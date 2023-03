Dieses Move-to-Earn Projekt könnte den Wert seines Coins Experten zufolge um 50 X steigern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Jahr 2022 war Move-2-Earn (M2E) in der Web3-Community in aller Munde. Projekte wie STEPN erlangten immense Popularität und das Konzept versprach eine neue Ära des Fitness- und Gesundheitsbewusstseins, motiviert durch ein monetäres Belohnungssystem. Doch trotz des anfänglichen Hypes hat der Sektor nicht das erwartete Wachstum erfahren.

Ein Hauptgrund für die Enttäuschung war die stark transaktionsorientierte Wirtschaft des STEPN-Projekts. Nutzer fühlten sich oft benachteiligt und das ursprüngliche Versprechen von STEPN verpuffte. Die teure Einstiegshürde, die von neuen Nutzern eine Anfangsinvestition in einen NFT-Sneaker in Höhe von einigen hundert oder sogar Dollar verlangte, ließ das Wachstum schnell versiegen.

Als Ergebnis geriet Move-2-Earn in eine schwierige Lage und das Interesse des Marktes wurde von anderen Entwicklungen wie auffälligen KI-Erzählungen und chinesischen Münzpumpen abgelenkt. Trotzdem gibt es Grund zur Hoffnung, dass M2E eine neue Ära einläuten kann. Ein ehrgeiziges Start-up hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche zu revolutionieren und das Konzept von Move-2-Earn wieder auf Kurs zu bringen.

Das Start-up heißt Fight Out und hat einen Vorverkauf gestartet, der schnell auf großes Interesse gestoßen ist. Investoren setzen in Scharen auf die nächste große Entwicklung von M2E. Fight Out hat in den ersten Finanzierungsrunden bereits 5 Mio. $ von frühen Geldgebern erhalten. Um mehr Leute zum Kauf von Token zu bewegen, steigt der Token-Preis alle 12 Stunden.

Der aktuelle Preis für FGHT beträgt 0,0261 $, und der Preis für die geplante Börsennotierung beträgt voraussichtlich 0,0333 $. Fight Out plant, auf sieben verschiedenen Börsen notiert zu werden, darunter LBank, XT.com, BKEX, Changelly Pro, BitForex, DigiFinex und Uniswap.

Ein Grund für das neue Interesse an M2E könnte sein, dass das Start-up eine Reihe von Lösungen für die Probleme der ersten Generation von M2E-Projekten anbietet. Zum Beispiel ist die Einstiegshürde für Nutzer deutlich niedriger, was das Wachstum fördern könnte. Außerdem ist das neue M2E-Projekt weniger auf Transaktionen ausgerichtet und legt stattdessen den Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer.

Dies ist ein vielversprechendes Zeichen für den Sektor und könnte dazu beitragen, dass das Konzept von Move-2-Earn seine ursprüngliche Vision wiedererlangt und eine neue Ära des Fitness- und Gesundheitsbewusstseins einleitet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Branche in den kommenden Monaten entwickeln wird, aber das neue M2E-Projekt gibt Anlass zur Hoffnung.

Was ist Fight Out und wie funktioniert die Kryptowährung FGHT?

Fight Out ($FGHT) hat es, wie bereits erwähnt, geschafft, in seinem Vorverkauf $5 Millionen Dollar zu sammeln und ist damit auf dem besten Weg, das größte Krypto-Vorverkaufsprojekt des Jahres 2023 zu werden. Der Fokus liegt auf Move-2-Earn (M2E), und Fight Out ist bereit, nach der gescheiterten Rallye von STEPN groß zu gewinnen.

Mit seiner beeindruckenden Blockchain-Technologie ist Fight Out in der Lage, alle Arten von Bewegungen zu verfolgen und zu belohnen. Hierzu nutzt das Projekt innovative Metriken, die die eingebaute Trägheitsmesseinheit Ihres Telefons nutzen. Es kann Ihr Training am Boxsack, Ihre Fortschritte beim Kraftdreikampf und sogar Ihre Zeit, die Sie am Freitagabend beim Tanzen verbracht haben, verfolgen. Dies fließt in ein sekundäres Play-2-Earn-Ökosystem (P2E) ein, in dem sich die Benutzer in Herausforderungen, Spielmodi und Wettbewerben messen können.

Ein besonderes Merkmal des Projekts sind die „Soulbound“-NFT-Avatare, die die Nutzer nutzen, um an den Wettbewerben teilzunehmen. Diese NFT-Avatare sind sogenannte Soulbound-Objekte, das bedeutet, dass sie nicht weiterverkauft werden können und eine permanente Darstellung des Fortschritts des Nutzers sind. Der Soulbound-Avatar ermöglicht es den Nutzern, ohne Startkosten loszulegen, was bedeutet, dass ihr Verdienst auf ihren Leistungen basiert und nicht auf der Tiefe ihrer Taschen. Durch die tiefgreifende Charaktererstellung und -anpassung werden diese NFT-Avatare zur digitalen Verkörperung Ihrer harten Arbeit und Ihres Fortschritts. Der Körperbau und die Werte des Avatars steigen auf der Grundlage Ihrer realen Leistungen im Fitnessstudio.

Erfolge belohnen den Benutzer mit $REPS-Tokens, die in plattformeigene $FGHT-Tokens umgetauscht werden können. $FGHT können gesammelt, gehandelt oder für In-App-Güter und andere Dienstleistungen ausgegeben werden, wie z. B. den Kauf von stylischen NFT-Gütern auf dem Fight Out-Marktplatz.

Das Projekt hat das Ziel, eine Fitnessrevolution für eine Generation auszulösen, die durch Inaktivität herausgefordert wird. Fight Out wurde entwickelt, um psychologische Motivation zu nutzen, damit Sie sich auf Ihr Programm konzentrieren. Durch den Aufbau eines Community-Ökosystems ist Fight Out in der Lage, einen sozialen Raum zu entwickeln, der zum Mittelpunkt von Turnieren mit hohem Einsatz wird, bei denen man $REPS gewinnen kann.

Fight Out hat prominente Partner und ein eigenes Referral-Programm

Fight Out hat eine starke Präsenz in der Kampfsport-Community und hat bereits prominente Persönlichkeiten aus der Welt des MMA und Boxens als Botschafter gewonnen. Dazu gehören UFC-Kämpferinnen Amanda Ribas und Taila Santos sowie die Box-Championesse Savannah Marshall.

Die Nutzer haben die Möglichkeit, an Herausforderungen teilzunehmen, die von den Botschaftern gestellt werden, und an On-Demand-Videokursen zu den Themen Kraft und Kondition, Kardio, Technik und Beweglichkeit teilzunehmen. Sie können sogar gegen ihre Helden in einem Soulbound-Statuskampf antreten, um zu trainieren und zu versuchen, sie zu besiegen.

Darüber hinaus hat Fight Out kürzlich ein Empfehlungsprogramm gestartet, in dem es den Nutzern eine Provision von 5 % für das Anwerben von Freunden bietet. Alles, was die Nutzer tun müssen, ist eine gültige Krypto-Brieftasche zu verbinden und den generierten Empfehlungslink mit Freunden und Familie zu teilen.

Fight Out hat auch angekündigt, dass bald Wetten mit nativen $FGHT-Token eröffnet werden sollen. Es wird erwartet, dass das Projekt einen Preis von $1.000.000 für die genauesten Wettvorhersagen anbieten wird. Das Team wettet bereits auf UFC 285, und weitere UFC-Botschafter werden im März bekannt gegeben.

Fight Out ist ein vielversprechendes Projekt, das die Bewegung in den Mittelpunkt stellt und die Kraft der Blockchain-Technologie nutzt, um die Welt des Kampfsports zu verändern. Es bietet den Nutzern eine innovative Möglichkeit, ihre Fitnessziele zu erreichen und dabei Geld zu verdienen. Mit seinen Botschaftern und seinem Empfehlungsprogramm wird das Projekt in der Community immer beliebter.