer Reihe weiterer Faktoren ein hervorragendes Potenzial.

Denn es handelt sich nicht nur um eine Kryptowährung für ein einzelnes Spiel, sondern um eine Plattform mit unterschiedlichsten Games der verschiedensten Genres. Diese werden nicht nur von dem Entwicklerteam von Meta Masters Guild, sondern auch von anderen Publishern entwickelt.

Somit müssen wesentlich weniger Ressourcen wie Zeit, Geld und Arbeitskräfte dafür aufgewandt werden. Zudem werden diese auch bei Mobilegames eingespart, sodass wesentlich effektiver skaliert werden kann als bei Computerspielen. Die Games sind aber auch durch den Browser spielbar, sodass sich die potenzielle Zielgruppe sogar noch erweitert.

Über dies will Meta Masters Guild die Spieler auch stärker in die Plattform einbinden. So sollen unterschiedlichste Beteiligungsmöglichkeiten für diese geboten werden, um somit in das Netzwerk sowie die Games zu investieren, damit sie stärker von dessen Erfolgen profitieren können.

