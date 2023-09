Dieser Meme-Coin 💟 macht, was er will! Und Anleger lieben ihn dafür!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Letzte Chance! Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen, denn dieser Meme-Coin überrascht selbst die positivsten Anhänger im Krypto Sektor. Wall Street Memes hat für große und nachhaltige Veränderungen im Meme-Markt gesorgt. Zunächst gab es in mehreren Pre-Sales-Phasen einen raschen Ausverkauf der $WSM-Token.

Dann ging es in die finale Phase und die Anleger spürten den starken Kaufdruck, was zu einer Welle von FOMO führte. Diese ist noch für 4 Tage spürbar, denn so langen dauert die finale Vorverkaufsphase von Wall Street Memes noch!

Pre-Sales nur noch 4 Tage online verfügbar

Über 1,1 Millionen Mitglieder in der WSM-Community

Mit ETH, BNB, USDT oder Kreditkarte investieren

Token Launch in knapp 7 Tagen angekündigt

Über 358 Millionen Token im Staking eingesetzt

Wall Street Memes kurz vor Token Launch

In den nächsten Tagen stehen für die Anleger von Wall Street Memes mehrere heiß ersehnte Events an. Da ist einerseits das Ende des Pre-Sales. Mehr als 25 Millionen US-Dollar wurden bisher eingenommen. Über 30 Phasen stieg dabei der Preis des $WSM-Token kontinuierlich an, um heute für einen Preis von 0,0337 $ verfügbar zu sein. Zudem steht der Token Launch unmittelbar bevor.

USA just hit $33 Trillion debt like it’s all fun and games pic.twitter.com/wun79MJeHD — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 19, 2023

Am Ende des Pre-Sales wird es einen festgelegten Zeitraum geben, in dem die gekauften Token in die Wallets der Anleger transferiert werden. Das wird auch als Token Claim bezeichnet. Und abschließend ist das Listing auf den ersten öffentlichen Handelsplattformen verfügbar. Das ist bereits von den Entwicklern angekündigt und soll in knapp 1 Woche stattfinden.

Um welche Handelsplattformen es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt. Es gibt jedoch Gerüchte, dass es sich um eine der führenden Branchenriesen handeln soll. Eine sogenannte Tier 1 Krypto-Exchange gilt als die Königsklasse unter Anlegern und Krypto-Experten.

Wird es Wall Street Memes bald vielleicht sogar auf Binance geben? Bitcoin BSC basiert bereits auf der Binance Smart Chain und hat damit riesigen Erfolg.

Kryptowährung Wall Street Memes Kürzel $WSM Blockchain Ethereum Token Supply 200.000.000.000 Start 25.05.2023 $WSM Preis aktuell 0,0337 $ – Jetzt traden Kategorie Meme-Coin Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading Q4/23 Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR Community über 1,1 Millionen Follower Branding eigener Merch-Shop Ziel 1 Milliarde $ Marktkapitalisierung Strategie langfristig, HODLen

Warum ist Wall Street Memes so erfolgreich?

Memes gehören auf sozialen Medien zu den Standards für den Austausch und die Kommunikation untereinander. Vor allem auf Twitter finden sich viele Memes. Das Internetphänomen gibt die Möglichkeit auch sensible Themen mit lustigen oder ironischen Bildern und Sprüchen aufzuarbeiten. Sensibel ist ganz sicher die Thematik rund um die eigenen Finanzen.

Wall Street Memes greift als Meme-Coin genau diese Themen auf und widmet sich mit Engagement und Motivation einem differenziertem Blick auf Geld, Investments, Vermögenswerte, die Wall Street natürlich und die Superreichen dieser Welt. Anleger, die schon einmal Geld an den Kapitalmärkten verloren haben, finden sich genauso in den Memes wieder, wie diejenigen Menschen, denen schlichtweg das Geld fehlt, um in klassische oder digitale Vermögenswerte zu investieren.

Get your wallets out lads pic.twitter.com/s0r9sRYchN — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 20, 2023

Bei Wall Street Memes gibt es noch für wenige Tage die Gelegenheit in einen Coin mit Potenzial zu investieren, von dem sich die Experten sicher sind, dass er den gesamten Meme-Sektor nachhaltig verändern wird. Für 4 Tage kaufen interessierte Anleger $WSM-Token für nur 0,0337 $ ein.

Was ist Wall Street Memes – das Wichtigste im Überblick

Wall Street Memes ist eine Art Gegenbewegung zum klassischem Kapitalismus. Ein Finanzsystem, dass Reichtum ermöglicht, jedoch vielen Anlegern den Zugang dazu verwehrt. Wer nicht über ausreichende Finanzmittel verfügt, kann kein Geld investieren, um Vermögen aufzubauen. Dagegen möchte Wall Street Memes etwas unternehmen und bietet daher seine Token zu extrem niedrigen Preisen weit unter 1 Dollar an.

Doch Wall Street Memes will noch mehr erreichen und nimmt Anleger mit auf die Reise zu einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD. Da nur der Vorverkauf schon über 25 Millionen USD eingebracht hat, ist diese Summe durchaus realistisch. Experten gehen davon aus, dass die 1 Milliarde im nächsten Jahr erreicht werden kann. Zu den positiven Prognosen gehört auch das Krypto-Staking von Wall Street Memes, das mit einem innovativen Staking-Dashboard vor kurzem veröffentlicht wurde.

Laut Protokoll gibt es 75 $WSM pro Block als Belohnung. Diese fließen in den Staking-Pool und werden für die Staking-Rewards verwendet. Derzeit sind im Wall Street Memes Protokoll mehr als 359 Millionen $WSM-Token gesperrt. Die zu erwartende jährliche Rendite liegt derzeit bei 56 %. Alle Staking-Belohnungen werden anteilig an die Tokeninhaber ausbezahlt und richten sich nach der Summe der gesperrten Token und der Dauer des Stakings.

Das Staking Dashboard gibt jederzeit die vollständige Übersicht aller relevanten Echtzeit-Daten.

Fazit: Ein Meme-Coin, der sich nicht an bestehende Regeln hält und ganz neue Wege beschreitet. So könnte man Wall Street Memes leicht zusammenfassen. Anleger können in Memes investieren, die eine sehr hohe virale Reichweite erreichen, denn die Community von Wall Street Memes ist schon auf über 1,1 Millionen Mitglieder angewachsen. Anleger, die sich für dieses innovative Projekt und den neuen Star unter den Meme-Coins interessieren, haben noch wenige Tage Gelegenheit, sich mit $WSM-Token im Pre-Sales einzudecken.

