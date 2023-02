Dieser nachhaltige Coin treibt den Klimaschutz voran und könnte laut Analysten schon bald um 1.400 % steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen sind wieder da. Dass über ein Jahr im Bärenmarkt inzwischen Geschichte ist, dürften nur noch die Wenigsten in Frage stellen. Der Bitcoin hat heuer schon eine 50 % Erholungsrallye gestartet und zahlreiche weitere Coins sind sogar noch deutlich höher um mehrere hundert Prozent gestiegen. Darunter auch Top 20 Coins, bei denen das aufgrund der hohen Marktkapitalisierung eine beachtliche Leistung ist. Wer die Gelegenheiten bisher verpasst hat, dürfte allerdings noch länger die Möglichkeit dazu haben – das Ende der Erholung scheint noch nicht in Sicht zu sein. In diesem bullischen Umfeld kommen auch wieder vielversprechende neue Krypto-Projekte auf den Markt. Bei diesem Coin erwarten Analysten schon bald nach dem Launch einen Anstieg um 1.400 %.

Rund um den Klimaschutz ist längst ein riesiger Markt entstanden. Da das Einhalten der Klimaziele immer dringlicher wird, wächst dieser Markt auch noch lange weiter. Ein großer Punkt, um den CO2-Ausstoß zu verringern, ist die Umstellung zur Elektromobilität. Geht es nach der EU, werden Verbrennermotoren schon bald Geschichte sein. Ein ambitioniertes Ziel, an das sich die Fahrzeughersteller bereits anpassen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hinkt allerdings noch hinterher. Hier kommt C+Charge und der dazugehörige CCHG-Token ins Spiel.

Vereinfachte Zahlung soll Chaos beseitigen

Es ist nicht nur die Tatsache, dass es aktuell noch zu wenige Ladestationen für immer mehr Elektrofahrzeuge gibt, die den Fahrern das Leben schwer macht. Dazu kommt noch, dass unterschiedliche Betreiber von E-Tankstellen unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten anbieten und so für weiteres Chaos sorgen. C+Charge macht damit Schluss und will die Zahlung an den bestehenden Säulen vereinheitlichen, ohne dass hier hohe Kosten für die Betreiber entstehen.

C+Charge App bringt zahlreiche Vorteile

Wer seine Stromer bisher laden will, kann dabei auf viele Probleme stoßen, wenn er nicht gerade zuhause laden kann. So werden zum Beispiel oft Ladestationen angefahren, die defekt sind oder gewartet werden müssen, da diese zwar in den Navis angezeigt werden, aber keine Echtzeitdaten senden.

In der C+Charge App werden die Daten der Ladestationen der teilnehmenden Partner in Echtzeit übermittelt und Fahrer sehen sofort, wenn es irgendwo ein Problem gibt und fahren die E-Tankstelle gar nicht erst an. Außerdem können durch die Daten Wartezeiten errechnet werden, die auch in der App ersichtlich sind. Das kann neben einer Menge Nerven auch Geld und Zeit sparen.

Emissionsgutschrift für jede Ladung

Der größte Vorteil von C+Charge dürfte aber die Möglichkeit sein, die durch die Zusammenarbeit mit Flowcarbon besteht, dass Verbraucher in Zukunft selbst Emissionsgutschriften für jede Ladung ihres Stromers erhalten könnten. Bisher landen diese bei den Fahrzeugherstellern, die daraus Millionen Dollar machen, wenn sie sie an andere Unternehmen verkaufen. Der Emissionshandel ist einer der größten Hebel im Kampf gegen den Klimawandel und wer seinen CO2-Bedarf einspart, kann die Gutschriften an Unternehmen verkaufen, die mehr ausstoßen als sie dürften.

C+Charge’s users will receive tokenised carbon credit from @weareflowcarbon after using our app and tokens to pay for EV charges



Our token holders will also receive the carbon credits on a pro-rata basis



Durch C+Charge können Verbraucher, indem sie mit dem CCHG direkt in der App an der Ladesäule bezahlen, selbst GNT-Token als Rückvergütung erhalten, die eine Emissionsgutschrift darstellen und im Anschluss verkauft werden können. So können Fahrzeugbesitzer in Zukunft bares Geld für jede Ladung zurückerhalten. Damit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das Konzept bei den Fahrern rumspricht und der CCHG sich durchsetzt. Erste Partner wurden bereits gewonnen und das Listing des CCHG-Tokens an den ersten Exchanges ist auch schon für Ende März 2023 bestätigt.

Vorverkauf läuft erfolgreich an

Wie gut oder schlecht das ICO eines Coins abläuft, gibt oft schon erste Einblicke darüber, welche Chancen dieser in Zukunft haben könnte, sich durchzusetzen, sobald er frei an den Kryptobörsen gehandelt werden kann. Beim CCHG ist die Stimmung schon im Presale stark bullisch. Hier wurden in kurzer Zeit mehr als 1,5 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts umgesetzt.

In mehreren Phasen steigt der Preis bis zum Listing an, wodurch Investoren bereits einen Buchgewinn verzeichnen können. Wie hoch dieser ausfällt, hängt davon ab, wie früh man einsteigt. Jede Woche ist eine Preiserhöhung geplant und bisher erhält man einen CCHG noch für 0,017 USDT. In wenigen Stunden steht die nächste Erhöhung auf 0,018 USDT bevor. Wer noch vorher in den Coin investiert, profitiert bereits von dieser. Nachdem der Coin an den Exchanges frei gehandelt werden kann, erwarten Analysten mittelfristig einen Preisanstieg um das 15-fache, wodurch Anleger extrem hohe Renditen erzielen könnten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

