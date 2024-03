Dieser Coin könnte Anlegern mit seinem riesigen Airdrop hohe Renditen einbringen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aktuell befindet sich der Kryptospace in einer bullischen Stimmung und Anleger suchen vermehrt nach Investitionsalternativen zu Bitcoin, Ethereum und Co. Unter allen Optionen hebt sich dabei vor allem der Solana-Memecoin Smog ($SMOG) als vielversprechende Neuerscheinung hervor. Er verspricht Anlegern einen der größten Airdrops in der Geschichte der Solana-Blockchain und bietet dadurch die Aussicht auf hohe Renditen.

Was ist Smog und warum könnte es sich hier um einen besonderen Memecoin handeln?

Smog ist als einer der ambitioniertesten Memecoins auf der Solana-Blockchain gestartet und zeichnet sich insbesondere durch seinen massiven Airdrop aus. Als “Der größte Airdrop aller Zeiten auf Solana” betitelt, hat Smog in der Krypto-Community bereits für einiges an Aufsehen gesorgt.

Für den Kauf von Smog ist lediglich eine kompatible Krypto-Wallet Phantom Wallet oder Trust Wallet erforderlich. Der Handel erfolgt auf der Jupiter Exchange oder die offizielle Website von Smog. Jupiter hat hierbei kürzlich sogar Uniswap beim Handelsvolumen übertroffen, was auch auf das wachsende Interesse an Smog zurückzuführen sein könnte.

Smog hat einen Ansatz für seinen Airdrop gewählt, bei dem 35 Prozent des gesamten Token-Supplys für Airdrop-Rewards reserviert sind. Investoren, die Smog-Token kaufen und halten, qualifizieren sich nicht nur für den Airdrop, sondern können auch durch das Halten oder Staking auf der Ethereum-Blockchain zusätzliche jährliche Renditen verdienen.

Interessant sind bei Smog auch die Community-Challenges. Sie ermöglichen es, Airdrop-Punkte zu sammeln und damit die eigenen zukünftigen Airdrop-Rewards zu steigern. Aktivitäten in sozialen Medien spielen dabei eine große Rolle. Die aktivsten Token-Holder bekommen besondere Anerkennung in Form von den höchsten Airdrop-Boni. Derzeit beteiligen sich 8.860 Mitglieder auf Zealy aktiv am Airdrop, sammeln XP-Punkte und haben bereits tausende Aufgaben abgeschlossen.

Der Coin von Smog hat sich als Multichain-Token etabliert, der sowohl auf Solana als auch auf Ethereum operiert. Eine solche Funktionalität wird durch die Portalbridge-Technologie ermöglicht, die das Projekt auf beiden Chains zugänglich macht und so eine größere Zielgruppe erreicht. In Zukunft könnte noch eine Expansion auf weitere Chains folgen.

Mit dem Versprechen einer großzügigen Airdrop-Kampagne und der Aussicht auf kontinuierliches Wachstum, bietet Smog eine attraktive Gelegenheit für Investoren, die auf der Suche nach einem spannenden und renditeträchtigen Investment sind.

So verhält es sich aktuell um den Kurs von Smog

Der Kurs von Smog hat seit seinem Launch eine beeindruckende Performance hingelegt. Nach dem Start stieg der Preis des Coins rapide an und erreichte schnell ein erstes beeindruckendes Hoch von 0,082 Dollar. Diese anfängliche Euphorie wurde jedoch durch Gewinnmitnahmen der frühzeitigen Investoren gedämpft, was zu einer starken Korrektur führte. Der Kurs fiel daraufhin auf ein Niveau von unter 0,03 Dollar.

Doch die Anleger ließen sich nicht entmutigen und der Kurs erholte sich bald darauf. Eine anschließende Rallye führte Smog zu einem neuen Allzeithoch von über 0,09 Dollar, das am 17. Februar erreicht wurde. Seitdem hat sich der Kurs konsolidiert; er gab einige der Gewinne wieder ab und steht aktuell bei 0,053 Dollar. Dieses Niveau scheint vorerst stabil zu sein, wobei die Marke von 0,05 Dollar eine solide Unterstützung bietet. Sollte der Kurs in der Konsolidierung noch weiter nachgeben, wird erwartet, dass spätestens bei der Marke von 0,044 Dollar wieder starker Support einsetzt.

Für eine neue Aufwärtsbewegung muss Smog das Niveau von 0,06 Dollar durchbrechen. Darüber hinaus werden die Preispunkte von 0,07 und 0,08 Dollar als signifikante Widerstände angesehen, die überwunden werden müssen, bevor ein neues Allzeithoch in Sicht kommt.

Mit einer Marktkapitalisierung von 40 Millionen Dollar hat sich Smog bereits unter den Top 700 Kryptowährungen platziert. Das Handelsvolumen zeigt ein starkes Wachstum und hat wieder die Marke von über einer halben Million Dollar erreicht. Der derzeit vergleichsweise günstige Preis könnte eine attraktive Gelegenheit für neue Anleger darstellen, sich am Smog-Projekt zu beteiligen.

Starke Tokenomics und zusätzliche Renditemöglichkeiten durch Staking

Anleger, die ihre $SMOG Token staken, können sich neben der Airdrop-Beteiligung auch über eine passive jährliche Rendite von 42 Prozent freuen. Zusätzlich haben sie wie bereits erwähnt die Chance, Airdrop-Punkte zu sammeln, die ihnen einen Platz beim größten Solana Airdrop aller Zeiten sichern.

Die gestakten Token können erst 90 Tage nach der letzten Einzahlung in den Staking Pool abgehoben werden können. Das fördert eine langfristige Beteiligung und eine nachhaltige Entwicklung des Token-Werts.

Tokenomics von $SMOG sind besonders auf die Förderung der Community und des Marketings ausgerichtet:

50 Prozent des Angebots sind für Marketingmaßnahmen vorgesehen, was die Reichweite und das Wachstum von Smog unterstützen soll.

35 Prozent sind zudem für Airdrop-Belohnungen reserviert, was das Commitment für den Airdrop unterstreicht.

10 weitere Prozent sind für Listings an zentralisierten Exchanges vorgesehen, um die Liquidität zu erhöhen.

Die verbleibenden 5 Prozent sind für die Bereitstellung von Liquidität bei der DEX-Einführung reserviert.

Die durchdachte Verteilung der Token zeigt, dass Smog darauf abzielt, eine starke Community aufzubauen und gleichzeitig die langfristige Wertsteigerung zu fördern. Mit diesen Tokenomics und den zusätzlichen Renditemöglichkeiten durch Staking bietet Smog eine vielversprechende Gelegenheit für Anleger, die nach einer Kryptowährung mit soliden Fundamentals und attraktiven Anreizen suchen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.