Dieser Coin steht kurz vor dem BitMart-Listing – Experten erwarten eine Kursexplosion nach dem Launch

Der Kryptomarkt zieht sich am Montagvormittag leicht zurück und scheint noch eine Richtung für die neue Woche zu suchen. Bitcoin und Ethereum, die zusammen rund 65 % des gesamten Marktes ausmachen, zeigen noch keine große Bewegung in der neuen Woche und auch bei den meisten Altcoins hat sich bisher noch nicht viel getan. Die Stabilisierung des Marktes findet aber auf hohem Niveau statt. Daraus ergibt sich das perfekte Umfeld für weitere innovative Krypto-Projekte. Coins, die im ICO erhältlich sind und kurz vor dem Launch stehen, sind aktuell bei Investoren wieder besonders beliebt, da hier auch für den bullischen Kryptomarkt nochmal überdurchschnittlich hohe Renditen erzielt werden können.

Jetzt noch für kurze Zeit CCHG im Presale sichern.

C+Charge – Optimierung der Ladeinfrastruktur für E-Autos

Autos mit Verbrennermotoren dürften – wenn es nach der EU geht – schon bald Geschichte sein. Die Elektrifizierung der Mobilität läuft auf Hochtouren. Nicht nur öffentliche Verkehrsmittel werden nach und nach umgestellt, auch im privaten Bereich schreitet die Umstellung zügig voran. Die Zahl neu zugelassener Elektroautos steigt Jahr für Jahr stark an und viele Fahrzeughersteller haben schon angekündigt, wann sie die letzten Benziner vom Band rollen lassen. Bisher kommt nur die Lade-Infrastruktur noch nicht in diesem Tempo hinterher.

Investiere in Nachhaltigkeit und sichere dir den $CCHG noch für kurze Zeit zum günstigen Vorverkaufspreis.

Unterschiedliche Betreiber von E-Tankstellen unterstützen unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten. Damit wird das ohnehin schon knappe Angebot an Ladestationen noch weiter verknappt. C+Charge kommt hier mit einer Lösung und möchte die Zahlung bei bestehenden Stationen vereinheitlichen. Anstatt einer teuren Point of Sale Schnittstelle soll es in Zukunft möglich werden, bequem per App mit dem CCHG-Token für die Ladung der Stromer zu bezahlen. Das spart Kosten bei den Betreibern der Ladesäulen und die App bringt zahlreiche weitere Vorteile mit sich.

Vorteile der C+Charge App

Inzwischen kann jedes Navi im Auto Ladestationen in der Nähe anzeigen und auch Reisen können entsprechend geplant werden. Ärgerlich ist nur, wenn die E-Tankstellen, die angezeigt werden, aufgrund einer Störung oder Wartung außer Betrieb sind. Das kommt öfter vor als man denkt und kostet Fahrer von Elektroautos oft Zeit und Nerven. Die C+Charge liefert Daten zu den Ladestationen der teilnehmenden Partner in Echtzeit und so werden Störungen oder Probleme schon im Vorfeld angezeigt.

Für die Fahrer bedeutet das, dass sie nicht mehr umsonst zu einer E-Tankstelle fahren und für die Betreiber schafft es Erleichterung, da sie über Fehler sofort informiert werden und entsprechend früher handeln können. Manche Probleme können auch direkt aus der Ferne gleich behoben werden. Durch die Echtzeit-Datenübertragung wird es außerdem möglich, die errechnete Wartezeit an der Ladesäule schon vorher zu sehen. So können Fahrer, die mehrere Möglichkeiten im Umkreis haben, direkt dort laden, wo die Wartezeit am kürzesten ist und den Ladevorgang deutlich effizienter gestalten.

Investiere in die Zukunft der Mobilität und sichere dir den $CCHG zum günstigen Vorverkaufspreis.

Die C+Charge App ermöglicht auch die Zahlung direkt mit dem CCHG-Token und hier könnte auch der größte Vorteil liegen. Durch den Einsatz der Blockchain wird es möglich, dass man für jede Ladung, die man mit dem CCHG in der App bezahlt, GNT-Token rückvergütet bekommt. Diese stellen Emissionsgutschriften dar und können anschließend frei gehandelt werden. Der Emissionshandel war bisher für Privatpersonen und kleine Unternehmen nicht wirklich zugänglich und durch C+Charge ändert sich das schon bald.

Wer sich für CO2-neutrale Mobilität entscheidet, kann in Zukunft durch C+Charge genauso Emissionsgutschriften erhalten wie Unternehmen, die weniger CO2 ausstoßen, als sie dürften. Da die Gutschrift in Form eines Tokens erfolgt, kann dieser im Anschluss gehandelt werden und Fahrer könnten so einen Teil ihrer Kosten für die Ladung ihres Fahrzeuges wieder zurückerhalten. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis C+Charge sich durchsetzt und der CCHG das Zahlungsmittel der Wahl an den Ladesäulen wird.

Starker Vorverkauf geht dem Ende zu

Der Vorverkauf des CCHG-Tokens zur Finanzierung des Projekts ist bisher extrem erfolgreich verlaufen und endet nun in wenigen Tagen. Für kurze Zeit haben Investoren noch die Möglichkeit, den CCHG im Presale zum Fixpreis von 0,0235 USDT zu kaufen. So sind in den letzten Monaten mehr als 3,4 Millionen Dollar umgesetzt worden, wodurch klar wird, dass Investoren vom Erfolg des Projekts überzeugt sind.

Der Presale hat in mehreren Stufen stattgefunden und in jeder Stufe wurde der Preis angehoben. Daraus ergibt sich für Anleger der ersten Stunde bereits ein hoher Buchgewinn. Das Gesamtangebot an CCHG-Token lag beim Start des Vorverkaufs noch bei einer Milliarde. Die Coins, die in den jeweiligen Presale-Phasen nicht verkauft wurden, wurden aber geburnt, wodurch sich der Wert der restlichen Coins nochmal deutlich erhöht.

At C+Charge, we provide top-quality charging experiences by allowing EV owners to pay their charges with $CCHG #utilized #tokens



We aim to minimize the process while saving your time and effort



Buy some $CCHG now https://t.co/ixe18bPqzI#Presale #ReFi — C+Charge (@C_Charge_Token) March 26, 2023

Jetzt noch die Gelegenheit nutzen und vor dem Listing einsteigen – Hier gibts den CCHG im Presale.

Am 31. März wird der CCHG nun auf der Kryptobörse BitMart für den Handel gelistet. Auf BitMart wurden allein in den letzten 24 Stunden Coins im Wert von knapp einer halben Milliarde Dollar gehandelt und wöchentlich werden hier mehr als 2 Millionen Besucher auf die Plattform gezogen. Damit steigt die Bekanntheit von C+Charge nach dem Listing an der Kryptobörse nochmal deutlich an, weshalb es hier bereits zu einem starken Kursanstieg kommen könnte. Spätestens mit dem Voranschreiten des Projekts und der Teilnahme mehrerer großer Partner erwarten Experten eine Kursexplosion beim CCHG-Token, die zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals führen könnte.

Hier gibt es den $CCHG noch für kurze Zeit im Presale.





Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

