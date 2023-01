Dieser neue Coin profitiert massiv vom Bärenmarkt und könnte beim ICO am 11. Januar um 800 % explodieren

Nach einem eher freundlichen Start in das Krypto-Jahr 2023 gibt es aktuell eine leichte Korrekturbewegung. Nachhaltige Erholungen suchen wir vergeblich, wenn man nicht gerade ETH oder BNB mit zumindest 3-4 % Kursplus in den vergangenen sieben Tagen aus der Top 5 des digitalen Währungsmarkts berücksichtigt. Cardano stieg sogar um rund 8 %, notiert bei rund 0,26 $ jedoch unweit der Verlaufstiefs. Der Bärenmarkt ist intakt. Jüngste Aussagen der US-amerikanischen Notenbank zerstören Hoffnung auf ein sich schnell wandelndes Umfeld, während sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin überaus robust zeigt – gibt es wirklich die Rezession?

Viel Unsicherheit bleibt bestehen – bevor es keine nachhaltige Erholungsbewegung gibt, ist der Bärenmarkt weiterhin intakt. Schließlich notieren der Bitcion oder Ethereum weit unter 60 % vom Rekordhoch. Doch nicht jede Kryptowährung leidet gleichermaßen im Bärenmarkt. Vielmehr gibt es auch Coins, die von einem fortdauernden Krypto-Winter profitieren können.

Einer dieser Kandidaten ist Dash 2 Trade. Da der D2T Coin in weniger als einer Woche am 11. Januar gelistet wird, könnten Investoren hier auf eine kurzfristige Rallye spekulieren.

Die besten Coins im Bärenmarkt 2023: Dash 2 Trade macht professionelle Krypto-Analysen zugänglich

Wenn alle Kryptos crashen, könnten bereits Stablecoins eine Outperformance des breiten Markts bedingen. Doch durch die Koppelung an den US-Dollar gibt es dennoch reale Wertverluste, wenn man die Inflation berücksichtigt. Ergo sollten andere Alternativen her, mit denen man Verluste im Krypto-Winter begrenzen kann. Bei der Suche hilft ein Blick auf die vorrangigen Bedürfnisse der Marktteilnehmer. Im Bärenmarkt sind viele Anleger um ihre Sicherheit besorgt, Kryptos werden als riskant wahrgenommen, Kapital fließt aus dem digitalen Währungsmarkt ab.

Ein Krypto-Projekt, das den Anlegern Vertrauen und Sicherheit zurückgeben möchte, ist Dash 2 Trade. Denn das multifunktionale Dashboard macht Krypto-Analysen und Trading-Signale für jeden Händler erschwinglich.

„Dash 2 Trade is a crypto analytics platform built by traders, for traders. Dash 2 Trade provides trading signals, social analytics on-chain data to maximise your profits.“

13,5 Millionen $ eingenommen: Letzte Chance, D2T Coins vor dem ICO zu kaufen

Ursprünglich visierten die Verantwortlichen eine Hardcap von 13,42 Millionen $ an. Doch mit dem Erreichen des Meilensteins und einer dynamischen Nachfrage entschied man sich kurzerhand, den Presale um vier Tage zu verlängern, damit weitere rund zwei Millionen $ Kapital eingesammelt werden können. Der Vorverkauf generierte zum Schluss ein wachsendes bullisches Momentum. Nun wird also eine Hardcap von 15,422,350 $ vor dem ICO anvisiert, um weitere Tier-1-Exchange-Listings zu unterstützen und auch die Produktentwicklung voranzutreiben.

Schließlich möchte man keinen kurzfristigen Highflyer kreieren, sondern langfristig mit einer innovativen Trading- und Analyseplattform Mehrwert für den einfachen Händler bieten.

Massive Nachfrage nach Launch des Beta-Dashboards

Nach dem Launch des Presale-Dashboards am gestrigen Mittwoch stieg die Nachfrage nach D2T Coins massiv an, sodass man den Vorverkauf vorerst abschließen konnte. Dem Vernehmen nach überstieg die Anzahl an kostenlosen Registrierungen für das Beta-Dashboard die Erwartungen der Verantwortlichen. Das Interesse an innovativen Lösungen, die mit mehr Handelsintelligenz eben auch mehr Profitabilität bedingen wollen, ist augenscheinlich groß.

Das bereits veröffentlichte Beta-Dashboard für Krypto-Presales zeigt ansprechend, wie transparent und übersichtlich in Zukunft neue ICOs analysiert und mit dem Dash Score bewertet werden, der sich zu einem Branchenstandard entwickeln könnte. Individuelle Filterkriterien gehen auf die Bedürfnisse eines jeden Krypto-Händlers ein.

Vier CEX-Listings bestätigt: Explodiert D2T direkt beim ICO am 11. Januar?

Der ICO ist für den 11. Januar geplant. Doch nicht nur eine Krypto-Börse wird dann den nativen ERC-20-Token D2T listen. Die Liquidität zum Beginn ist für die kurzfristige Kursentwicklung überaus wichtig. Insgesamt wird der native Utility Token, der Zugang zum

Analyse-Dashboard bietet, von fünf Krypto-Börsen am 11. Januar aufgenommen. Darunter befinden sich vier führende zentralisierte Krypto-Börsen – LBank, BitMart, ChangellyPro & Gate.io. Ergänzend wird D2T auch von der führenden Ethereum-DEX Uniswap gelistet.

Die steigende Nachfrage und FOMO könnten einen positiven Handelsstart bedingen. Erste Analysten sehen beim Dash 2 Trade Coin Kurspotenzial von über 800 %. Wer auf eine Rallye nach ICO spekuliert, sollte jetzt noch für 0,0566 $ die vielversprechenden Token kaufen.

Der Autor: Levi Goldmann

Mit mehr als fünfzehn Jahren Engagement als engagierter Glücksspieler weiß Levi Goldmann genau, worauf es beim Wetten ankommt. Er freut sich, sein Insiderwissen an andere Spielbegeisterte weiterzugeben und ihnen dabei zu helfen, auch in vielen Disziplinen von den Chancen zu profitieren. Levi Goldman verfasst ebenfalls für Wettanbieterbonus.de. Levi arbeitet derzeit für Wettanbieterbonus.de, ist aber unter anderem für die Qualität der deutschen und Schweizer Wettseiten verantwortlich. Zu Levi’s LinkedIn und Twitter geht es hier.