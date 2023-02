Dieser Coin wird seinen Wert Experten zufolge vervielfachen (20 X)

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt und viele Anleger sind auf der Suche nach den nächsten großen Gewinnern. Während Bitcoin weiterhin die führende Kryptowährung bleibt, haben auch viele andere Coins das Potenzial, signifikante Gewinne zu erzielen. Experten glauben, dass der sogenannte MEMAG-Coin in naher Zukunft einen starken Anstieg seines Wertes erleben wird und seinen Wert um bis zu 20-mal vervielfachen könnte. In diesem Artikel werden wir uns diesen Coin genauer ansehen und untersuchen, was das Projekt hinter der Kryptowährung so interessant macht.

Ein Krypto-Projekt von Gamern für Gamer

Das Metaverse ist eine Vision einer virtuellen Welt, die durch moderne Technologie und KI erschaffen wird. Es ist eine grenzenlose, digitale Umgebung, die es Benutzern ermöglicht, interagieren und ihre eigenen Welten zu erschaffen. Viele Unternehmen und Projekte arbeiten derzeit daran, das Metaverse zu erschaffen und zu formen.

Eines dieser Projekte ist das Meta Masters Guild. Die Gaming-Entwickler es sich zum Ziel gesetzt, ein eigenes Metaverse zu erschaffen, das es Benutzern ermöglicht, ihre eigenen Welten und Erfahrungen zu schaffen. Die Meta Masters Guild nutzt moderne Technologien wie Blockchain und KI, um eine sichere, dezentralisierte Plattform zu bieten, auf der Benutzer ihre eigenen Welten und Erfahrungen teilen und erschaffen können. Durch die Verwendung von NFTs und anderen innovativen Technologien soll das Metaverse von Meta Masters Guild einzigartig und unvergleichlich werden.

Schockwellen haben die GameFi-Industrie also erschüttert, als der Vorverkauf der Meta Masters Guild in die Höhe schoss und 3,85 Millionen Dollar einbrachte. Das Vorverkaufsziel von 4,97 Millionen Dollar ist in der nächsten Woche in greifbarer Nähe. Dieses Projekt könnte der heißeste Vorverkauf des Jahres bei GameFi werden. Ein großer Vertrauensbeweis des Marktes für Meta Masters. Meta Masters Guild ist ein führendes Ökosystem im expandierenden GameFi-Sektor und schickt sich an, die Branche aufzurütteln.

Play-2-Earn ist eine gute Idee, jeder würde gerne mit Videospielen Geld verdienen. Aber wenn es das eigentliche Spiel und das Spielerlebnis überschattet, dann ist es nicht unterhaltsam. Aus diesem Grund hat Meta Masters Guild ein Ökosystem geschaffen, das die Entwicklung echter, qualitativ hochwertiger Spiele in diesem Bereich fördern soll.

Um dies zu erreichen, hat Meta Masters Guild eine Partnerschaft mit einem führenden AAA-bewerteten Spielestudio geschlossen: GameAround. GameAround ist bekannt für die Entwicklung innovativer digitaler Erlebnisse für den milliardenschweren Modehändler Boohoo. Und die Fortschritte sind beeindruckend. In nur wenigen Monaten hat das Team bereits drei große Spiele in der Entwicklungspipeline. Wenn man bedenkt, dass das Projekt noch vor dem Start des Vorverkaufs läuft, ist das Potenzial dieses Teams enorm.

Meta Kart Racers Launch ist im 3. Quartal 2023

Das Flaggschiff ist Meta Kart Racers, das im 3. Quartal dieses Jahres auf mobilen Plattformen erscheinen soll. Die Spieler werden auf intensiven Rennstrecken rasen. Von eisigen Tunneln in der Arktis bis hin zu den engen, neonbeleuchteten Straßen von Tokio. All dies geschieht mit vom Spieler anpassbaren Fahrern und Karts. Mit dem Fokus auf ästhetische Qualität hofft das Spiel, die Spieler zu motivieren, einen einzigartigen Stil zu entwickeln, um sich in den hochoktanigen Matches abzuheben.

Dies wird die Wirtschaft im Spiel ankurbeln – nach dem Vorbild des CS:GO-Modells für digitale Skins (ein Markt mit einem Wert von über 1 Milliarde Dollar jährlich). Dies ist Web3 – daher werden diese Produkte eine Mischung aus im Spiel freischaltbaren Gegenständen und Premium-NFTs beinhalten. Meta Kart Racers will die Nr. 1 unter den Play-to-Earn-Mobilrennspielen werden.

Das P2E-Modell verwendet eine Ingame-Währung namens $GEMS, die durch das Absolvieren von Rennen, Herausforderungen und Freischaltungen verdient werden kann. Diese können gegen die systemeigene Währung $MEMAG eingetauscht werden, die für die Abrechnung im gesamten Ökosystem und auf den verschiedenen Marktplätzen verwendet wird.

Imperien können in der Meta Masters World errichtet werden

Ein weiterer spannender Titel, der sich in der Entwicklung befindet, ist Meta Masters World, das zum ersten Mal Strategiespiele auf den Web3-Markt bringen soll. Die Spieler beginnen mit einer kleinen Armee und machen sich auf den Weg in eine vom Krieg zerrissene Welt, in der PvP-Imperien aufgebaut werden. Sie können ihr Land durch das Sammeln von Reichtümern oder vergossenem Blut erwerben. Es ist eine vollständige Charakteranpassung geplant, die es Ihnen ermöglicht, zu dem Charakter zu werden, den Sie sich immer vorgestellt haben.

Und wenn man genug Land in der Meta erworben hat, wird das Imperium einen im echten Leben mit der geplanten Ingame-Währung bezahlen, die man auch gegen $MEMAG eintauschen kann. Natürlich wird es auch einen Wirtschaftsmarktplatz geben, ähnlich wie in RuneScape, der es den Spielern ermöglicht, $MEMAG zu verwenden, um ihre Reiche zu verbessern. Weitere Details zu diesem Titel sollen bald bekannt gegeben werden. Folgt Meta Masters Guild auf Discord und Telegram, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Der Vorverkauf von MEMAG ist bald vorbei!

Die Branche hofft, dass MMG der GameFi einen dringend benötigten frischen Wind einhauchen wird. Da die Meta Masters Guild einen großen Hype um die GameFi veranstaltet, ist der Vorverkauf schnell ausverkauft. Der Vorverkauf nähert sich derzeit dem Ende von Phase 6 – in dieser vorletzten Phase sind nur noch 300.000 $ zu vergeben, bis sie ausverkauft ist!

Sobald dies erreicht ist, wird der Vorverkauf in die letzte Phase 7 der Finanzierungsrunde übergehen. In diesem Fall wird der Preis von MEMAG in einem letzten Vorverkaufsintervall um 9,5 % auf 0,023 USDT steigen. Da das FOMO unter den Investoren spürbar ist und das Interesse in GameFi-Kreisen nur noch wächst, wird sich der Verkauf wahrscheinlich noch weiter beschleunigen. Dieses Projekt mit einem solch anregenden Fahrplan für den kämpfenden P2E-Sektor sollte man auf keinen Fall verpassen.