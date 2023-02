Dieser Move 2 Earn Coin könnte die Fitnessbranche revolutionieren und um das Hundertfache ansteigen

Während die Bullen am gesamten Kryptomarkt wieder dominieren und Woche für Woche neue Hürden gemeistert werden, stehen auch wieder zahlreiche neue Projekte vor dem Launch. Der Markt rund um die digitalen Währungen wächst ständig und Tag für Tag kommen neue Coins auf den Markt. Hier verbirgt sich oft hohes Gewinnpotenzial, da Coins, die neu gelistet werden, oft innerhalb weniger Tage um ein Vielfaches ansteigen können. Dabei hat sich ein Token herauskristallisiert, der bei Investoren bereits im Vorverkauf besonders beliebt zu sein scheint: Der FGHT von Fight Out hat inzwischen mehr als 3,7 Millionen Dollar im Presale eingebracht. Bahnt sich hier der nächste Trend an, der Investoren unverschämt hohe Gewinne einbringt?

Es ist keine Seltenheit mehr und am Kryptomarkt wundert man sich schon lange nicht mehr, wenn ein Coin um tausende Prozentpunkte innerhalb kürzester Zeit ansteigt. Während dieses Spektakel bei Meme-Coins schwer bis gar nicht vorherzusagen ist, kommen auch immer wieder Projekte auf, bei denen das Konzept schon erahnen lässt, dass hier etwas Großes kommen könnte, das beim Start noch massiv unterbewertet ist. Dazu ist es von Vorteil, wenn das jeweilige Vorhaben einen realen Nutzen liefert und im besten Fall gewisse Alleinstellungsmerkmale mitbringt.

Außerdem spielt die Bekanntheit eine große Rolle. Die innovativste Idee bringt nichts, wenn die breite Masse nichts davon erfährt. In diesem Artikel gehen wir auf die einzelnen Punkte ein, um zu sehen, ob Fight Out und damit auch der FGHT-Token das Potenzial hat, eine Rendite von mehreren tausend Prozent einzubringen, wie das bei vielen anderen Coins bisher schon der Fall war.

1. Der Nutzen

Fight Out positioniert sich im Move 2 Earn Bereich. Das Konzept ist nicht ganz neu und spricht grundsätzlich schon für einen Mehrwert, da Nutzer für Bewegung belohnt werden und das in einer Gesellschaft, die immer mehr mit Übergewicht und mangelnder Bewegung natürlich schon einen Vorteil mitbringt. Diesen Nutzen bringen aber auch andere Apps wie Stepn mit sich und dennoch reicht das oft nicht, um die User bei Laune zu halten. Der Grund dafür ist einfach: Wenn der Kurs des jeweiligen Coins im Keller ist, reicht die Belohnung von 10 Cent am Tag eben nicht, um die App überhaupt zu starten. So haben die meisten Move 2 Earn Programme bei fallenden Kunden direkt mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen.

Deshalb hat man bei Fight Out den Nutzen deutlich erhöht, indem man die Möglichkeit schafft, andere User in einer Challenge herauszufordern und individuelle Trainingspläne gestaltet, die an die Fitnessziele und das aktuelle Niveau angepasst sind. Solche Apps setzen sich auch bisher schon durch – ohne den Move 2 Earn Faktor. Das spricht dafür, dass Fight Out die User auch bei Laune halten kann, wenn der FGHT-Kurs einmal nachgibt.

2. Das Alleinstellungsmerkmal

Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn man nicht eine komplett neue Nische erfindet, ist auf einem Marktumfeld, bei dem es bereits Konkurrenz gibt, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Das ist dem Team von Fight Out auf jeden Fall gelungen. Bisher sind die Bemühungen im Move 2 Earn Sektor eher in Richtung Läufer und Spaziergänger gegangen. Mit Sweatcoin, Stepn und vielen weiteren namhaften Programmen in diesem Gebiet, wird der Fokus immer auf diese Zielgruppe gelegt. Dabei sind im Grunde nur Apps entstanden, die vielleicht mit einem besseren Schrittzähler zu vergleichen sind.

Es gibt keinen Anreiz, die App zu starten, wenn die Coins einen geringen Wert haben und die Auswahl ist groß. Bei Fight Out begleitet man den Nutzer dagegen ins Fitnessstudio. Diese Tatsache allein hebt das Projekt schon von den Anderen ab. Der wichtigste Punkt, der wohl auch für den größten Hype sorgen wird, kommt aber erst: Bei Fight Out kauft man sich nicht etwas einen Sneaker-NFT, sondern startet mit seinem eigenen Avatar-NFT. Dieser ist nicht für den Verkauf geeignet, sondern an die reale Person gebunden.

Der Avatar stellt einen selbst im Metaverse dar und profitiert von den Erfolgen, die die reale Person im echten Training erzielt. Man kann den Charakter also weiterentwickeln, wenn man sich selbst im echten Leben weiterentwickelt. Mehr Ausdauer für deinen NFT? Kein Problem, wenn du im Fitnessstudio in der Realität mehr Ausdauertraining absolvierst. Mehr Kraft für deinen Avatar? Gerne, wenn du ins Fitnessstudio gehst und selbst ein Krafttraining startest. Dieses Feature, dass der Metaverse-Charakter durch reale Workouts entwickelt werden kann, ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und wird wahrscheinlich einen regelrechten Hype in den sozialen Medien auslösen, sobald die App gelauncht ist.

3. Die Bekanntheit

Wie bereits erwähnt, hat der FGHT-Presale schon mehr als 3,7 Millionen Dollar zur Finanzierung des Vorhabens eingebracht. Eine Summe, die auch bei ICOs nicht ohne weiteres erreicht wird. Aber nicht nur das spricht dafür, dass Fight Out sich schon jetzt großer Bekanntheit erfreut. Auch der Twitter-Account kann mehr als 100.000 Follower vorweisen und als Markenbotschafter hat man sich bekannte Gesichter aus der Fitness- und MMA-Welt geholt, die selbst Millionen von Followern mitbringen.

Nach dem Launch wird diese Bekanntheit wohl noch deutlich erhöht. Wer bei Stepn bereits mitbekommen hat, dass Twitter plötzlich voll von den Sneaker-NFTs und den Umsätzen der Mitglieder war, kann schon erahnen, welcher Hype erst um die Avatar-NFTs ausgelöst wird und wie oft diese auf Twitter und Co. zu sehen sein werden.

Fazit

Bei Coins, die man im Presale erwirbt, handelt es sich natürlich immer um Risikokapital und Verluste sind bei keinem Investment ausgeschlossen. Allerdings ergibt ein Blick hinter die Kulissen ein Gesamtbild, das dafür spricht, dass der FGHT-Token mittelfristig extrem ansteigen könnte. Die Idee ist gut, das Projekt ist realisierbar und die Community scheint darauf zu warten. Der Coin ist jetzt schon heiß begehrt und hier könnte ein Projekt entstehen, das die Art zu trainieren nachhaltig verändert.

Zahlreiche Menschen haben sich schon einmal in einem Fitnessstudio angemeldet und die Motivation in den ersten Wochen wieder verloren. Hier setzt Fight Out an und könnte mit einem spielerischen Ansatz dazu beitragen, die Motivation länger aufrechtzuerhalten, bis aus der Überwindung eine Leidenschaft wird. Der Presale ist in vollem Gange und wer davon überzeugt ist, dass das Projekt eine große Zukunft vor sich hat, kann hier noch von Anfang an dabei sein, wenn etwas Großes entsteht.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.