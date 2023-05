Diese Token 🪙 sind nichts für Wale, hier sind Kleinanleger bevorzugt!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Begriff der Wale stammt nicht nur aus dem Tierreich, sondern ist auch im Kryptospace zu finden. Dort bezeichnet er eine Person oder ein Unternehmen, die über große Mengen einer oder mehrerer Kryptowährungen verfügen. In die Öffentlichkeit gelangen Berichte rund um Krypto-Wale vor allem dann, wenn anhand von öffentlichen Wallet-Adressen oder anderen On-Chain-Daten Transaktionen mit großem Umfang stattfinden. Aufgrund der Auswirkungen, die sowohl ein Kauf als auch ein Verkauf großer Mengen an Coins haben kann, sind ihre Transaktionen durchaus gefürchtet.

Anfang 2023 soll es rund 1.900 Bitcoin Wale gegeben haben

Für die Menge an Coins, um als Wal zu gelten, gibt es keinen Standard

Mehr als 10 Millionen USD an Bitcoin besitzen derzeit 5.593 Adressen

5 Wale besitzen zusammen derzeit BTC im Gegenwert von rund 23,2 Milliarden USD

Aktuell besitzen 3,2 Millionen Adressen jeweils weniger als 0,00001 BTC

Kleinanleger machen nur 7,06 % aller Bitcoin Wallet Adressen aus

Wale können Kryptomarkt signifikant beeinflussen

Wale zeichnen sich häufig dadurch aus, dass auf ihren Wallets jahrelang keine Aktivität festzustellen ist. Sie bevorzugen offenbar das HODLen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, was für professionelle Anleger sprechen dürfte. Als Langzeitinvestoren sind sie in der Lage, ihr Vermögen für lange Zeit unberührt zu lassen. Ihre Transaktionen können daher ohne jegliche Anhaltspunkte erfolgen.

Wer sich genau hinter den Wallets verbirgt, ist nicht bekannt. Die Transaktionsdaten sind auf den Blockchains stets kryptographisch abgespeichert und daher anonym. Eine Bitcoin-Wallet lässt sich nicht anhand ihrer Adresse zu einem Besitzer zurückverfolgen. Das ist erst dann möglich, wenn mit der Wallet Abhebungen auf Bankkonten erfolgen würden. Kleinanleger verwenden meist keine Hardware-Wallets, sondern die Wallets von Krypto-Börsen. Hier ließe sich unter Umständen herausfinden, wem welche Wallet gehört.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die größten Besitzer von Kryptos die als sicher geltenden Hardware Wallets wie Ledger oder Trezor nutzen. Es gibt Gerüchte, dass neben Satoshi Nakamoto, auch Chris Larsen, Gründer und CEO von Ripple, genau wie Changpeng Zhao, Gründer von Binance, zu den Walen gehören sollen. Die derzeit reichste Bitcoin Adresse ist übrigens eine Binance Cold Storage Wallet. In ihr befinden sich 248.597 BTC mit einem heutigen Gegenwert von über 14,5 Milliarden USD.

Würde es zu einem großen Ab- oder Zukauf aus dieser Wallet kommen, wären die Folgen auf jeden Fall signifikant. Die reichste Bitcoin Wallet umfasst 2,59 % aller verfügbaren BTC und ist, anders als üblich, aktiv am Trading beteiligt. Die letzte Bewegung beim Kauf fand am 01.05.2023 statt, den letzten Verkauf gab es am 07.01.2023. Der Zukauf von über 10.446 BTC am 01.05.2023 ist die bis dato letzte größere Einkaufsaktion des Wals.

Die Einstiegshürden von Kleinanlegern

Für manche Finanzexperten gelten Kleinanleger eher Hobbytrader oder Laien und sollten nicht uneingeschränkt Zugriff auf Vermögenswerte und Anlageformen haben. Wegen der jahrzehntelangen Vorgehensweise der Banken sind Kryptowährungen so erfolgreich. Sie entziehen sich im Grundgedanken der Kontrolle durch staatliche Aufsichtsbehörden sowie der Beteiligung von Banken als Mittelsmänner.

Kleinanleger haben kein hohes Ansehen. Doch haben gerade sie im Corona-Jahr 2020 für Höchststände bei der Zahl der Aktionäre in Deutschland gesorgt. Allerdings sind nicht mehr nur statistisch gesehen Kleinanleger vorwiegend über 40 und männlich. Die jungen Wilden sind weit entfernt von Wohlstand und vor allem digital aufgewachsen. Sie sind meist erst in ihren Zwanzigern. Der Anteil der Frauen liegt laut mehrerer Quellen bei über 40 %.

Kleinanleger, egal ob 40 oder 20, haben es bei vielen Vermögenswerten und Anlagestrategien wirklich schwer. Zu groß sind die Einstiegshürden in Form von komplexen Anmeldeprozessen, langwierigen Einzahlungen oder unnötig aufgebauschten Beschreibungen der Vermögenswerte. Robuste Finanzmärkte benötigen sowohl professionelle Anleger als auch Kleinanleger. Der Kryptomarkt zeigt, dass es Angebote gibt, die sich bewusst „den kleinen Leuten“ widmen und dennoch liquide.

Kleinanleger und Privatinvestoren willkommen

Kleinanleger verstehen oftmals nicht auf den ersten Blick die verschiedenen Produkte und ihre komplexen Strukturen. So müssen Sorgfalt walten lassen und ihre Entscheidungen gründlich prüfen. Es ist ratsam in Produkte zu investieren, die beispielsweise durch eine externe Zertifizierung oder ein entsprechendes Audit geprüft wurden. So lässt sich das Risiko beim Investieren minimieren.

Private Investoren haben häufig nur geringe liquide Mittel zum Investieren. Krypto Pre-Sales haben sich schon seit einiger Zeit dieser Zielgruppe gewidmet. Sie bieten Investments bereits ab unter 0,10 USD an. Anleger können entweder in ein einziges Projekt investieren oder das Geld auf mehrere Produkte verteilen. In hochriskante Anlagen sollte grundsätzlich nur ein sehr geringer Teil des Investments fließen. Wale hingegen suchen häufig nach Anlagen mit überdurchschnittlich hohen Risiken. Von diesen versprechen sie sich entsprechend hohe Renditen.

In einigen Quellen ist zu lesen, dass Kleinanleger durchschnittlich 10.000 € investieren. Diese Summe ist bei den folgenden Token jedoch nicht im Entferntesten notwendig. Denn hier liegen die Token in den Pre-Sales weiter unter 0,01 USD. Privatanleger sind im klassischen Finanzmarkt, beispielsweise an der Börse, durch entsprechende Regularien und Gesetze geschützt. Beachten Sie bitte, dass bei Krypto Projekten die selbständige Information und Recherche unabdingbar ist.

Diese Token sind ideal für Kleinanleger

Das normale Einkommen ist häufig als Grundlage für die Definition als Kleinanleger verwendet. Das bedeutet, es handelt sich um private Personen, die ein Gehalt, Lohn oder Rente verfügen. Auch Studenten können zu dieser Kategorie gehören. Sie versuchen sich ganz allgemein etwas Vermögen aufzubauen und ein finanzielles Polster aufzubauen.

AiDoge ist der KI-Coin für Anfänger und Kleinanleger

Derzeit liegt der Preis pro Ai-Token bei 0,0000268 USD. Mit einem Investment von nur 268 USD kaufen Sie im Pre-Sales unfassbare 1 Million USD Ai-Token. Damit lässt sich eine wahnsinnige Investition tätigen, die vor großartigen Chancen zur so glüht! Das liegt an der automatischen Wertsteigerung bis zum Launch. Dann wird der Preis 0,0000336 betragen. Der Wert wird sich also fast verdreifachen, wenn Sie jetzt in den Pre-Sales von AiDoge einsteigen.

Mit KI Meme Generator Preis pro

Token in USD Token-Standard Konkurrent

Für wen? AiDoge 0,000026 ERC-20 Alle Meme Coins WOJAK 0,0001954 ERC-20 Shiba Inu ArbDOGE 0,0000000009647 Arbitrum Keine PEPE 0,0000008127 ERC-20 Alle Meme Coins REKT 0,00000001438 Arbitrum Keine AIMEME 0,00001589 BNB Shiba Inu MEMEAI 0,00003674 BNB Shiba Inu KhiboShib 0,0000002804 ERC-20 Shiba Inu, DogeCoin

AiDoge ist eine KI-gestützte Plattform, die kontextbezogene Memes erstellt. Diese sind ihr geistiges Eigentum und lassen sich für eine Vielzahl an Möglichkeiten einsetzen. Denken Sie daran, dass Meme Coins immer noch stark nachgefragt sind. Ein geradezu unglaublich erfolgreicher Pre-Sales findet bei Spongebob Token statt. Doch bleiben wir noch bei AiDoge. Die von Ihnen erstellten Meme stellen Sie der Community vor und erhalten dort über eine Abstimmung entsprechendes Feedback.

Über das Feedback der Abstimmungen lässt sich ein kleines Einkommen generieren, was zusätzlichen Anreiz des Projektes bedeutet. Kleinanleger steigen ganz einfach in das Projekt AiDoge ein. Sie kaufen den Pre-Sales Token mit Fiat, ETH oder USDT kaufen. Zur Sicherheit ist dieser an den US-Dollar und Stablecoin von Tether, USDT, gebunden. Das reduziert seine Volatilität und mindert zusätzlich Risiken für Anleger.

yPredict ist ein „All-in-One” Ökosystem mit KI

Basierend auf der Polygon Blockchain und mit einem externen Audit sowie zertifizierten KYC-Regularien konnte das AI-Projekt schon über ½ Million USD einsammeln. Die vierte Phase des Vorverkaufs läuft und das Interesse ist ungebrochen groß. Schon über 20.000 Anleger stehen auf der Warteliste und wollen in den Token investieren, sobald er auf den öffentlichen Handelsplattformen veröffentlicht wird.

Bis dahin sind Kleinanleger bevorzugt, wenn es um den Kauf der YPRED Token geht. Derzeit kostet ein Token nur 0,05 USD. Bis zum Listing wird dieser Preis schrittweise auf 0,012 USD steigen, was einer automatischen Wertsteigerung von bis zu 233 % entspricht. Die erste Exchange, die den Token listen wird, ist mit Bitmart bereits bekannt. Viele weitere können folgen und noch während des laufenden Vorverkaufs bekannt gegeben.

Mit 250 USD erhalten Sie 5.000 Token eines großartigen Blockchain-basierten Projektes, das aufgrund der niedrigen Preise vor allem für Anfänger und Kleinanleger gedacht ist. Das Zahlungsgateway steht als Analyseplattform, Trading Terminal und Zugang zum Web 3.0 einer Vielzahl von Zielgruppen offen. Seine Funktionen sind im Vergleich zu anderen Anbietern überlegend, wie die nachfolgende Tabelle eindrucksvoll zeigt.

Funktion yPredict defytrends dash2trade Luncarcrush Chartvergleiche Quotierung Handelsterminal Transaktionsdaten Vorhersagemodelle mit KI Automatische technische Chartanalyse Kostenlose Vorhersagemodelle Trading aus dem Chart heraus

Fazit: Für Wale ist der Markt einfach. Sie haben in der Regel ein großes Vermögen, dass sie mit geschickten Investitionen noch größer machen wollen. Wer als Kleinanleger gilt, hat nur geringe Summen zur Verfügung und kann bei vielen Projekten gar nicht erst einsteigen. Anders bei den zwei Krypto Pre-Sales AiDoge und yPredict.

Nicht zu vergessen den SpongeBob Token. Alle drei Projekte richten sich gezielt an Anfänger und Kleinanleger und haben sich entsprechend auf ihre Bedürfnisse vorbereitet. Die Preise sind besonders niedrig, wenn Sie im Vorverkauf einsteigen. Dann erhalten Sie genau wie Wale die Chance auf überdurchschnittliche Renditen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/