Diese neue Move-2-Earn Kryptowährung ist besser als STEPN und könnte 2023 um das 22-fache steigen

Heute befindet sich STEPN (GMT) nicht mehr in der Top 100 des globalen Kryptomarkts. Dennoch war die Entwicklung im Frühjahr furios. Denn STEPN schoss auf Anhieb nach einem Presale mit über 10 Millionen $ Raising Capital in die Top 100 des globalen Kryptomarkts. Nachdem jahrelang Play-2-Earn im Mittelpunkt der Anleger stand, gab es auf einmal Move-2-Earn. Die Idee war verständlich. Wenn man mit dem Gaming Geld verdienen kann, wieso denn nicht auch mit gesunder Bewegung und einem aktiven Lebensstil?

Doch STEPN geriet im Laufe der Zeit in Kritik. Vorwürfe eines Schnellballsystem wurden laut. Zugleich ist der Eintritt in das Move-2-Earn-Ökosystem mit teuren Sneaker-NFTs nicht wirklich für jedermann möglich. Der erste Hype ging vorbei, heute notiert der native GMT Token rund 94 % unter dem Allzeithoch.

Vom Allzeittief gab es eine positive Performance von rund 145 %. Dennoch sind die massiven Kursgewinne bei vielen Anlegern vernichtet. Nun gibt es mit FightOut eine neue Move-2-Earn-Kryptowährung, die ein deutlich weitreichenderes Konzept als bei STEPN verfolgt. Denn FightOut möchte die alten Fehler des Move-2-Earn-Konzepts ausmerzen und einen gigantischen Zielmarkt anvisieren. Kann FightOut in 2023 explodieren?

Zu FightOut

Innovatives Move-2-Earn-Erlebnis: Echte Fitnessstudios treffen auf Web3

„Wir entwickeln FightOut, eine M2E-Fitness-App und Fitnessstudio-Kette, die den Fitness-Lifestyle spielerisch vermittelt. Nutzer werden für das Absolvieren von Workouts und Herausforderungen, das Sammeln von Abzeichen und das Wachsen der Community belohnt.“

FightOut zielt auf eine Weiterentwicklung bestehender M2E-Kryptowährungen ab. Denn das reine Tracking der Schritte gehört der Vergangenheit an, eine umfassende Überwachung aller sportlichen Aktivitäten ist die Zukunft. Dafür haben die Macher hinter FightOut eine fortschrittliche Web3-Anwendung konzipiert, mit der sie die gigantische Web2-Community durch eine benutzerfreundliche Technologie für Move2Earn begeistern wollen. Zugleich setzt man jedoch auch auf reale Begegnungen und bringt somit elegant Web3 mit Real-Life zusammen. Denn bereits Ende 2023 möchte FightOut das erste eigene Gym eröffnen.

Digitaler Avatar als Herzstück des Fitness-Metaverse

Im Mittelpunkt von FightOut steht der digitale Avatar, der alle Sportler in der Web3-Applikation und im Fitness-Metaverse abbildet. Mit diesem Avatar möchte FightOut Move2Earn greifbar machen und die Motivation gezielt fördern. Denn jedwede Trainingsfortschritte im realen Leben werden direkt am digitalen Avatar abgebildet, sodass Fortschritte auch im virtuellen Raum unmittelbar sichtbar werden. FightOut sammelt dafür Daten von allen Workouts, die umgehend in statistische Punkte für den jeweiligen Avatar konvertiert werden. Diesen kann man nach der Erstellung eines eigenen FightOut-Accounts prägen – der digitale Avatar ist fortan als Non Fungible Token einzigartig. Im FightOut-Metaverse können die Nutzer in Zukunft mit anderen Sportlern interagieren, sich in einen Wettbewerb mit anderen Teilnehmern begeben und den individuellen Avatar als Teil einer leidenschaftlichen Fitness-Community einbringen.

Machen wachstumsstarke Zielmärkte FightOut zum Multibagger?

Für die positive Entwicklung der FightOut Token bedarf es neben einer wachsenden Community auch attraktive Zielmärkte, in denen sich die Kryptowährung bewegt. Denn für eine langfristige Etablierung sollten reale Usecases angepeilt werden, die eben auch in der Gesellschaft nachgefragt werden. Im eigenen Whitepaper führen die Verantwortlichen von FightOut fünf Bereiche an, denen Experten starkes Wachstum zutrauen und die das Konzept der neuen Kryptowährung deutlich tangieren:

Fitness-Applikationen

Virtuelle Fitness

Avatare

Metaverse

Fitnessstudios

2,5 Millionen $ in rund zwei Wochen: Schnell sein, FGHT Coins kaufen und 50 %-Bonus sichern!

In rund zwei Wochen sammelten die Verantwortlichen von FightOut mittlerweile rund 2,5 Millionen $ ein. Während der breite Kryptomarkt weiter korrigiert und die Bären die Oberhand behalten, sieht es beim Move-2-Earn Coin somit anders aus. Denn augenscheinlich konnte man bereits eine Vielzahl von Investoren für das innovative Konzept hinter FightOut gewinnen, die sich früh an einem potenziellen Vervielfacher beteiligt haben.

Attention #FightOutCrew!



Check out our new bonus tiers for those vesting for 24 months & buying more than $500 of $FGHT!



Earn even more rewards with #FightOut – see the graphic for more information!



Buy $FGHT now https://t.co/vhgiOPWPrP pic.twitter.com/TS51MGQms4 — FightOut (@FightOut_) December 28, 2022

Zugleich winkt für Früh-Investoren ein attraktiver Bonus – denn diese können bis zu 50 % Bonus auf ihr initiales Investment erhalten, wenn sie eine dementsprechende Sperrfrist auswählen. Bereits ab einem überschaubaren Investment in Höhe von 500 $ qualifiziert man sich für die attraktiven Boni, die die Rendite 2023 quasi wie von allein steigern können.

Jetzt zum FightOut Presale