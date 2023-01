Diese Risiken drohen laut Blackrock für Anleger in 2023! Tipp: Depot unbedingt diversifizieren!

Wenn Anleger ihr Portfolio um neue Assets ergänzen und dadurch die Basis der Vermögenswerte ausbauen, sprechen Finanzexperten von Diversifizierung oder Diversifikation. Die Aufnahme neuer Märkte bzw. ihrer Vermögenswerte empfiehlt auch Blackrock Anlegern im aktuellen Jahr 2023. Die US-amerikanische Investmentgesellschaft gibt einen Ausblick auf schwierige Finanzmärkte rund um den Globus.

Blackrock: Weltgrößter Vermögensverwalter mit über 10 Billionen USD

Diversifizierung von Risiko durch Aufnahme neuer Assets ins Portfolio

Tipp für Anleger von Blackrock: Kurzfristige Staatsanleihen

Alternativen sind im Kryptosektor zu finden

Inflation kühlt ab, bleibt aber über 2 %

Die Experten von Blackrock gehen davon aus, dass sich die Inflation abkühlt, aber dennoch dauerhaft höher bleibt als das Ziel der Zentralbank von 2 %. Doch man ist vielmehr besorgt über die Auswirkungen auf die Marktpreise, denn dort, also an den Finanzmärkten, ist aus Sicht von Blackrock noch nicht vollumfänglich spürbar, was die hohen Preise auslösen.

Aktienbewertungen spiegeln aus Sicht der Analysten noch nicht den bevorstehenden Schaden wider, denn sie gelten noch immer als positiv und ihre Kurse zeigen vermehrt nach oben.

Mit ihren kurzen Laufzeiten favorisieren die Vermögensberater aus den USA Hypotheken und Staatsanleihen. Die straffe Zinspolitik wird dazu führen, dass die Gesellschaft mit einer höheren Rekordverschuldung leben muss, und genauso mit ihren Auswirkungen. Die neuen Marktbedingungen führen dazu, dass laut Blackrock Anleger häufiger ihr Portfolio anpassen und mit einem ausgewogenen Blick auf die eigene Risikobereitschaft ihre Assets auswählen sollten.

Anleger müssen stärker navigieren

Im Jahr 2023 müssen Anleger auf den Märkten häufiger ihr Portfolio ändern. Die hohe Inflation hat die Kosten hochgetrieben, Zentralbanken üben großen Druck aus, um die Zahlen zu drücken und tun, was auch immer notwendig ist.

Eine Politik der Rezession steht für das laufende Jahr an, wenn man den Aussagen der Experten vertraut. Zentralbanken könnten dazu gezwungen sein, weiteren finanziellen Schaden von der Weltwirtschaft abzuwenden und weitere finanzielle Gräben zu verhindern.

In England kam es Ende 2022 zu einer Geldflucht an den Märkten, als ein großzügig geschnürtes Investitionspaket die Schieflage in der Wirtschaft bereinigen sollte. Die Finanzmärkte reagierten völlig anders, als die Regierung sich das wünschte. Im Ergebnis musste das Paket zurückgenommen werden, erst dann konnten sich die Kurse wieder erholen.

Auch unter der drohenden Rezession sind Analysten davon überzeugt, dass Regierungen und Systeme vorsichtig agieren sollten. Das gilt auch für Anleger, die gute Navigationsfähigkeiten brauchen, um durch den schwierigen Markt 2023 einigermaßen unbeschadet zu gelangen.

Blackrock sagt eine Abkühlung der Inflation voraus, auch ein Nachgeben der Energiepreis. Dennoch wird die Krise fortbestehen und ihre Auswirkungen noch mehrere Jahre zu spüren sein. Von Staatsanleihen mit langer Laufzeit rät Blackrock eher ab, diese werden als herausfordernd eingestuft. Empfehlenswerte Branchen sind Energie und Finanzen, von zyklischen Märkten wie der Handel wird eher abgeraten.

Blackrock: 3 langfristige Treiber der Rezession

Blackrock macht drei Treiber aus, die sich langfristig auf die Rezession auswirken werden:

Alternde Bevölkerung bedeutet weniger Arbeitskräfte Eine neue Weltordnung Übergang zu Netto-Null- CO₂-Emissionen

Aus der größeren Streuung der ausgewählten Vermögenswerten ergeben sich laut Blackrock strategische und taktische Möglichkeiten für Anleger, die sie gegen die zu erwartende Volatilität an den Finanzmärkten schützen können. Auch vor den drei Treibern einer hohen Inflation kann die Diversifizierung bewahren, jedoch nur im Ansatz. Eine Rückkehr zu den Zuständen vor der Pandemie und dem Ukraine-Krieg hält Blackrock jedoch nicht so bald möglich.

Ein Bullenmarkt ist derzeit nicht zu erwarten und das führt dazu, dass Anleger ein strategisch stabiles Portfolio benötigen. Der Mix bei den Vermögenswerten war immer schon wichtig, aber private Märkte werden im Jahr 2023 für institutionelle Investoren wieder wichtig, da die traditionellen Märkte teilweise deutlich unter den Erwartungen liegen werden, so die Analysten weiter.

Dies ist kein Markt für eine breite Streuung der Investitionen. Unserer Ansicht nach gibt es für aktive Anleger Chancen, wobei Selektivität entscheidend ist. Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi Asset and Sustainability, M&G. Quelle

Gibt es gute Anlagechancen 2023?

Trotz der Krisen und teilweise düstern Aussichten sind helle Punkte am Firmament erkennbar. Die Debatten über drohende Schäden an den Wachstumsmärkten müssen selbstverständlich trotzdem geführt werden. Aber Anleger werden im laufenden Jahr lernen müssen, mit den Krisen zu leben.

Bis die Inflation uns aus den Zwängen lässt und die Finanzmärkte wieder auf dem richtigen Weg sind, wird es noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit bieten sich für einige Anleger Krypto Pre-Sales an, denn die bieten noch überdurchschnittlich hohe Renditeaussichten.

In einer Rezession gilt es, vorsichtig zu bleiben, aber nicht passiv. Das gilt auch für den Krypto-Sektor, der derzeit einige spannende Möglichkeiten bietet.

Gaming-Branche erhält Benchmarks von neuem Start-up

Anleger sind wegen der anhaltenden geopolitischen Spannungen besorgt und die längerfristigen Themen wie GameFi werden noch eine ganze Weile unter den Einflüssen zu leiden haben. Dennoch gibt es innovative Konzepte wie das von Meta Masters Guild, bei dem ein Multiplay Online Racing Adventure ins Metaverse einzieht und dort attraktive NFT-Belohnungen bereithält.

Unabhängig von der kurzfristigen Wirtschaftslage ist der GameFi-Markt weiterhin attraktiv. Kryptowährungen, Tokenisierung und die Blockchain haben dafür gesorgt, dass spannende Konzepte entstanden sind, mit denen einerseits Multiversen neue Möglichkeiten der Unterhaltung aufzeigen und andererseits Belohnungen wie Coins, Token oder NFT zur Motivation für die Spieler eingesetzt werden.

Meta Masters Guild nimmt Anhänger von Kartrennen mit ins Multiverse der Gaming-Plattform und zeigt, wie sich innovative Konzepte zu einem ganz großen Trend im Unterhaltungssektor vereinen lassen.

Meta Masters Guild präsentiert seinen Utility-Token $MEMAG im Pre-Sales!

Fitness-Branche geht neue Wege und ins Metaverse

Ebenfalls ins Metaverse nimmt Fight Out seine Kunden mit, und zwar in Form eines persönlich gestalteten NFT als Avatar. Stellvertretend für den Benutzer in der realen Welt nimmt dieser Avatar an Wettbewerben teil und erhält Belohnungen in Form von NFT. Über die Fitness-App von Fight Out verbindet sich der Anwender mit den Multiversen von Fight Out und erhält dort professionelle Unterstützung beim Fitness-Boxen von berühmten MMA-Kämpfern.

Fitness, Boxen und Sport im Metaverse: Fight Out jetzt im Pre-Sales kaufen!

Impact Investing mit C+Charge jetzt besonders günstig

Analysten wie Blackrock und M&G Investments sehen das Thema der erneuerbaren Energien langfristig als Trend an den Kapitalmärkten an. Genau diesem Trend folgt auch C+Charge, das auf der Blockchain basiert und seinen Anwendern ein einheitliches Bezahlsystem an Ladesäulen im öffentlichen Raum bietet.

Wer ein E-Auto fährt, nutzt zukünftig die App von C+Charge und erhält Informationen über freie Ladesäulen, ausgefallene Ladepunkte und vor allem Belohnungen für jede Aufladung. C+Charge lässt Fahrer von E-Autos an den begehrten Emissionszertifikaten partizipieren, die am freien Handel ein zusätzliches Einkommen generieren können. Als Anlageklasse aus dem Bereich von Impact Investing, können Anleger ein attraktives Asset traden.

C+Charge für E-Autos und Emissionsgutschriften: Jetzt im Pre-Sales traden!

Fazit: Wie fast alle großen Analysten sieht auch Blackrock ein schwieriges Jahr auf die Anleger an den Finanzmärkten voraus. Die Inflation wird noch eine Weile hoch bleiben, bevor mit einer deutlichen Erholung zu rechnen ist. Bis dahin sind Krypto Pre-Sales eine Alternative. Sie können für ein robustes Portfolio in stürmischen Zeiten sorgen und bieten attraktive Preise in den Vorverkaufsphasen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.