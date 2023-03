Diese neue Kryptowährung verbindet Meme-Coins mit Utility und könnte sich in der zweiten Jahreshälfte 2023 mehr als verzehnfachen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

„Willkommen in der Welt von Love Hate Inu! Wenn du ein Fan von Meme-Tokens bist, die tatsächlich einen Nutzen haben, dann bist du hier genau richtig. Love Hate Inu ist der ultimative Voting-Token, mit dem Sie Ihre Meinung zu aktuellen Themen äußern können und dafür belohnt werden.“

Mit diesen Worten startet das Whitepaper des neuen Meme-Coins Love Hate Inu, der bereits von der Namensgebung stark an den erfolgreichen Shiba Inu Coin (SHIB) angelehnt ist. Doch anders als der große Bruder möchte man zwar auf das Meme-Branding setzen, aber nicht ohne Usecase starten. Während Shiba Inu bereits explosive Renditen von zwischenzeitlich über 70.000x ohne Fundierung erreichen konnte und aktuell mit Shibarium 2.0 und Co. die Etablierung vorantreibt, setzt Love Hate Inu vom ersten Tag an auf ernsthafte Usecases. Denn man möchte eine Plattform launchen, auf welcher sich die Anleger mit diversen Themen beschäftigen und ihre Meinung kundtun können. Die Blockchain-Technologie soll eine wachstumsstarke Branche disruptieren – den Markt für Online-Umfragen. Derweil könnte das Meme-Branding dabei helfen, die Bekanntheit von Love Hate Inu viral zu steigern.

Wachstumsmarkt Online-Umfragen: Diesen Zukunftsbereich disruptiert Love Hate Inu

Love Hate Inu, der derzeit wohl lustigste und vielversprechendste Meme-Coin des Jahres 2023, könnte nicht nur für Unterhaltung im digitalen Währungsmarkt sorgen, sondern erst recht Umfrage- und Meinungsindustrie revolutionieren. Mit einem geschätzten Marktvolumen von 3,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ist der weltweite Markt für Online-Umfragen überaus lukrativ. In den letzten Jahren verzeichnete dieser ein annualisiertes Wachstum von 14,6 %.

Die zunehmende Popularität von Online-Umfragen lässt sich auf die bequeme Handhabung und die effiziente Datenerfassung zurückführen. Für Unternehmen sind Online-Umfragen ein kosteneffektiver Weg, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Meinungen lassen sich schnell sammeln und auswerten. Feedback-Schleifen machen Unternehmen agil, um auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren – dies wird immer wichtiger. Online-Umfragen werden weiterhin einen hohen Stellenwert haben.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der weltweit zunehmenden Internetnutzung wird der Markt für Online-Umfragen weiter wachsen. Somit können Unternehmen verstärkt auf Online-Umfragen als wertvolles Instrument für Marktforschung und Kundenfeedback setzen – möglicherweise auch mit Love Hate Inu.

Durch die Implementierung der Blockchain-Technologie setzt Love Hate Inu auf maximale Transparenz bei den Abstimmungen. Jeder Wähler kann den LHINU-Token nutzen, um an den Abstimmungen teilzunehmen, wodurch Betrug verhindert werden soll.

Mit Jacob „Crypto“ Bury hat sich auch ein erster Krypto-YouTuber schon mit dem neuen Meme-Coin beschäftigt und identifiziert hier nachhaltiges Kurspotenzial – möglicherweise wird LHINU bald zur nächsten 10x Kryptowährung?

90 % des Total Supplys im Vorverkauf: Community-powered Meme-Coin

Der Presale von Love Hate Inu ist auf Fairness ausgelegt. Insgesamt werden 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Tokens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, was die Gefahr eines Rug-Pulls minimiert.

Eine massive Beteiligung der Community am Presale bietet Vorteile. Zum einen können Investoren frühzeitig in ein vielversprechendes Projekt investieren und möglicherweise signifikant von einem zukünftigen Preisanstieg profitieren. Zum anderen bietet eine starke Community auch ein stabiles Fundament für das Projekt und kann bei der Verbreitung von Love Hate Inu helfen – denn Meme-Coins haben das Potenzial, viral zu gehen.

Spannende Roadmap: Token-Launch in Q1 2023, Plattform-Start im dritten Quartal

Love Hate Inus Presale ist in acht aufeinanderfolgende Phasen unterteilt, wobei Investoren schnell handeln müssen, um zum besten Preis ein Engagement beim Meme-Coin mit Fokus auf Vote-to-Earn aufzubauen. Der Soft-Launch-Preis in Phase 1 beträgt 0,000085 $ und die verbleibende Zeit für eine günstige Investition ist begrenzt. Seit rund 24 Stunden läuft der Vorverkauf – mittlerweile konnte man schon sage und schreibe 122.764 $ einsammeln.

Obwohl der offizielle Start von Love Hate Inu für das dritte Quartal 2023 geplant ist, hat das Projekt bereits eine vielversprechende Roadmap ausgearbeitet, die nachhaltiges Zukunftspotenzial andeutet. Mit fortschreitender Entwicklung und Umsetzung der Roadmap möchte das Krypto-Projekt Love Hate Inu zu einer wichtigen Plattform für Umfragen werden. Ende 2023 werden dann auch eigene Umfragen möglich sein, zugleich möchte man die ersten Marken ins Ökosystem bringen und Reward-Mechanismen implementieren. Die Roadmap für 2023 ist klar definiert – Früh-Investoren dürften die Entwicklung dann mehr als gespannt verfolgen.

Die Beteiligung am LHINU Token-Presale ist schnell und einfach möglich, da die Transaktionen über die eigens dafür konzipierte Plattform abgewickelt werden. Investoren können sich mit ETH oder USDT (Tether) am Vorverkauf beteiligen, alternativ kann man auch auf der Website mit Kreditkarte Kryptowährungen kaufen und unmittelbar gegen LHINU tauschen.

Die Verbindung des eigenen Krypto-Wallets ist einfach, Investoren können zum aktuellen Preis von 0,000085 $ investieren, ohne dass es eine Sperrfrist für die Token-Holder geben wird. Der Kaufvorgang dauert weniger als 10 Minuten und bietet somit eine unkomplizierte Möglichkeit für Anleger, in den nächsten Shiba Inu Coin zu investieren – love it or hate it?

