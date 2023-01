Dieser Coin hat Analysten zufolge 50 X potenzial

Der Kryptomarkt hat in den ersten Wochen des Jahres 2023 unglaubliche Zuwächse verzeichnet, und viele Krypto-Investoren können trotz des rückläufigen Marktes Gewinne in ihren Portfolios verbuchen. Viele dieser Kryptowährungen bieten außergewöhnliche Anwendungsfälle, die ihren Nutzern zugutekommen und unglaubliche Investitionsmöglichkeiten bieten.

Im Bereich Play-to-Earn (P2E) sieht eine neue Krypto-Plattform vielversprechend aus, vor allem weil sie einzigartige Anwendungsfälle bietet, die ihresgleichen suchen. Diese neue Krypto-Plattform, RobotEra, ist bereit, den P2E-Raum im Jahr 2023 zu dominieren, und hat viele Asse im Ärmel, um dies zu erreichen.

RobotEra hat sich zu einem der hellsten Sterne im Bereich der Metaverse-Spiele entwickelt. Mit einer beeindruckenden Handlung und zahlreichen Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, hat dieses Spiel bereits viele auf dem Markt in Aufruhr versetzt.

Was ist RobotEra?

RobotEra ist ein neues Metaversum-Gaming-Projekt. Die im Jahr 2022 angekündigte Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie verschiedene Web3-Konzepte zusammenführt – darunter nicht-fungible Token (NFTs) und das Metaverse. Diese Konzepte haben in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen, und RobotEra kombiniert sie zu einem ultimativen Spielsystem.

In RobotEra schlüpfen die Spieler in die Rolle von Robotern, deren Aufgabe es ist, eine zerstörte Welt wieder aufzubauen. Das Projekt basiert auf einer Hintergrundgeschichte, in der außerirdische Kräfte einen Planeten angreifen und der daraus resultierende Konflikt ihn zerstört.

Ziel des Spiels ist es, dass die Spieler an diesem Aufbau und der Entwicklung der Welt teilnehmen. Sie können Avatare auswählen, wobei sieben verschiedene Roboterfraktionen zur Auswahl stehen, und dann Land und andere Immobilien kaufen.

Alle in RobotEra gekauften Grundstücke sind NFTs. Die Spieler besitzen also alles, was sie wollen, und können letztendlich entscheiden, was sie damit machen. Sie verdienen Token, indem sie Aufgaben erfüllen und dabei helfen, den Planeten Taro zu entwickeln.

Play-to-Earn und das Metaverse – darum sind diese Trends so relevant:

Play-to-Earn Gaming und das Metaverse haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Computerspiele spielen und denken, grundlegend zu verändern.

Play-to-Earn ermöglicht es Spielern, durch ihr Spielen echtes Geld zu verdienen. Dies geschieht durch den Kauf, Verkauf und Handel von digitalen Gegenständen, die in Spielen erworben werden können. Dies führt zu einer deutlich höheren Engagement-Rate und Motivation für die Spieler, da sie einen echten finanziellen Anreiz haben, das Spiel zu spielen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Das Metaverse ist sozusagen eine reine digitale Welt, in der User interagieren, chaten und sich kreativ ausleben können. Es ermöglicht ein vollständig immersives Erlebnis und erweitert die Möglichkeiten für soziale Interaktionen und kreatives Ausdrucksvermögen im Vergleich zu traditionellen Online-Plattformen.

Diese Technologien bieten auch neue Möglichkeiten für Marketing und Werbung. Unternehmen können direkt mit ihren Zielgruppen interagieren und ihre Produkte und Dienstleistungen auf eine neue Art und Weise bewerben.

Zusammen bieten Play-to-Earn Gaming und das Metaverse eine völlig neue Art des Spielens und Interagierens mit digitalen Welten. Es ist ein aufregender neuer Trend in der Spielebranche und wird wahrscheinlich in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Warum Spielbegeisterte RobotEra lieben

Der Reiz von RobotEra liegt in der Fähigkeit des Spiels, mehrere Dinge zu kombinieren, die Spieler anziehen. Das Projekt erfreut sich aufgrund der zahlreichen Verdienstmöglichkeiten, die den Benutzern zur Verfügung stehen, zunehmender Beliebtheit. Wie zu erwarten, besteht die Hauptverdienstmöglichkeit in der Teilnahme an In-Game-Aktivitäten.

Aber damit noch nicht genug. Die Spieler können zudem auf verschiedene Weise Einkommen aus ihrem Vermögen generieren. Zum Beispiel kann ein Spieler durch den Verkauf eines Grundstücks oder durch die Einrichtung von Parks und die Erhebung von Gebühren für den Aufenthalt dort Geld verdienen. Sie können auf ihren Grundstücken Werbetafeln aufstellen, Konzertkartenpreise verlangen, heilige Bäume pflanzen und vieles mehr.

Innerhalb des Spiels gibt es auch Nebenmissionen und Quests, die den Spieler beschäftigen und unterhalten. Die Teilnahme an diesen Quests ist ein weiterer sicherer Weg, um Geld zu verdienen.

RobotEra ist aufgrund seiner vielfältigen Verdienstmöglichkeiten ideal für alle Spieler. Die Tatsache, dass die Spieler nicht so viel ausgeben oder tun müssen, um zu verdienen, macht das Spiel noch attraktiver.

Und schließlich bietet das Spiel all dies in einem Universum, in dem die Spieler keine Programmier- oder technischen Kenntnisse benötigen. Mit einem einfach zu spielenden Modell heißt RobotEra Spieler unabhängig von ihrem Wissensstand willkommen.

Der TARO-Token

Im Zentrum des gesamten RobotEra-Universums steht TARO – der native Token. Dieser ERC-20-Token ermöglicht Transaktionen und Handel innerhalb des Universums, wobei die Spieler ihn zum Kauf und Verkauf von Immobilien verwenden und sich jederzeit auszahlen lassen können.

TARO kann auch von Spielern eingesetzt werden, wobei diejenigen, die ein passives Einkommen anstreben, diese Möglichkeit nutzen, um ihr Vermögen zu vergrößern. Abgesehen von seiner Funktionalität hat TARO also auch einen hohen inneren Wert.

Im Moment ist TARO im Vorverkauf erhältlich. Der Coin wird seit einigen Wochen verkauft und hat bisher über 785.000 $ von Investoren erhalten. Frühe Investoren können den digitalen Vermögenswert für weniger als 1 $ bei einer aktuellen Bewertung von 0,020 $ erwerben, die in der zweiten Phase auf 0,025 $ angepasst werden wird.