Dieser Coin wird seinen Wert Analysten zufolge nach seinem Launch um 50 X steigern können

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, da immer mehr Menschen auf der Suche nach innovativen und lukrativen Investitionsmöglichkeiten sind. Einer dieser Coins, von dem Analysten behaupten, dass er seinen Wert nach seinem Launch um 50-fache steigern kann, ist das Gesprächsthema unter Investoren und Kryptoenthusiasten. In diesem Artikel werden wir uns das Projekt hinter diesem Coin genauer ansehen, beleuchten, was es so besonders macht, erklären, warum Analysten so optimistisch über seine Zukunftsaussichten sind und auf den laufenden PreSale des Coins eingehen.

Meta Masters Guild – eine Revolution für den Play-to-Earn-Sektor

Meta Masters Guild (MMG) hat sich zu einem der populärsten Krypto-Vorverkäufe des Jahres entwickelt und weit über 4,2 Millionen Dollar gesammelt, während es in die letzte Phase seines Vorverkaufs eintritt und die Fundraising-Runde in weniger als fünf Tagen abschließen wird. Es baut auf dem Play-to-Earn-Prinzip auf, bei dem Spieler für das Spielen eines bestimmten Spiels Belohnungen erhalten, und hat in Erwartung des Starts von MMGs erstem Spiel, Meta Kart Racers, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

MMG begann seinen Vorverkauf mit dem Verkauf von MEMAG-Tokens für 0,007 USDT, während sie derzeit für 0,023 USDT erhältlich sind. Das ist eine Wertsteigerung von 228 % in weniger als zwei Monaten, und der Token wurde noch nicht einmal notiert. Dies zeigt, dass die Investoren immer mehr Vertrauen in das Projekt haben und erwarten, dass es sich noch besser entwickeln wird, wenn der Token an den CEXs gelistet wird.

Meta Masters Guild bietet eine dezentralisierte Plattform für Spieler, die auf sichere Weise an Krypto-Spielen teilnehmen möchten, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Dies ist einer der Gründe, warum das Projekt bei den Investoren so beliebt ist und in so kurzer Zeit enorme Popularität erlangt hat. Der Vorverkauf ist bei den Anlegern auf große Begeisterung gestoßen. Sie sind begierig darauf, so viele MEMAG-Token wie möglich in die Hände zu bekommen, bevor die Phase 7 des Vorverkaufs abgeschlossen ist.

Meta Masters Guild bringt drei aufregende Spiele auf den Tisch

Die Spieleindustrie hat im letzten Jahr fast 100 Milliarden Dollar umgesetzt, und es wird erwartet, dass sie im Jahr 2023 noch besser abschneiden wird. Gamer wenden sich langsam Blockchain-Spielen zu, da sie lohnender sind als traditionelle Videospiele und keine spezielle Spieleinrichtung erfordern. Meta Mask Guild nutzt das P2E-Konzept, um eine große Auswahl an Krypto-Spielen zu schaffen, die für jeden Geschmack geeignet sind. Bislang hat die Plattform drei spannende Titel herausgebracht, nämlich Meta Kart Racers, Meta Masters World und Raid NFT. Hier ist ein kurzer Überblick über alle drei.

Meta Kart Racers – Racing im Blockchaingaming

Meta Kart Racers ist ein Rennspiel, ähnlich wie jedes andere herkömmliche Rennspiel, bei dem der Spieler Hindernisse überwinden und bösen Oberherren entkommen muss, um ein Ziel zu erreichen. Für die Bewältigung der Herausforderungen im Spiel werden die Benutzer mit Token belohnt. Je besser sie abschneiden, desto mehr verdienen sie.

Das Spiel wird auf mobilen Geräten zugänglich sein, sodass die Spieler es spielen können, wann immer sie wollen. Meta Kart Racers wird das erste Spiel aus dem aktuellen Angebot von drei Spielen von MMG sein und soll das Projekt mit einem Paukenschlag an die Öffentlichkeit bringen.

Meta Masters World – das Metaverse in MMG

Das Konzept des Metaversums setzt sich immer mehr durch, und MMG steht dem in nichts nach. Das Unternehmen hat Meta Masters World eingeführt, eine virtuelle Welt, in der die Spieler die vollständige Kontrolle über ihre Aktivitäten haben. Sie ist frei zu erkunden.

Jeder Gegenstand im Spiel wird ein NFT sein, der auf dem MMG-Marktplatz verkauft werden kann und so dem Besitzer zu Geld verhilft. Außerdem wird es verschiedene Aktivitäten innerhalb des Metaverse geben, die mit MEMAG-Token belohnt werden. Meta Masters World eröffnet den Spielern eine Welt unendlicher Möglichkeiten, während sie ihren Weg im riesigen Metaverse finden.



Raid NFT – Fantasy und NFTs

Raid NFT ist das letzte Spiel in der Sammlung von drei Spielen, die bisher angeboten werden. Es ist ein Fantasy-Spiel, in dem die Spieler ihre Kriegerklasse wählen können. Eine gute Leistung wird mit NFTs und GEMS, einer Off-Chain-Währung der MMG-Plattform, belohnt.

Das Spiel bietet einen Solomodus, in dem die Spieler alleine spielen können, und einen Spieler-gegen-Spieler-Modus, der einen Wettbewerb ermöglicht. Die Spieler müssen im Spiel auch besondere Gegenstände finden, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Spiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase und wird nach seiner Fertigstellung auf den Markt kommen.



Der MEMAG-Token als das Herzstück von MMG

MEMAG ist die Hauptwährung der Plattform und verfügt über einen Gesamtbestand von 1 Milliarde Token. Der aktuelle Vorverkauf des MEMAG-Tokens befindet sich in Phase 7, der letzten Phase des Vorverkaufs, und der Preis für einen Token beträgt 0,023 USDT. Dieser Preis hat sich seit der ersten Runde, in der MEMAG-Token für 0,007 USDT erhältlich waren, schrittweise erhöht.

Der Vorverkauf macht 35 % der gesamten MEMAG-Token aus, während 15 % für die Liquidität reserviert sind und die restlichen 50 % unter dem Team, dem Ökosystem, dem Markt und der Unternehmensreserve aufgeteilt werden. Der Vorverkauf hat eine harte Obergrenze von 4,97 Millionen Dollar, wobei es keine Sperrfrist für die Token gibt.

Das Whitepaper von Meta Masters Guild legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, im Gegensatz zu vielen Krypto-Spielen, die kurz nach ihrem Start den Betrieb eingestellt haben, weil sie nicht nachhaltig auf Profit ausgerichtet waren. Die Spiele, die Meta Masters Guild anbietet, sind auf Spaß und Vergnügen ausgelegt, wobei das Verdienstpotenzial ein natürliches Ergebnis ist. Dies macht das Projekt zu einer soliden Investition für Krypto-Enthusiasten.

Der Token verfügt auch über eine Staking-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, durch die Einzahlung ihrer MEMAG-Token ein passives Einkommen zu erzielen, was die verschiedenen Vorteile einer Investition in das Projekt noch verstärkt. Die Spieler haben außerdem die Chance, MEMAG-Token im Wert von 100.000 Dollar zu gewinnen, wenn sie Aufgaben erfüllen, z. B. dem MEMAGgames-Konto auf Twitter folgen oder die Facebook-Seite der Meta Masters Guild besuchen.

Meta Masters Guild ist eines der aufregendsten Vorverkaufsprojekte, die es derzeit auf dem Markt gibt. Da weniger als fünf Tage bis zur Fertigstellung verbleiben, sollten sich Investoren beeilen und sich den Token sichern, wenn sie frühzeitig teilnehmen möchten. Besuchen Sie die offizielle Website, um teilzunehmen.