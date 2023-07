Dieser Coin kostet genau 1 US-Dollar 💵 und huldigt die erfolgreichste 🔝 Kryptowährung der Welt 🌐!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin ist die Nummer 1 der Kryptowährungen, das gilt für die Marktkapitalisierung und die Zeit, die der Coin bereits am Markt ist. Als älteste und erfolgreichste Kryptowährung hat Bitcoin viele Benchmarks gesetzt, an der sich die gesamte Branche orientiert. Leider ist der Preis für einen BTC inzwischen sehr hoch.

Das freut zwar einerseits die Anleger, die bereits zu günstigeren Preisen den BTC ins Depot gelegt haben. Für Privatanleger bedeutet der Erfolg aber auch, dass Bitcoin und viele andere führende Kryptowährungen außer Reichweite sind.

Doch jetzt gibt es BTC20. Dieser neue Coin macht vieles anders, als bisherige Krypto Pre-Sales und Krypto ICOs. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten mit der erfolgreichsten Kryptowährung der Welt, dem Bitcoin. Privatanleger, die nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, können diesmal aber rechtzeitig ins Krypto Trading einsteigen.

Das Besondere an BTC20

Der Preis für den Utility-Token wurde auf den symbolischen Preis von 1 US-Dollar festgelegt. Anleger können durch das auf der Ethereum-Blockchain aufgesetzte Staking Krypto Rewards erhalten und sich so ein passives Einkommen generieren. Der neue Coin mit Potenzial wurde von den Anfängen des Bitcoin inspiriert, als dieser im April 2011 nur 1 US-Dollar kostete und einen Tokenbestand im Umlauf von 6,05 Millionen BTC aufwies. Die BTC-20 Token werden gemäß dem ursprünglichen Bitcoin Block-Belohnungsmechanismus freigegeben. Damit können auch Einzelpersonen erheblichen Anteil an den Belohnungen verdienen. 14,95 Millionen Token werden sich in einem Staking-Vertrag gesperrt und bieten die Möglichkeit, dass die Benutzer aktiv ihren Bestand an BTC20 festsetzen und dafür Staking-Rewards erhalten. Durch den Zeitplan der ursprünglichen Block-Freigabe der Bitcoin Blockchain werden die BTC20-Token in den nächsten 120 Jahren geprägt und freigegeben. Proportional zu den eingesetzten Token im BTC20-Staking erhöhen sich auch die Krypto-Rewards für die Benutzer, was den Wohlstand aller Beteiligten gewährleistet. Zu den potenziellen zukünftigen Anwendungsfällen von BTC20 gehören strategische Partnerschaften, die mehr Nutzen in die dezentralen Anwendungen der Blockchain bringen und die Governance-Rechte des BTC20-Ökosystems voranbringen. Damit steigt langfristig idealerweise auch der Wert und der Nutzen der Token. Außerdem stärkt die Governance die Sicherheit im Netzwerk.

Die Vorteile von BTC20 vs. Bitcoin

Natürlich ist kein Coin auf der Welt wie Bitcoin, denn diese Erfindung von Satoshi Nakamoto ist bis heute einzigartig. Mit dem Entwurf und der Veröffentlichung seine Whitepapers und der digitalen Währung hat der Entwickler, der bis heute unbekannt geblieben ist, die Welt nachhaltig in nahezu allen Bereichen verändert.

Viele Kopien sind angetreten und wollten BTC vom Thron der erfolgreichsten Kryptowährungen stoßen, doch das ist bisher keinem anderen Projekt gelungen.

Um es gleich klar zu stellen, auch BTC20 ist nicht angetreten, um den ersten Platz im Ranking von Bitcoin zu übernehmen und die Liste aller Kryptos anzuführen. Hier geht es um die Interessen der Anleger, und zwar vor allem derjenigen, die damals nicht in Bitcoin investiert haben und sich heute darüber ärgern.

Bitcoin BTC20 BTC-Blockchain PoW PoS Preis 1 US-Dollar Staking 6,05 Mil. Token 21 Mil. Token Gesamt Pre-Sales Blocked Liquidity Bitcoin Wallet MetaMask Wallet Dezentralisierte Verwahrung Staking-Vertrag auf Ethereum Passives Einkommen Token über 120 Jahre geprägt Miner Energiesparender Konsens Geplante Governance Kurz- und mittelfristig Langfristiges Investment

Anleger, die im April 2011 den richtigen Zeitpunkt verpasst haben, BTC für 1 US-Dollar einzukaufen, haben jetzt die Gelegenheit dies mit BTC20 nachzuholen. Dabei profitieren Sie auch von zahlreichen Vorteilen gegenüber dem ursprünglichen Bitcoin. Wie die Tabelle oben zeigt, überwiegen die positiven Aspekte von BTC20 gegenüber Bitcoin.

Die Entwickler von BTC20 haben darauf geachtet, dass die finanziellen Anreize im Projekt für die Anleger besonders hoch sind. Gleichzeitig ist aber der Einstieg so leicht, dass Anfänger ohne jegliche Vorkenntnisse mit BTC20 traden können.

Jetzt BTC20 kaufen: Schritt-für-Schritt Anleitung

MetaMask Wallet für Desktop Browser kostenlos downloaden Anmelden und Registrierung abschließen Krypto Wallet mit Fiat aufladen, beispielsweise mit Kreditkarte Fiat einfach gegen USDT oder ETH tauschen. Gas-Gebühren berücksichtigen Mit der Webseite von BTC20 verbinden, auf Original-Link achten Zum Verbinden einfach die Funktion Wallet Connect oder E-Mail nutzen ETH oder USDT gegen BTC20 zu 1 US-Dollar tauschen Ende von Pre-Sales abwarten, sozialen Medien folgen Token anfordern, einfach den Anleitungen folgen BTC20-Staking einrichten, um Krypto Rewards zu verdienen

Fazit: Wie schön, wenn man im Leben eine zweite Chance erhält. Noch schöner, wenn man dann auch richtig Geld verdienen kann. Die Möglichkeiten waren nie besser, denn 12 Jahre nach dem Zeitpunkt, dass Bitcoin nur 1 US-Dollar gekostet hat, haben sich die Dinge verändert und die Technologie weiterentwickelt.

Jetzt ist das Staking eine willkommene Möglichkeit, zusätzlich ein passives Einkommen zu generieren. Der symbolische Preis von nur 1 US-Dollar pro BTC20 huldigt das Vermächtnis der erfolgreichsten und ältesten Kryptowährung, dem Bitcoin. Aber der Preis ist auch ein Zeichen gegen den Kapitalismus, der häufig gerade Menschen mit geringen finanziellen Mitteln, außen vor lässt. Übrigens ist auch Wall Street Memes ein interessantes Anti-Kapitalismus-Projekt.

