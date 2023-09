Dieser Shiba Inu Konkurrent kommt bald an die Börsen während Bitcoin BSC 3 Millionen Dollar Marke überschreitet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Weiterhin herrscht wenig Bewegung bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Bitcoin und Ethereum bewegen sich um Werte, wie man sie in den letzten Wochen immer wieder zu sehen bekommt, was immer mehr Anleger dazu bringt, sich auch außerhalb der Top 100 Coins umzusehen. Vor allem ICOs (Initial Coin Offerings) können dabei oft vielversprechende Alternativen sein, wenn man bereit ist, ein höheres Risiko einzugehen mit der Möglichkeit auf deutlich höhere Gewinne. Wer so früh in ein neues Krypto-Projekt investiert, kann schon von der ersten Kurssteigerung profitieren, wenn die jeweiligen Token an den Kryptobörsen gelistet werden, die man vorher direkt bei den Herausgebern kauft. Mit Wall Street Memes ($WSM) und Bitcoin BSC ($BTCBSC) neigen sich aktuell 2 ICOs dem Ende zu, die nicht bullischer ablaufen könnten. Zahlreiche Analysten gehen von einer Kursexplosion nach dem Handelsstart aus.

Wall Street Memes: Konkurrenz für Shiba Inu?

Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt ein Meme Coin an die Kryptobörsen, der sich von der Masse der zahlreichen Token, die Tag für Tag auf den Markt kommen, deutlich abhebt. Alles, was es braucht, um einen Meme Coin erfolgreich zu machen, scheint bei Wall Street Memes vorhanden zu sein, sodass immer mehr Stimmen laut werden, dass es sich dabei um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte und $WSM Top Coins wie PEPE, SHIB oder DOGE Konkurrenz machen könnte. Der $WSM-Token hat im Presale mehr als 25 Millionen Dollar eingebracht und steht nun kurz vor dem Listing an mehreren Exchanges.

Mehr als 25 Millionen Dollar, noch bevor ein Projekt gelauncht wird, sieht man auch in der Kryptowelt nicht alle Tage. Schon gar nicht bei einem Meme Coin. Sogar Ethereum hat damals bei seinem ICO nicht so viel Kapital sammeln können. Damit ist Wall Street Memes das gelungen, was bisher noch keinem Meme Coin gelungen ist und es sieht so aus, hätte das Team gute Chancen, das Ziel, den Token auf eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar zu pushen, auch erreichen.

Seit der Vorverkauf Ende Mai begonnen hat, ist es schwer gewesen, an dem Namen Wall Street Memes ($WSM) vorbei zu kommen, wenn man sich mit Kryptowährungen beschäftigt. Werbebanner auf namhaften Krypto-Websites, Youtuber, die das Projekt vorstellen und dabei extrem bullische Prognosen aussprechen, internationale Medien, die ununterbrochen über das Projekt berichten, das das nächste große Ding im Krypto-Space sein könnte. Der Hype um $WSM ist auf jeden Fall gegeben.

Wall Street Memes kurz vor dem Listing an mehreren Kryptobörsen

Inzwischen dauert der Vorverkauf der $WSM-Token nur noch etwas weniger als 6 Tage und in 7 Tagen wird Wall Street Memes an mehreren Tier-1-Exchanges gelistet. Das geht auf der Website hervor, auf der die zwei verschiedenen Countdowns das Ende des Vorverkaufs und den Start an den Kryptobörsen anzeigen.

Damit könnte es sein, dass der Wall Street Memes Kurs noch im September um ein Vielfaches ansteigt, wenn der Token an den Kryptobörsen für Millionen von Nutzern zugänglich gemacht wird. Gerüchte, dass auch Binance $WSM listen könnte, halten sich hartnäckig.

Das Team hinter Wall Street Memes hat schon 2021 gezeigt, dass es weiß, wie man die Community für Web3-Assets mobilisiert. Damals haben dieselben Herausgeber die Wall Street Bulls NFT-Kollektion gelauncht. Die 10.000 NFTs waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft und haben Millionen eingebracht. Mit dem $WSM-Token geht das Team nun einen Schritt weiter.

Mit mehr als einer Million Follower auf X (früher Twitter) und Instagram hat Wall Street Memes so einen Einfluss in den sozialen Netzwerken, dass sogar der Milliardär Elon Musk schon auf einige Tweets von $WSM reagiert hat. Damit ist es gut möglich, dass der Meme Coin-Enthusiast auch vom Launch des $WSM-Tokens etwas mitbekommen hat.

Anfang August hat ein anonymer Investor Token im Wert von einer Million Dollar gekauft und es hat nicht lange gedauert, bis erste Behauptungen im Netz aufgetaucht sind, dass es sich dabei um Musk handeln könnte. Was das für den Kurs bedeuten würde, hat man schon mehrmals beobachten können, wenn der Tesla-CEO einen Tweet über einen Coin abgesetzt hat, der ihm zusagt.

Bitcoin BSC knackt 3 Millionen Dollar Marke

Während die Nachfrage um Meme Coins seit Pepe wieder explodiert ist, schlägt auch die Idee eines Bitcoin-Tokens auf der BNB Smart Chain vom ersten Tag an hohe Wellen im Krypto-Space. Der Bitcoin BSC-Token setzt nicht nur auf den Namen Bitcoin, wie das bei anderen “2.0-Coins” in den letzten Wochen bereits mehrfach sehr gut funktioniert hat, sondern bringt dabei auch die Vorteile der BNB Smart Chain mit ins Spiel. Ein Vorhaben, das Investoren überzeugt und innerhalb von 2 Wochen mehr als 3 Millionen Dollar eingebracht hat.

Während der Bitcoin durch seine hohe Bewertung inzwischen als klare Nummer eins unter den Kryptowährungen ziemlich träge geworden ist und seinen Kurs nur noch schwer vervielfachen kann, sind Projekte wie BTC20 und BTC2.0 innerhalb weniger Tage um ein Vielfaches angestiegen.

BTC20 – der “Bitcoin auf Ethereum” – ist Tage nach dem Listing auf Uniswap um mehr als 600 % gestiegen. BTC2.0 ist sogar um weit mehr als das 100-fache seines Starpreises gestiegen. Wer hier rechtzeitig investiert hat, hat aus 1.000 Dollar innerhalb kürzester Zeit 100.000 Dollar machen können.

Dabei reihen sich die Bitcoin-Versionen nur in eine lange Liste weiterer Coins ein, die eine “2.0-Version” eines bekannten Coins darstellen sollen und auf dezentralen Kryptobörsen gelauncht wurden. PEPE2.0, SHIB2.0 und viele weitere bekannte Coins, die einen Token mit dem “2.0”-Zusatz im Ticker erhalten haben, sind innerhalb weniger Tage um weit mehr als 10.000 % gestiegen. Bitcoin BSC setzt hier noch einen drauf und baut das gesamte Konzept von Bitcoin auf der BNB Smart Chain nach.

Bitcoin aus dem Jahr 2011 auf der BNB Smart Chain?

Bitcoin BSC ($BTCBSC) profitiert nicht nur von der Popularität von Bitcoin, sondern auch von den Vorteilen der BNB Smart Chain, die vor allem durch schnelle Transaktionen und niedrige Transaktionskosten überzeugt. Während Bitcoin nur durch Layer-2-Lösungen auf annehmbare Gebühren kommt und Transaktionen sonst 10 Minuten dauern, belaufen sich die Kosten auf der BNB Smart Chain auf ein paar Cent und die Wartezeit auf weniger als 5 Sekunden. Außerdem kann $BTCBSC als BEP-20-Token gestaket werden, während es bei Bitcoin teurer Hardware und hohen Stromkosten bedarf, um neue BTC zu minen.

Die Tatsache, dass $BTCBSC innerhalb von 2 Wochen mehr als 3 Millionen Dollar von Investoren eingebracht hat, zeigt, dass das Konzept gut ankommt. Dabei baut Bitcoin BSC auch die Geschichte von Bitcoin nach und versetzt Anleger noch einmal in das Jahr 2011, als es erst etwas mehr als 6 Millionen BTC gegeben hat und der Preis zum ersten Mal auf 1 Dollar gestiegen ist.

Deshalb liegt auch der Vorverkaufspreis bei $BTCBSC bei 0,99 Dollar und im Presale werden nur rund 6 Millionen Token angeboten, von denen inzwischen schon weit mehr als die Hälfte verkauft wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis Bitcoin BSC ausverkauft ist und an den Kryptobörsen gelistet wird.

Die restlichen Token werden an diejenigen ausgeschüttet, die sich dazu entscheiden, ihre $BTCBSC zu staken. Dabei werden die Staking Rewards genau wie beim Bitcoin alle 4 Jahre halbiert, sodass es auch bei Bitcoin BSC 120 Jahre dauern wird, bis alle 21 Millionen Token freigegeben werden. Anleger sind vom “neuen Bitcoin auf der BNB Smart Chain” begeistert und auch zahlreiche Analysten haben bereits Kursziele zwischen 10 und 100-Dollar für $BTCBSC ausgesprochen. Für Käufer aus dem Presale würde das einen Anstieg um das 10- bis 100-fache bedeuten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

