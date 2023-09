Dieser Coin 📌 ist verantwortlich dafür, dass die Binance Smart Chain immer wichtiger wird!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Entwickler der BNB Chain haben den öffentlichen Mainnet-Start von opBNB angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Layer-2-Netzwerk, das auf die Skalierung dezentraler Apps im BNB-Chain-Ökosystem abzielt. Ziel ist dabei die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Gebühren für dApps zu senken.

Als Skalierungslösung kommt diese Entwicklung auch Bitcoin BSC gerade gelegen. Der Pre-Sales ist kurz vor dem Abschluss und der native Utility-Token des Projektes basiert auf der Binance Smart Chain BSC.

Optimistic Rollup Technology sichert BSC

opBNB ist Teil des BNB-Chain Ökosystems mit 5 Netzwerken

Nach Testnetz folgte jetzt das Mainnet und der endgültige Rollout

Bitcoin BSC ist eine Bitcoin-Alternative auf der Binance Smart Chain

Was ist opBNB?

Aufgrund der Blockgröße von 100M Bytes bleiben die Gasgebühren von opBNB stabil und niedrig. Damit ist die Technologie für die Einführung in mehreren digitalen Umgebungen geeignet.

Mit der EVM-kompatiblen Umgebung erzielt Binance eine hohe Kapazität bei geringen Kosten. opBNB ist nativ in das BNB-Ökosystem integriert und wird vom BNB-Token gesteuert.

Today, we’re launching the opBNB mainnet!



Our Layer 2 solution is now fully released to the public, allowing for lightning-fast transactions and super-low fees!



Let’s dive deeper into the incredible benefits this brings to BSC [1/6]https://t.co/vRK7Pbyk4b pic.twitter.com/hqxt3ChsR4 — BNB Chain (@BNBCHAIN) September 13, 2023

Mit opBNB lassen sich dezentrale Anwendungen von Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon und anderen EVM-kompatiblen Ketten migrieren, ohne viel Code zu ändern. Das Rollup skaliert die BNB Smart Chain, indem es Transaktionen außerhalb der eigentlichen Blockchain bündelt. Das ermöglicht einen viel höheren Durchsatz als die zugrunde liegende Binance Smart Chain.

Da opBNB dieselbe virtuelle Maschine wie die von Ethereum, EVM, verwendet, kann jede dApp, jeder Smart Contract oder jede andere Anwendung, die auf der EVM ausgeführt wird, mit geringen oder gar keinen Codeänderungen auch auf opBNB ausgeführt werden. Da opBNB EVM-kompatibel ist, werden die Anwendungen unverändert im neuen Netzwerk ausgeführt. Neben Ethereum nutzt die EVT auch Binance selbst, sowie Polygon.

Skalierbarkeit und Sicherheit bleiben die obersten Prioritäten für opBNB. Bevor das Mainnet für die breite Öffentlichkeit geöffnet wurde, mussten strenge Kriterien erfüllt werden. Arno Bauer, Senior Solution Architect bei BNB Chain. Quelle

Entwickler benötigen für die Verwendung von opBNB lediglich ein Ethereum-Wallet wie Metamask oder Trustwallet sowie ausreichend Guthaben an tBNB für die Gebühren.

Was ist Bitcoin BSC?

Die Binance Smart Chain ist Teil eines komplexen Ökosystems aus unterschiedlichen Netzwerken und Anwendungen. Die Vorteile liegen vor allem in den extrem schnellen Transaktionen und den niedrigen Kosten. Vergleichen mit Ethereum ist die Binance Smart Chain um ein Vielfaches günstiger. Neben diesen Aspekten gehört die Binance Smart Chain aber auch zu einer der sichersten Blockchains.

Kryptowährung Bitcoin on BSC Kürzel $BTCBSC Blockchain Binance Smart Chain Token Supply 21 Millionen Token Start 01.09.2023 Preis 0,99 $ jetzt traden Kategorie Bitcoin-Alternative Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen

Es ist also kein Wunder, dass sich die Entwickler von Bitcoin BSC für die Blockchain von Binance entschieden hat. Sie verwendet als Konsensmechanismus den Proof-of-Stake, was das Staking ermöglicht. Und genau darin liegt eine der wesentlichen Stärken von Bitcoin BSC. Auch wenn das Projekt häufig als Bitcoin 2.0, Bitcoin-Alternative oder Bitcoin-Kopie bezeichnet wird, gibt es trotz aller Gemeinsamkeiten doch auch Unterschiede zwischen beiden Coins.

Das sind die Vorteile von Bitcoin 2.0

BEP20 Tokenstandard

Preis pro $BTCBSC nur 0,99 $ im Pre-Sales

Überdurchschnittlich hohe Staking-Rewards

Passives Einkommen möglich

Staking für 120 Jahre verfügbar

Überzeugende Bitcoin-Alternative

Gilt als Bitcoin 2.0

Mindestbetrag nur 10 $

Strategie: langfristiges Investment

Fazit: Mit Entwicklungen wie der von Bitcoin BSC, einer Bitcoin-Kopie, wächst die Bedeutung der Binance Smart Chain ständig. Sie gilt schon heute als eine der sichersten Blockchain-Netzwerke und wird von vielen Entwicklern ständig optimiert und ausgebaut. opBNB bietet Entwicklern von dezentralisierten Anwendungen hohe Skalierbarkeit und Nutzung über die EVM.

Dafür müssen die App-Entwickler nur wenige Veränderungen am Code vornehmen, was ihren Aufwand erheblich reduziert und zur Interoperabilität der Blockchains beiträgt. Die Vorteile haben auch die Entwickler von Bitcoin BSC überzeugt. Der native Utility-Token $BTCBSC ist für nur 0,99 $ im Vorverkauf erhältlich. Allerdings müssen Sie sich beeilen, denn der Pre-Sales steht kurz vor dem Ende.

Investoren aus dem Privatsektor haben schon mehr als 4,17 Millionen USD in Bitcoin BSC investiert, und zwar innerhalb von nur 3 Wochen! Im Smart Contract wurden schon mehr als 2,13 Millionen $BTCBSC-Token gesperrt und die derzeitige jährliche Rendite, die Anleger erwarten können, liegt bei 123 %. Weitere Daten dazu finden Sie auf dem innovativen Staking-Dashboard.

