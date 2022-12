Diese sechs neuen Coins könnten 2023 zwischen 200 % und 1500 % explodieren

Zukunftsträchtige Kryptowährungen gibt es auch im Bärenmarkt. Krypto-Presales boten in der Vergangenheit häufig die Chance auf überdurchschnittliche Gewinne, wenn man mutig mit einer angemessenen Gewichtung bereits im Vorverkauf günstig die entsprechenden Token kaufte, um nach dem ICO von einer explosiven Kursentwicklung zu profitieren. Im folgenden Artikel haben wir uns somit sechs Coins ausgesucht, denen Prognosen eine Rendite zwischen 200 und 1500 % nach dem ersten Börsenlisting zutrauen. Welche Kryptowährung sollte man jetzt kaufen, um schon 2023 kräftig zu profitieren?

1. FightOut (FGHT)

Mit FightOut (FGHT) startete erst Mitte Dezember ein neuer Presale für den nativen FGHT Token – einem Move2Earn-Coin. Die Vergangenheit offenbart uns par excellence, wie M2E Token am Kryptomarkt regelmäßig gehypt wurden. Man denke nur an die Erfolgsstory von STEPN im Frühjahr 2022. Da ist es wenig verwunderlich, dass auch der FightOut Coin massives Kurspotenzial haben könnte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass der Ansatz deutlich weitreichender ist und verschiedene Aspekte eine Massenadoption begünstigen.

Während STEPN ausschließlich auf das Tracking von Schritten setzt, möchte FightOut jede Art von sportlichen Aktivitäten überwachen und in die entsprechenden Rankings einarbeiten. Zugleich sind keine initialen Investments für Sneaker-NFTs und Co. erforderlich. Die Anmeldung bei FightOut gelingt schnell – später sollen für die eigenen Fitnessstudios herkömmliche Abo-Gebühren entrichtet werden. FightOut setzt dabei auf eine intelligente Verbindung von Highend-Fitnessstudios und einer Web3-Anwendung. Ende 2023 möchte man das erste eigene FightOut-Gym eröffnen. In der Web3-App erhalten die Nutzer Zugang zum eigenen Metaverse und können hier mit einem personalisierten Avatar (entsprechend der realen Trainingsfortschritte) interagieren oder an Wettbewerben teilnehmen.

2. Dash 2 Trade (D2T)

Nicht mehr viel Zeit könnte vergehen, bis bereits die erste positive Kursentwicklung bei Dash 2 Trade zutage tritt. Denn man nähert sich schnell der Marke von 10,5 Millionen $ – nur noch etwas über 20 % der Token sind aktuell verfügbar. Zugleich ist das CEX-Listing am 11. Januar bereits fix. Einige Tage vorher wird der Presale bereits enden, sodass Investoren nur noch rund 16 Tage Zeit haben, um günstig den nativen ERC-20-Token zu erwerben.

Das Kurspotenzial von Dash 2 Trade ergibt sich aus verschiedenen Aspekten. Denn die innovative Plattform für Krypto-Analysen und Handelssignale möchte Mehrwert für alle Trader und Anleger schaffen, die in Zukunft ihre Entscheidungen am Markt noch fundierter begründen können. Unique Selling Point ist das innovative Dashboard für die Presale-Analyse, das beispielsweise einen individuellen Dash Score zur schnellen Bewertung von ICOs bereithält. In der aktuellen Marktphase ist Unsicherheit verbreitet. Es scheint gut möglich, dass Dash 2 Trade den Nerv der Zeit trifft und somit eine steigende Nachfrage generiert, die eben massives Kurspotenzial für den nativen D2T Token nach ICO freisetzen würde.

3. Dolz.io (DOLZ)

Blockchain meets Adult Entertainment – so könnte man Dolz.io als neuen Coin schnell beschreiben. Denn der Anspruch ist klar – man möchte den globalen Markt für Erwachsenenunterhaltung durchdringen. Ein zukunftsträchtiges Marktsegment, das 2025 ein Volumen von rund 10 Milliarden $ erreichen möchte. Der native DOLZ Token befindet sich aktuell im Presale. Die erste Phase ist bereits abgeschlossen. Aktuell läuft die zweite Runde, in welcher man mit einem Mindestbetrag von 100 $ erste DOLZ Token akkumuliert. Bis zum 04.01.2023 haben Investoren noch Zeit. Mittlerweile wurden rund 800.000 $ eingesammelt. Bereits im ersten Quartal 2023 sollen Listings bei DEX und CEX erfolgen.

Dolz.io ist ein Ökosystem rund um das Adult Entertainment, bei welchem die Nutzer mit dem nativen ERC-20-Token, der einen maximalen Supply von eine Milliarde aufweist, beispielsweise am VR-Paradise-VR-Game teilnehmen, Play-2-Earn-Games spielen oder Stripper-NFTs kaufen können. Nicht nur für Investoren scheint der Presale interessant. Auch Digital Creator können im späteren Verlauf ein eigenes Business bei DOLZ.io etablieren.

4. RobotEra (TARO)

Mit dem Metaverse-Game RobotEra bzw. dem nativen TARO Token gibt es einen weiteren Coin mit Potenzial, dessen Presale erst im letzten Quartal 2022 startete. Mittlerweile wurden rund 600.000 $ eingesammelt. Im aktuellen Marktumfeld hat es der Metaverse Token nicht wirklich einfach – dies zeigt sich auch bei einem Blick auf etablierte Token wie SAND oder MANA. Dennoch könnte sich dies 2023 ändern. Das Metaverse als Megatrend dürfte erneut vom Kryptomarkt gespielt werden, da auch immer mehr Real-World-Unternehmen auf diese Entwicklung aufmerksam werden. Mit Unterstützung von LBank Labs und dem Fokus auf ein futuristisches Metaverse mit Roboter-Avataren scheint RobotEra durchaus in der Lage, mittelfristig Investoren anzuziehen.

5. Calvaria (RIA)

Das neue NFT-Sammelkartenspiel Calvaria steht ebenfalls für deutliches Kurspotenzial, nachdem der IEO im Januar 2023 von BKEX durchgeführt wird. Das Potenzial erkannten zuletzt auch Krypto-Wale. Nach On-Chain-Daten investierte ein einziger Anleger rund 100.000 $ in den nativen Token des Play-2-Earn-Games, das sich mit verschiedenen Features von der Konkurrenz abheben möchte. Beispielsweise setzt man auf eine mobile Applikation, um eine hohe Zugänglichkeit zu gewährleisten. Zugleich werden 3D-Charaktere für ein intuitives Spieleerlebnis verwendet. Besonders zukunftsträchtig ist jedoch die Kombination von kostenloser Smartphone-App (Web2) mit der Play-2-Earn-Version (Web3), die auch herkömmliche Gamer für Calvaria: Duels of Eternity begeistern könnte. Steigt die Nachfrage nach dem Game, wird auch der RIA Token tendenziell wertvoller – so einfach ist es bei P2E-Games.

6. EstateX (ESX)

Der neue ESX Token steht im Mittelpunkt der EstateX-Plattform, die einen lukrativen und zukunftsträchtigen Markt anvisiert. Schließlich geht es hier um den gigantischen Immobilienmarkt, der jedoch von einigen Herausforderungen geprägt ist. Nun möchte man die innovative Blockchain-Technologie nutzen, um die bestehende Probleme zu lösen und durch fraktionale Investments die Zugänglichkeit im Real-Estate-Markt zu erhöhen. Zwar sind Immobilien aktuell wenig beliebt – den steigenden Zinsen sei Dank. Dennoch könnte eine Preiskorrektur am breiten Markt eben auch Chancen für langfristige Anleger offenbaren, die weiterhin an die Beständigkeit von Immobilien glauben. Falls diese in der aktuellen Situation nicht ausreichend Geld für eine Immobilie haben, können sie dennoch von diesem Marktsegment profitieren. Schließlich kann man in Zukunft bei EstateX bereits mit kleinen Beträgen, fraktionalen Besitz an Immobilien erwerben, ohne beispielsweise das die Gebühren für Intermediäre die eigene Rendite beträchtlich mindern.