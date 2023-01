Dieser innovative Coin könnte um das 50 fache steigen

FightOut, die Web-3.0 Fitness-App und Fitnessstudio-Kette, verbindet reale Workouts mit Wettkämpfen im Metaversum – eine weltweite Premiere ihrer Art. Der Zugangstoken von FightOut, FGHT, wird für 0,01665002 $ (60,06 = 1 USDT) verkauft und es gibt keinen Mindest- oder Höchstbetrag für den Kauf. Der genannte Preis ist nurnoch ca. 12 Stunden gültig, danach gibt es einen Anstieg! Jetzt Rabatte sichern!

Die Gesundheits- und Fitnessbranche hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wert erreicht, mit Schätzungen von 96 Milliarden Dollar im Jahr 2022 von Statista. FightOut erkennt jedoch, dass es immer noch Raum für Innovation und Fortschritt gibt. Mit ihrer M2E-App und Fitnessstudio-Kette möchten sie einen Beitrag leisten, um die Branche voranzutreiben und die Erfahrungen der Kunden zu verbessern.Mit einer aufregenden und ehrgeizigen Kapitalbeschaffung von bis zu 100 Millionen Dollar will FightOut eine der wertvollsten Wachstumsbranchen der Welt auf den Kopf stellen.

Das Team hat bei seinem 7-tägigen Privatverkauf im Dezember bereits über 1 Million Dollar eingesammelt und gewinnt nun in der ersten Runde seines öffentlichen Verkaufs rasch an Fahrt. Alleine im Presale wurden schon 3.27 Millionen Dollar eingesammelt.

Die Fitness ist eng mit Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Daher bieten alle Wege, die es einfacher machen, Fitnessziele zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, nicht nur die Aussicht auf ein längeres und erfüllteres Leben, sondern auch den Investoren dieser kommerziellen Unternehmungen potenziellen finanziellen Erfolg.

Innovation der Gesundheits- und Fitnessbranche

Das Team strebt danach, durch die Verwendung der neuesten Web 3.0-Technologien die Gesundheits- und Fitnessbranche zu revolutionieren und die bestehenden Herausforderungen im Move-to-Earn-System, wie es von anderen Projekten wie STEPN praktiziert wird, zu überwinden.

Die Pioniere im Bereich der Web-3.0 Fitness-Technologie, haben die Unterstützung von renommierten Unternehmen wie Transak, LBank, BlockMedia und Cryptonews.com und viele mehr. Diese Partnerschaften bestätigen das Engagement für die Entwicklung von der atemberaubenden Technologie und die Vision, die Fitnessbranche durch den Einsatz von Web-3.0 Technologien zu revolutionieren.

Die Alleinstellungsmerkmale von FightOut bedeuten, dass es in kurzer Zeit zu einem Top-Krypto-Projekt werden kann. FightOut geht über die bestehenden M2E-Plattformen hinaus, indem es mehr als nur Schritte verfolgt. Mit neuen Technologien und Sensoren in Fitnessstudios werden alle Arten von Fitnessaktivitäten gemessen. Es ist auch nicht erforderlich teure NFTs zu kaufen, um die Plattform nutzen zu können. FightOut belohnt nicht nur für enge Fitnessziele, sondern auch für einen ganzheitlich gesunden Lebensstil.

Eigener Avater zeichnet Trainingsfortschritte auf!

Ein weiterer innovativer Ansatz ist der seelengebundene Avatar, der einzigartig mit dem In-App-Selbst verbunden ist und nicht gehandelt werden kann. Durch die Aufzeichnung von Statistiken aus realen Training steigt der Avatar mit dem Fortschritt auf und öffnet die Tür zum FightOut-Metaversum.

Der Avatar eines jeden Nutzers spiegelt dessen Leistungen in der realen Welt wider und dient als Brücke zu Bestenlisten, Ligen, Turnieren und Preisen. Dadurch wird die soziale Aktivität als Feedback genutzt, um tatsächliches physisches Engagement zu fördern. Es wird sogar Kämpfe mit KI-gesteuerten Profi-Kämpfern und spezielle Wettbewerbe geben, die von Community-Mitgliedern und Marken organisiert werden können.

FightOut setzt sich dafür ein, die Verwendung von Web 3.0-Technologie im Bereich Gesundheit und Fitness voranzutreiben, indem es sich an die breite Masse der Menschen richtet, die an regelmäßigen oder informellen Trainings- und Fitnessprogrammen teilnehmen. Es konzentriert sich außerdem auf die Elite der Kampfsportler und bietet maßgeschneiderte Fitnessprogramme für bestimmte Sportarten und Aktivitäten.

Geplant ist, im 4. Quartal 2023 das erste Fitnessstudio zu eröffnen, das eine Gesundheitsbar, ein Studio und einen Co-Working-Bereich umfasst. Das FightOut Botschafterprogramm wird einen Nutzen stiften, in dem es Profiboxer und andere Spitzensportler anheuert, um als Markenbotschafter zu wirken und Veranstaltungen wie Meisterklassen auszurichten.

In FightOut werden Belohnungen in Form von REPS verdient und verfügbare In-App-Güter und Dienstleistungen, wie Fernberatungen mit Personal Trainern oder einzigartige Fight Coaches, Merchandise und digitale Güter wie Avatar-Kosmetika, werden alle mit REPS bezahlt. Zusätzliche REPS können auch mit $FGHT gekauft werden, was einen weiteren Faktor zur Untermauerung des Wertes des $FGHT-Tokens darstellt.

Sehr erfolgreicher Vorverkauf geht in die nächste Runde!

Im Rahmen des FightOut-Vorverkaufs werden insgesamt 10 Milliarden $FGHT-Tokens angeboten, von denen 60% für den Kauf im Vorverkauf, 10% für die Liquidität für Börsennotierungen und 30% für Belohnungen und das Wachstum des Projekts vorgesehen sind. Der Vorverkauf bietet Investoren eine lukrative Vergünstigung von bis zu 25% auf Investitionen in Höhe von 50.000 $ und einen Bonus von 10% bei nur 500 $ an Token-Einkäufen.

Für alle Käufer von Vorverkaufs-Tokens gilt eine Sperrfrist von drei Monaten. Investoren haben jedoch die Möglichkeit, höhere Token-Boni zu erhalten, indem sie längere Sperrfristen von 6 Monaten (10% Bonus) bis hin zu 24 Monaten (25%) wählen. Dank dieser Bonusprämien kann die 60%ige Zuteilung im Vorverkauf höher ausfallen (bis zu 90%).

Von den Geldern, die im Rahmen des Vorverkaufs eingenommen werden, werden 70% für den Erwerb und die Renovierung von Veranstaltungsorten verwendet. Das Team hinter dem FightOut-Vorverkauf wurde von CoinSniper auf KYC geprüft.

Hier werden Sie Teil der wachsenden FightOut-Gemeinschaft und schließen sich dem Kampf für eine gesündere Zukunft an! Investieren Sie jetzt im Vorverkauf und nutzen Sie die großzügigen Token-Boni, die angeboten werden.