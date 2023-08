Dieser Coin verändert die 🔵Nutzererfahrung🔵 auf allen Ebenen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das aufregende Web 3.0 Start-up Launchpad.XYZ baut eine All-in-one-Plattform auf, die Händlern dabei hilft, sich am Kryptomarkt zurechtzufinden. Der Vorverkauf des nativen Utility-Token $LPX hat dabei gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Der Vorverkauf erreichte Anfang dieser Woche 1,2 Millionen US-Dollar. Da ähnliche Plattformen wie Unibot Frühinvestoren bereits über 30-fache Renditen bieten, könnte Launchpad.XYZ das nächste große Ding im Krypto-Trading sein.

1,26 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt

Ähnlich wie die Unibot Krypto-App stehen hohe Renditen im Raum

Mit einem Telegram-Bot Krypto-Trading lernen, verstehen und optimieren

Jetzt mit $LPX auf den nächsten Bullenmarkt vorbereiten

Um die Entwicklung seiner revolutionären, Community-orientierten Web3-Plattform zu finanzieren, hat Launchpad.XYZ einen Vorverkauf seines nativen $LPX-Token durchgeführt, den Benutzer besitzen müssen, wenn sie Zugriff auf die Premium-Funktionen und -Dienste wünschen.

Das Projekt stellt sicher, dass jeder Anleger, der die umfangreichen Funktionen nutzt, auf den nächsten Bullenrun vorbereitet ist. Egal, ob Sie nur gelegentlich im Web 3.0 stöbern oder professioneller ans Krypto-Trading gehen wollen.

Das sind die Handels- und Investitionsmöglichkeiten

Die Plattform Launchpad.XYZ bietet neuen Krypto-Anwendern eine breite Auswahl an professionellen Wissensinhalten in einer Datenbank, auf die Tokeninhaber jederzeit Zugriff haben. Darin finden Sie Seminare, Videos, Anleitungen und Tipps erfahrener Trader und auch sonst alles, um selbst erfolgreich ins Krypto-Trading einzusteigen.

Our Telegram signals group is on fire



We just marked a whopping 30x on one of our FREE calls. Make sure you’re part of the next one!



Join NOW! https://t.co/ZUZaIKgy84#LaunchpadXYZ #Web3 #Crypto #Blockchain pic.twitter.com/uGVU7nuBQb — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) August 8, 2023

Launchpad.XYZ unterstützt Sie beim Erlernen und Verstehen des gesamten Ökosystems rund um Web 3.0, und zwar mit detaillierten Analysen und Handlungsempfehlungen sowie aktuellen Nachrichten, Live-Streamings bekannter Börsen und die derzeitige Stimmung unter Anlegern.

Auch Profis können von dem Fachwissen, den hochwertigen KI-Analysen und den begehrten Handelssignalen des Launchpad.XYZ Teams profitieren. Zusätzliche KI-Prognosemodelle erhalten Sie beispielsweise bei yPredict, einem Projekt, das ebenfalls derzeit im Pre-Sales verfügbar ist.

Um einen ersten Einblick in die hochwertigen Analysen zu erhalten, auf die auch Launchpad.XYZ Händler Zugriff haben, schauen Sie sich den Telegram-Kanal des Start-ups an. Dort werden bewährte Handelssignale, aktuelle Marktnachrichten und tägliche Coin-Updates veröffentlicht. Vergessen Sie aber nicht, zuvor den Utility-Token im Vorverkauf einzukaufen, damit Sie den vollen Zugang zu allen Funktionen erhalten.

Das Projekt behauptet, die von ihm kostenlos ausgegebenen Signale bereits um das 30-fache zu übertreffen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Hier geht’s direkt zum Pre-Sales!

KI-Assistent Apollo liefert wichtige Trading-Analysen

Der KI-Chatbot und das innovative Ranking-System von Launchpad XYZ, Apollo, werden Ihr Investieren in den Kryptomarkt vollständig revolutionieren. Das vielversprechende KI-Tool Apollo ist der vom Team exklusiv für Launchpad.XYZ Anleger entwickelte intelligente Handelsassistent.

Laut den Entwicklern von Launchpad.XYZ wird Apollo in der Lage sein, „digitale Vermögenswerte zu entschlüsseln, unschätzbare Erkenntnisse zu liefern“ und „Daten in fundierte Entscheidungen umzuwandeln“. Damit kann Apollo Anlegern helfen, ihr Gewinnpotenzial vollständig auszuschöpfen und die Chancen auf hohe Renditen zu optimieren.

Ranking-System Quotient bietet Ranking-System

Das Ranking-System Quotient wurde ebenfalls vom Team entwickelt und basiert auf einem sehr innovativen Ansatz, bei dem über 400 Datenpunkte eingeflossen sind. Darunter sind Schnittstellen zu sozialen Medien, finanziellen Analyseplattformen sowie aktuelle Marktdaten.

Mit diesen Daten ist Quotient, auch LPQ bezeichnet, in der Lage, eine Vertrauensranking für eine Reihe digitaler Assets zu erstellen.

Im Ziel liefert Quotient Ihnen dann wesentliche Unterstützung, um die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen und diese zu erleichtern. Frei von Emotionen, die im professionellen Trading nichts zu suchen haben, stützt sich diese Analysemethode rein auf Fakten, Daten und Informationen.

Zusammen mit dem entsprechenden Schulungsmaterial führt Launchpad.XYZ die Benutzer langsam und in sinnvollen Schritten in die potenziell profitable Welt von Web 3.0 ein. Dafür identifizieren die umfangreichen Tools und Bereiche auf der Plattform Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Web 3.0.

Ergänzt werden diese durch die folgenden Funktionen:

Dezentrale Handelsplattform, auch als DEX bezeichnet

Handel mit digitalen Vermögenswerte über eine einzige Plattform

Ein innovativer Gaming-Hub mit angesagten Klassikern und Neuinterpretationen

Den NFT-Marktplatz, der auch das Minten von eigenen NFTs umfassen soll

Aufspüren lukrativer Assets, beispielsweise der Trend von Altcoin-Nachfolgern, allen voran XRP20.

Vollständiges Steuern aller Web 3.0 Aktivitäten auf einer Plattform

Barrierefreies Investieren in Krypto und Web 3.0 Assets

Niedrige Einstiegshürden durch Anleitungen speziell für Anfänger

Terence Ribaudo, CEO von Launchpad.XYZ, sagt: Es ist klar, dass der Markt nach den FTX- und Crypto.com-Debakeln eine neue Art von Handelsplattform braucht. Indem wir uns auf Benutzerfreundlichkeit und Transparenz konzentrieren und die Plattform auf einer vollständig dezentralen Infrastruktur aufbauen, setzen wir unseren Fokus auf den Kern der nächsten Phase von Web 3.0. Kein Handel mehr gegen Benutzer oder Manipulation von Märkten – wir sind hier, um jedem zu helfen, das Beste aus den in Web 3.0 verfügbaren Erträgen herauszuholen.

Fazit: Launchpad.XZY ist viel mehr als nur irgendeine Krypto-Handelsplattform. Als All-in-one-Plattform bietet das Projekt die Möglichkeit, dass Anleger und Tokeninhaber, alle Assets selbst verwahren können. Das gilt für Kryptowährungen, NFTs, alle anderen digitalen Assets, P2E-Games sowie KI-Prognosen.

Launchpad.XYZ bietet einen der besten Einblicke ins zukünftige Internet, wie das Web 3.0 auch genannt wird, die es derzeit am Markt gibt. Mit den Tools, wie Wissen für alle Zielgruppen im Einklang mit ihren Vorkenntnissen vermitteln, wird eine breit angelegte Infrastruktur aktueller Schnittstellen bereitgestellt. Das ultimative Web 3.0 Erlebnis wird damit auf eine völlig neue Ebene gebracht.

