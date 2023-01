Diese Kryptowährung sammelte in einer Woche über 700.000 $ und könnte sich noch 2023 verfünfzehnfachen

Mit einem starken Auftakt in das neue Krypto-Jahr konnten digitale Währungen in den letzten drei Wochen einen massiven Kapitalzufluss erleben. Viele Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum erreichten Mehrmonats-Hochs. Doch auch Krypto-Presales erfreuen sich partiell einer steigenden Beliebtheit. Mit Meta Masters Guild gibt es nun einen neuen Coin, der auf das wachstumsstarke Play-2-Earn-Segment abzielt und über 700.000 $ in kurzer Zeit einsammeln konnte. Wenn man dem aktuellen Momentum traut, die überschaubare Hardcap betrachtet und den gigantischen Zielmarkt evaluiert, könnte der ERC-20-Token MEMAG schon in 2023 um 15x pumpen.

Meta Masters Guild Presale mit starkem Momentum: Über 700.000 $ in gut einer Woche

Mit dem Erreichen des Meilensteins bei 500.000 $ endete die erste Vorverkaufsphase, was gleichbedeutend mit einer Preisanhebung auf 0,01 $ war. Der neue Preis gilt nur für die zweite Presale-Phase – im Anschluss wird der Preis bereits auf 0,013 $ angehoben. Die aktuelle Vorverkaufsphase endet entweder in neun Tagen oder bei Erreichen der Hardcap von 1,120,000 $. Letztgenanntes dürfte ausgehend von der aktuellen Dynamik eher der Fall sein. Weniger als 400.000 $ können noch investiert werden, Anfang nächster Woche beendet der MEMAG Presale wahrscheinlich schon die zweite Presale-Phase. Ein früher Einstieg rentiert sich besonders, da die Buchgewinne im aktuellen Stadium vor ICO über 120 % liegen.

Warum ist Meta Masters Guild notwendig?

Doch ist Meta Masters Guild (MEMAG) nicht nur einer von mehreren tausend Gaming-Token? Was macht Meta Masters Guild besonders und könnte den Eintritt in den Massenmarkt begünstigen? Warum könnte MEMAG eine steigende Nachfrage generieren?

Das sind die alles entscheidenden Fragen. Die Gaming-Industrie ist ein besonders wachstumsstarker Markt, in welchem zentralisierte Unternehmen alle Rechte an den Spielen halten und diese mehrere Milliarden $ pro Jahr verdienen. Dezentrales Gaming sagt diesen Strukturen den Kampf an und möchte Gamer befähigen, sich ein Stück vom lukrativen Kuchen zu verdienen. Dezentrales Gaming & Play2Earn waren geboren und könnten als einer der wichtigsten Wachstumskatalysatoren aufgrund der lukrativen Idee den Massenmarkt erreichen.

Dennoch hadern viele Entwickler mit dem Eintritt in den Massenmarkt, häufig wenden sich Spieler schon nach kurzer Zeit wieder von den P2E-Games ab. Zu stark ist der Fokus auf Rewards, zu gering der Unterhaltungswert. Meta Masters Guild möchte das Gegenteil bewirken und ausdrücklich „Play“ und „Earn“ miteinander verbinden. Wenn die Spieler erlebnisreich und unterhaltsam die Games spielen können, sollte Suchtpotenzial vorhanden sein.

„Die Belohnung unserer Community ist für mein Team von größter Bedeutung, was bedeutet, dass wir Spiele produzieren, die allen Spaß machen und die sie immer wieder spielen wollen – das ist unser Hauptziel.“

Realistische Hardcap von 4,97 Millionen $: Meta Masters Guild setzt auf Mobile-First

Insgesamt möchte Meta Masters Guild im Vorverkauf 4,97 Millionen $ einsammeln – bereits nach rund einer Woche hat man über 700.000 $ von Investoren erhalten. Eine realistische Hardcap macht es überaus wahrscheinlich, dass der gesamte Vorverkauf entsprechend den Vorstellungen der Verantwortlichen verläuft. Bereits mit dem dann erhaltenen Kapital sieht sich das Team in der Lage, alle formulierten Ziel der Roadmap zu finalisieren. Hier kommt Meta Masters Guild ein besonderer Umstand zu Buche – denn mit dem Fokus auf mobile Games muss man nicht mit der kapitalintensiven Entwicklung von AAA Games konkurrieren.

„Es ist eine wirklich aufregende Zeit im MEMAG-Ökosystem und wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam mit unserer wachsenden Community anzutreten.“

Meta Kart Racers: Dieses NFT-Game macht den Anfang

In Zukunft werden vielfältige Play-2-Earn-Games im Ökosystem von Meta Masters Guild spielbar sein. Den Anfang macht mit Meta Kart Racers ein Racing-Game, das auf Non Fungible Token basiert. Das erfahrene Indie-Entwicklerstudio Gamearound hat Meta Kart entworfen, die Entwicklung des Games ist weit fortgeschritten. Den Anfang beim Aufbau eines unterhaltsamen Ökosystems der Online-Gaming-Gilde wird somit das Racing-Spiel machen, bei welchem die Gamer einfach Karts und Fahrer auswählen können, mit welchen sie beispielsweise an Solo-Rennen teilnehmen oder Rewards im Renn-Battle verdienen. All das ist natürlich auf den mobilen Endgeräten möglich, sodass bestenfalls Gamer bald an jeder Ecke mit ihrem Smartphone an den Rennen von Meta Kart Racers teilnehmen.

Letzte Chance auf dreistellige Buchgewinne: Nächste Preisanhebung für MEMAG Token schon in wenigen Tagen

Bei einem Einstieg im Meta Masters Guild Presale zum aktuellen Token-Preis von 0,01 $ können Investoren Buchgewinne von über 120 % bis zum ICO erzielen, der zeitnah nach dem Erreichen der Hardcap von 4,97 Millionen $ stattfinden soll. Mit jedem erreichten Meilenstein wird der MEMAG-Preis sukzessive angehoben, sodass die möglichen Buchgewinne langsam schwinden. Da bei der aktuellen Dynamik im Presale ein Ausverkauf in Phase 2 bereits in wenigen Tagen indiziert ist, sollte man sich beeilen – letzte Chance für Früh-Investoren auf eine unkomplizierte Verdopplung des Kapitals vor ICO.

Dafür besucht man einfach die offizielle Website von Meta Masters Guild Presale, verbindet das Wallet mit der Plattform und swappt im Anschluss ETH/USDT Token gegen den MEMAG Coin. Alternativ kann man auch über den Drittanbieter Transak mit Kreditkarte ETH kaufen und umgehend gegen MEMAG tauschen.

