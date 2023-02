Dieser Move 2 Earn Coin holt prominente Partner an Bord: + 1.500 % Rallye möglich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Mit der ehemaligen Boxweltmeisterin im Mittelgewicht – Savannah Marshall – hat das Team von Fight Out eine weitere Größe im Boxsport mit an Bord geholt, wodurch der FGHT weiter an Bekanntheit gewinnt und das Potenzial, nach seinem Listing um 1.500 % und mehr anzusteigen, erhöht wird. Der Move 2 Earn Coin sorgt am gesamten Kryptomarkt schon lange für Aufsehen aufgrund des innovativen Konzepts und der Geschwindigkeit, mit der der Presale voranschreitet. Auch die bekannten Gesichter, die man sich für Werbekampagnen ins Boot holt, sorgen für Aufsehen. Stimmen damit alle Voraussetzungen für den Move 2 Earn Coin, die Konkurrenz nach seinem Listing abzuhängen?

Von links nach rechts: Daunté Crawford, Head of Partnerships at Fight Out; Savannah Marshall; Jack Attwood, Social Media Executive at Fight Out)

Die Tage von Stepn und Co scheinen schon länger gezählt zu sein. Zwar hat der Move 2 Earn Bereich genauso wie der Play 2 Earn Sektor eine stärkere Erholungsrallye hinter sich, als viele andere Coins, allerdings fehlt hier die Innovation. User werden zwar wieder zurückkommen, wenn der Kurs noch weiter ansteigt, um noch ein bisschen was damit zu verdienen, aber der große Hype wird wohl nicht mehr ausbrechen. Kein Wunder, beim Launch von Stepn war es noch eine Neuheit, fürs Gehen überhaupt bezahlt werden zu können.

Sei dabei, wenn Fight Out die Fitnessbranche revolutioniert. Jetzt noch im Presale einsteigen und von der nächsten möglichen Kursrallye profitieren.

Inzwischen ist Move 2 Earn ein bekanntes Konzept bei Krypto-Enthusiasten, wodurch diese davon nicht mehr so leicht zu begeistern sind. Fight Out geht allerdings einen ganz anderen Weg und könnte so nicht nur die Fitnessbranche schocken, sondern auch das Move 2 Earn Konzept auf ein ganz neues Level heben.

Fitnessstudios treffen auf Web3

Fight Out begleitet den User ins Fitnessstudio. Dabei ist es egal, ob er Kraft, Ausdauer oder seine Technik beim Boxen, Kickboxen, MMA oder anderen Kampfsportarten verbessern will. Neben dem bisherigen positiven Effekt auf den Körper und die eigene Gesundheit, hat man mit Fight Out auch die Möglichkeit, seinen Avatar-NFT im Metaverse durch den Fleiß in der realen Welt zu entwickeln. Wer seinen Charakter in der virtuellen Welt aufleveln will, um in den Herausforderungen gegen Mitstreiter besser abzuschneiden und mehr REPS zu verdienen, der kann das schaffen, indem er seine Fertigkeiten, die er sich in Echt antrainiert, auf den NFT überträgt. Dieses innovative Konzept könnte Millionen Menschen dabei helfen, ihre Fitness zu steigern und viele dazu motivieren, die Extrameile zu gehen, die sie ohne Fight Out vielleicht nicht mehr genommen hätten.

Enormes Potenzial auf einem riesigen Markt

Die Fitnessbranche ist ein riesiger Markt, der auch stets weiter anwächst. Die letzten Jahre der Lockdowns haben Übergewicht und Mangel an Bewegung in großen Teilen der Bevölkerung noch weiter angetrieben und die Notwendigkeit, Menschen zum Sport zu motivieren, ist größer denn je. Damit setzt Fight Out auf einen Markt, der noch lange nicht gesättigt ist und bringt durch ein neues Konzept Menschen spielerisch dazu, auf ihre Gesundheit zu achten. Damit ist auch ein starker, realer Nutzen vorhanden, der vielen anderen Krypto-Projekten fehlt.

Starkes Projekt auch ohne Coin-Earning

Das Earning ist bei Fight Out nur der Bonus obendrauf. Das Projekt bringt auch schon ohne diesen Effekt zahlreiche Vorteile für die Nutzer. Die Trainingspläne werden individuell an den Fortschritt und die Ziele der Nutzer angepasst und die Herausforderungen im Metaverse mit der Möglichkeit, gegen andere Nutzer anzutreten, sorgt auch so schon für einen hohen Spaßfaktor. Damit wird Fight Out auch nicht mit den Problemen zu kämpfen haben, die Stepn und weitere Move 2 Earn Projekte innerhalb kürzester Zeit wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden lassen haben. Fight Out werden Sportfans auch dann noch nutzen, wenn der Coin nicht gerade neue Allzeithochs bildet.

Presale extrem erfolgreich – bald zu Ende?

Der FGHT-Token hat im Vorverkauf bereits mehr als 3,8 Millionen Dollar eingebracht. Von Anfang an war der Presale extrem erfolgreich, die ersten 2 Millionen USD konnten innerhalb weniger Tage erreicht werden. Mit immer weiteren Größen der Fitness- und Kampfsport-Welt steigt auch die Bekanntheit von Fight Out schon vor dem Launch immer weiter an. Auf Twitter hat der Account mehr als 100.000 Follower und Tag für Tag werden mehr FGHT-Token verkauft. Im April ist bereits das Listing an den ersten Kryptobörsen geplant. Hier soll der Coin für 0,0333 USDT gelistet werden. Aktuell erhält man einen FGHT noch für 0,01924 USDT, wodurch Anleger, die noch frühzeitig einsteigen, bereits einen hohen Buchgewinn verzeichnen können. Im Anschluss hat der Coin das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

