Dieser neue Meme-Coin sammelt täglich 100.000 $ ein: Darum könnte er um mehr als das 10-fache in 2023 explodieren

Ein neuer Meme-Coin startet mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit in seinen Vorverkauf. Denn erst am Mittwoch launchte man den Presale. Rund 48 Stunden später sind die ersten 200.000 $ schon investiert, obgleich man bekanntermaßen zu Beginn eines Vorverkaufs erst einmal die Popularität ausbauen muss. Denn die Bekanntheit ist ein grundlegender Parameter für langfristigen Erfolg. Stellt man sich einmal vor, dass immer mehr Krypto-Fans auf den neuen Meme-Coin aufmerksam werden, dürfte das Tempo schnell anziehen – und schon jetzt sind es 100.000 $ pro Tag, die von der Community bereitgestellt werden. Die Rede ist natürlich von Love Hate Inu – einem Meme-Coin mit realem Usecase, der beste Chancen hat, schon bald viral zu gehen.

Zu Love Hate Inu

„But Love Hate Inu is much more than just a meme token. We’re a project with a mission to provide a platform for people to come together and vote on the issues that matter most. Whether it’s politics, entertainment, or social issues, we provide a space for you to make your voice heard and be part of a community that cares about what you think.“