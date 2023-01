Dieser Coin könnte das nächste große Ding werden – Dash2Trade gibt Listing Fahrplan bekannt

„Der Countdown läuft.“ Mit diesen Worten könnte man den PreSale des Dash2Trade Token in kurzen Worten umschreiben. Bis zum 10. Januar 2023 haben Investoren noch Zeit, sich den Coin zum günstigen PreSale Preis von 0,0556 US-Dollar zu sichern, bevor der Vorverkauf unwiderruflich beendet wird. Bislang ist es den Machern gelungen rund 13,9 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln, eine durchaus beachtliche Leistung für ein so junges Projekt. Anvisiert sind rund 15,4 Millionen US-Dollar.

Erstes CEX Listing am 11. Januar 2023

Im Rekordtempo geht es bei Dash2Trade weiter. Am 11. Januar 2023 können die Token ab 10:00 Uhr auf der Dash2Trade Website beansprucht werden. Ebenfalls ab 10:00 Uhr wird der D2T Token auf Gate.io, LBank, BitMart und Uniswap gelistet. Erfahrungsgemäß erfolgt das Listing immer mit einem Aufschlag. Eine Kursrallye kurz nach dem Startschuss ist ebenfalls nichts Ungewöhnliches. Manche prognostizieren dem Coin für 2023 sogar eine Verzehnfachung seines Wertes. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich der Kryptomarkt allgemein entwickelt. Es gibt aber auch in einem Bärenmarkt immer wieder Ausreißer, die sich gegen den Trend entwickeln. Die Einnahmen aus der Überfinanzierung will das Dash2Trade Team dafür nutzen, die Produktentwicklung schneller voranzutreiben, um den Nutzern möglichst bald neben dem PreSale Dashboard auch einen Strategy Builder und die Backtesting Tools zu bieten.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT



Wednesday, 11th of January



9:30 am UTC

Liquidity will be placed in Uniswap



10:00 am UTC

Claim goes live to retrieve purchased tokens on the D2T website

Trading goes live on https://t.co/HValaleiMQ, LBANK, BitMart & Uniswap



Stay tuned! pic.twitter.com/rud5Iah6RA — Dash 2 Trade (@dash2_trade) January 6, 2023

Was Dash2Trade anders macht

Die Macher von Dash2Trade haben die Markteinführung aus gutem Grund vorgezogen. Ursprünglich waren neun Vorverkaufsphasen geplant, beendet wurde der PreSale nach vier Phasen plus die Überfinanzierungsrunde. Die verbliebenen 437.500.000 Token, die eigentlich auch noch für den PreSale reserviert waren, werden für insgesamt fünf Jahre gesperrt. Nach der Pleite der Kryptobörse FTX und dem Crash von Terra/Luna ist das Vertrauen der Anleger verständlicherweise nachhaltig erschüttert. Dash2Trade bietet den Nutzern nicht nur Handelssignale, Backtesting Tools und Social Trading. Es wird ebenso ein Tool zur Due-Diligence-Prüfung geben. Die Macher hinter der Plattform sind alle erfahrene Trader, die mit Learn2Trade bereits ein erfolgreiches Projekt auf den Markt gebracht haben. Dadurch ist es dem Team gelungen eine Plattform auf die Beine zu stellen, die genau den Anforderungen entspricht, die sowohl Trader als auch Kleinanleger haben. Der momentane Bärenmarkt mit all seinen Turbulenzen verspricht gerade für eine Plattform wie Dash2Trade enorm viel Potenzial. Denn die Anleger wünschen sich Transparenz. Im Gegensatz zu den meisten anderen Analyse- und Tradingplattformen, die sich auf lediglich einen Sektor fokussieren, bietet Dash2Trade sozusagen das „rundum-sorglos-Paket“, mit allen Tools, die das Anleger- und Traderherz begehrt. Trotzdem sei an dieser Stelle noch einmal angemerkt, dass man zumindest über Grundkenntnisse des Tradings beziehungsweise des Kryptomarkts verfügen sollte, bevor man sein Geld investiert.

Das PreSale Dashboard

PreSales sind für Anleger und Trader deswegen so wichtig, weil gerade bei den neuen Coins überdurchschnittliche Renditen erzielt werden können. Führt man allerdings als Privatanleger eine Due-Dilligence Prüfung durch, wird man von der schieren Menge der Daten förmlich erschlagen. Dazu kommt, dass viele der neuen Coin keine großen Erfolgsaussichten haben. Es gilt also, gezielt die Alpha-Coins zu finden. Ein wahres Meisterstück ist das Dash2Trade PreSale Dashboard. Dort findet man unter anderem Analysen und detaillierte Daten zu allen PreSales und Vorverkäufen, die vor kurzem beendet wurden. Die Informationen umfassen unter anderem den Dash-Score, Tags, Enddatum, Hard Cap, aufgebrachte Summe, PreSale Market Cap, Chain, Tokenomics und Social Interaction. Das PreSale Dashboard fokussiert sich auf 12 der wichtigsten Datenpunkte eines Coins, um den Nutzern eine detaillierte und transparente Übersicht der 20 bis 30 PreSales zu geben, die jede Woche auf den Markt geworfen werden. Dash2Trade nutzt aber nicht nur automatisierte Programme, um die PreSale Coins zu prüfen. Das Team prüft die Token ebenso manuell. PreSales sind zwar High-Risk können aber auch, wenn man alles richtig macht, einen High-Return bieten. Andere bekannte Plattformen wie Crypthopper oder Maxxer bieten diesen Service gar nicht erst an. Dash2Trade ist die einzige Plattform auf dem Markt, bei dem sowohl Trader als auch Anleger alle Tools finden.

Die PreSale Dashboard-Beta

Die Beta-Version des PreSale Dashboards wurde am 5. Januar 2023 gelauncht. Dabei handelt es sich um eine „Free-Beta“, das heißt der Zugriff ist nicht beschränkt. Um allerdings Zugriff zum „Live-Dashboard“ zu bekommen, ebenso wie auf die kompletten Analysetools, muss man ein kostenpflichtiges Abo abschließen, dass man übrigens in D2T-Coins bezahlen kann. Der Coin wird also tief in das Ökosystem der Plattform eingebettet sein.

Stark wachsende Dash2Trade Community

Last but not least soll an dieser Stelle die Dash2Trade Community erwähnt werden. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Erfolgsaussichten eines neuen Coins. Durch die Partnerschaft mit Learn2Trade hat Dash2Trade Zugriff auf eine Gemeinschaft von über 70.000 Nutzern.

Dem Projekt ist es mittlerweile aber auch selbst gelungen, eine durchaus beachtliche Followerschaft aufzubauen. Auf Twitter gibt es über 37.000 Follower, auf Telegram sind es über 28.000. Das Team hinter der Plattform ist von Coinsniper verifiziert und der Smart Contract Code ist von Solid Proof geprüft.

