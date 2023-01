Dieser Anlagemarkt übersteht Inflation und Rezession 2023 besser als andere Assets!

Die US-Zentralbank FED erhöhte im vergangenen Jahr siebenmal die Leitzinsen auf zuletzt 4,50 % und Experten sehen weitere Erhöhungen für das kommende Jahr auf die Kapitalmärkte zukommen. Die aufsteigende Inflation, auch wenn sie in den USA nicht ganz so hoch wie im Euroraum ausgefallen ist, wird weiterhin für Zinserhöhungen und andere geopolitische Maßnahmen sorgen.

Vor allem an den Finanzmärkten der EU wirken sich die anhaltend hohen Werte negativ auf die Vermögenswerte aus. Aber es gibt eine Anlageklasse, da sind sich fast alle führenden Analysten einig, kann die Hürden besser als andere meistern. C+Charge gehört zu den nachhaltigen Investments 2023!

Die Anlageklasse aus dem Bereich von Impact Investing könnte einen neuen Bärenmarkt forcieren. 2022 war nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Jetzt gilt es, Entscheidungen zum Kauf und Verkauf von Assets stets nur auf sachlicher und nicht auf emotionaler Basis zu treffen. Auch wenn Krisen auftreten und die Rezession voll durchschlagen wird, gilt es, stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Impact Investing ist schon in 2022 ein Trend gewesen. Experten sehen diesen Markt in 2023 über allen anderen mit großen Wachstumschancen.

C+Charge ist ein Asset aus dem Bereich Nachhaltige Investments mit EU-Standards. Im Rahmen von Impact Investing gehört der Coin zu den angesagtesten Trends der Kapitalmärkte in diesem Jahr. C+Charge

Investoren und Anleger bei C+Charge zuversichtlich

Um sich am bereits gestarteten Kryptomarkt geschickt positionieren zu können, ist eine hochwertige Auswahl und ein breites Angebot im Portfolio essenziell. Die Gewinnentwicklung großer börsennotierter Konzerne an den Aktienmärkten zeigt bereits erste Trendmuster an. Alle Branchen leiden, aber die Branche von erneuerbarer Energie und Klimaschutz zeigt sich überaus robust gegenüber den externen Einflüssen.

Auch der klassische Energiesektor ist gefragt, allerdings dürften sich die Kurserholungen vor allem auf der hohen Nachfrage über den Winter bewahrheiten. Im Frühling 2023 erwarten Experten eine Wende, unter denen die Kurse von Öl und Energieriesen wie Chevron und Exxon leiden dürften. Schon im November vergangenen Jahres zeigten sich erste Kursbewegungen nach unten bei den Ölpreisen.

Die aktuelle Lage am Erdölmarkt („Contango“) ist damit insgesamt gekennzeichnet durch ein zu hohes Angebot bei tendenziell fallender Nachfrage. Quelle

C+Charge für mittel- bis langfristige Anlegechance

Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger könnte C+Charge, ein Kryptoprojekt mit starker Ausrichtung auf erneuerbare Energie, ein interessantes Investment sein. Das Unternehmen gehört zu den Treibern des Ausbaus einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Gleichzeitig belohnt C+Charge Autofahrer für jede Aufladung an zertifizierten Ladesäulen und Ladepunkten im öffentlichen Raum.

Earn some carbon credits and reduce your carbon footprint by simply purchasing $CCHG tokens



It’s time to act and protect our living space



Join our presale now https://t.co/ixe18bPqzI — C+Charge (@C_Charge_Token) January 20, 2023

Das Geschäftsmodell ist neu, denn mit C+Charge partizipieren Fahrer und Besitzer von E-Autos erstmalig direkt von den von der Bundesregierung ausgegebenen Emissionsgutschriften, die bisher lediglich den Herstellern und Anbietern der Branche vorbehalten waren. Der private CO₂-Zertifikatehandel erlaubt den Anlegern den Aufbau eines passives Einkommens, wenn die Papiere an speziellen Börsen getradet werden. Erhältlich sind diese CO₂-Gutschriften durch Punkte, die bei jeder Aufladung in der Wallet des Benutzers von C+Charge gespeichert werden.

Experten positiv gestimmt bei erneuerbaren Energien

Sehr positiv gestimmt sind verschiedene Anleger, wenn es um die Branche der erneuerbaren Energien geht. Wie C+Charge profitieren eine ganze Reihe Unternehmen von der notwendigen Mobilitätswende und dem Verbot des Verbrenners. Doch bisher haben sich nur wenige Standards am Markt durchgesetzt, was C+Charge jetzt ändern will. Benutzer und Tokeninhaber erhalten Zugang zu einem einheitlichen Bezahlsystem.

In erster Linie sind es aber die Aspekte einer dringend notwendigen Energiewende, die den Krypto Pre-Sales von C+Charge spannend machen. Das Projekt bietet Anlegern konkrete Mehrwerte, da es in immenses Wachstumspotenzial aufzeigt, das in einer besseren Versorgung der Besitzer von E-Autos mit Ladepunkten liegt. Schließlich ist die Reichweite einer der kritischen Punkte bei der Energiewende.

C+Charge hat Schlüsselrolle in Energiewende

Der Vorverkauf von C+Charge steht nur wenige Tage nach Beginn bereits bei über 350.000 USD. Das Projekt ist in den wichtigsten Medien der Fachpresse zu finden, darunter Bloomberg, Economy Watch, Business2Community und Cryptonews. Die Zahlen steigen solide und kontinuierlich an, was für ein hohes Maß an Interesse bei den Anlegern spricht.

Gehen Sie mit C+Change gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Mobilität der Zukunft!

Umso wichtiger ist es, dass Sie und weitere Privatanleger dieses wichtige Thema unterstützen und zum wichtigen Impulsgeber für Impact Investing werden. Der prognostizierte Marktanteil von E-Autos wird den kumulierten Elektro-Marktanteil von November 22 mit 39,4 % bald übersteigen. Aus Konzernsicht hat Tesla im Jahr 2022 fast 70.000 neue E-Autos in Deutschland verkauft. Das wundert nicht, denn die Fahrzeuge gelten zudem als überaus sicher.

Model S & Model Y received the highest overall safety scores among every vehicle tested by EuroNCAP in 2022 pic.twitter.com/3RgxHFXYvq — Tesla (@Tesla) January 11, 2023

Der deutsche Elektromobilitätsmarkt entwickelt sich besonders dynamisch und Elektrofahrzeuge sind für den Markthochlauf bereit. Durch die stetige Weiterentwicklung profitiert die Branche, doch der Ausbau der Infrastruktur hängt hinterher. Auch hier hilft C+Charge mit einer unkomplizierten und innovativen Methode.

Did you know?



The C+Charge app and network are OCPP compatible, allowing it to be utilized globally at almost any charging station



No matter where you are, C+Charge always supports your #EV charging experience



Connect with us today

https://t.co/ixe18bPqzI pic.twitter.com/zWxAy16vKD — C+Charge (@C_Charge_Token) January 20, 2023

Für jede Aufladung erhalten Autofahrer Belohnungen in Form von Punkten. Gleichzeitig geht ein Prozentsatz der Transaktionsgebühren vom Netzwerk in den benötigten Ausbau einer flächendeckenden Lade-Infrastruktur.

Fazit: In keinem anderen Land haben Kunden eine so große Auswahl an Elektrofahrzeugen unterschiedlicher Hersteller. Sie können aus einer Vielzahl an Modellen von deutschen und ausländischen Herstellern wählen. Die nächsten Jahre erwartet die Branche wichtige Impulse, von denen auch C+Charge profitieren könnte. Die wachsende Akzeptanz in der Bevölkerung spiegelt sich in den Neuzulassungen wider, deren Zahlen kontinuierlich nach oben gehen.

Durch den Einsatz der Innovationsprämie hat sich der Bestand an Elektrofahrzeugen erhöht, aber liegt der Anteil doch nur bei 2,6 % am Gesamtfuhrpark. Mit C+Charge sind weitere Anreize geschaffen, denn jede Aufladung bringt Punkte in die Wallet, die dann gegen Emissionsgutschriften als NFT eingetauscht werden können.

Am Ende gibt es nur den Weg sauberer Energie für eine nachhaltige Wende auf dem Mobilitätsmarkt. C+Charge ist im Pre-Sales jetzt besonders günstig erhältlich.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.