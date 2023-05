Dieses nachhaltige Krypto-Projekt belohnt Umweltschutz mit Coins – Grüne Kryptowährung mit x10-Potenzial?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit dem Merge bei Ethereum ist der Ruf vieler Kryptowährungen außerhalb der Community nicht mehr ganz so schlecht. Zumindest ein Teil der breiten Masse, die mit Kryptowährungen noch nicht so viel zu tun hat, hat mitbekommen, dass Kryptowährungen nun auch ohne hohen Stromverbrauch durch das Proof of Work Konzept funktionieren. Allerdings wissen nur die Wenigsten, dass es inzwischen auch Coins gibt, die deutlich weiter gehen und Umweltschutz aktiv fördern, anstatt nur den eigenen Stromverbrauch zu reduzieren. Ein innovatives Projekt belohnt User jetzt sogar mit Token, wenn sie recyceln oder auf Nachhaltigkeit setzen.

Jetzt $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Der reduzierte Stromverbrauch der Ethereum-Blockchain war ein klarer Schritt in die richtige Richtung. Mehr als 99 % des Strombedarfs für die Aufrechterhaltung der Blockchain konnten durch den Merge eingespart werden. Allerdings löst man damit aber auch nur ein Problem, das man vorher selbst geschaffen hat. Ecoterra geht viel weiter und belohnt User für Nachhaltigkeit. Neben dem Recycle 2 Earn Konzept wird zum Beispiel auch belohnt, wenn man seinen Strom aus erneuerbaren Energien bezieht.

Recycle 2 Earn

Ecoterra arbeitet daran, die Verpackungen der größten Marken in die Datenbank aufzunehmen, die ihre Produkte weltweit verkaufen (Nestle, Coca Cola, …). Wer seine Verpackungen in Zukunft ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Automaten zurückgibt und diese mit der App scannt, erhält neben dem Pfand dann auch Ecoterra-Token dafür.

In der App gibt es auch einen eigenen Marktplatz, auf dem Materialien, die von Recyclingunternehmen aufbereitet wurden, direkt gekauft werden können. Neben der ordnungsgemäßen Entsorgung kann auch das Scannen der eigenen Stromrechnung $ECOTERRA-Token einbringen. Geht aus der Stromrechnung hervor, dass der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, kann man so Monat für Monat eine Belohnung erhalten.

Die $ECOTERRA-Token können entweder gegen andere Coins ausgetauscht oder ausgezahlt werden, oder man nutzt sie direkt in der App, um Umweltprojekte zu unterstützen. Wer sich zum Beispiel finanziell daran beteiligen möchte, Bäume zu pflanzen oder die Meere zu säubern, der kann seine Token mit einem Klick auch dafür ausgeben.

Öffentliches Profil könnte alles verändern

Einer der wichtigsten Punkte von Ecoterra ist das öffentliche Profil, das jedes Unternehmen und jede Privatperson in der App anlegen kann. Mit der Transparenz der Blockchain werden hier alle Transaktionen offengelegt und wenn man genauer darüber nachdenkt, könnte das ein echter Gamechanger werden. Bisher fällt es Konsumenten schwer zu prüfen, ob die Marken, bei denen sie einkaufen, auch wirklich so nachhaltig sind, wie sie es gerne in der Werbung versprechen.

Ein Blick auf das Ecoterra-Profil des jeweiligen Unternehmens könnte in Zukunft Klarheit schaffen. Werden Umweltprojekte unterstützt? Setzt man auf erneuerbare Energien und verwendet recycelte Materialien? Das und viel mehr sehen Konsumenten in Zukunft auf einen Blick in der Ecoterra-App. Das bringt nicht nur mehr Klarheit für Kunden, sondern auch den großen Vorteil, dass Umweltschutz so schon bald zum Wettbewerb werden könnte.

Kunden werden immer mehr sensibilisiert für das Thema und legen auch einen immer größeren Wert darauf. Es ist also davon auszugehen, wenn Unternehmen sich nicht mehr hinter Anonymität verstecken können und ihre Transaktionen offengelegt werden, dass der Umweltschutz mehr unterstützt werden könnte, als es der Fall wäre, wenn man es nicht öffentlich einsehen könnte. So könnte Ecoterra Nachhaltigkeit bald zum Wettbewerb machen, damit Unternehmen ihre Kunden beeindrucken und davon würden am Ende alle profitieren.

4 Millionen Dollar im Presale

Investoren sind von Anfang an von dem Konzept von Ecoterra begeistert. Das ist auch der Grund, warum mit dem Vorverkauf der $ECOTERRA-Token bereits mehr als 4 Millionen Dollar im Presale zur Finanzierung des Projekts eingenommen wurden. Neben der Möglichkeit, dass $ECOTERRA nach dem Launch um ein Vielfaches ansteigen könnte, haben Anleger, die zu einem so frühen Zeitpunkt einsteigen, den großen Vorteil, dass der $ECOTERRA-Preis im Vorverkauf noch mehrmals angehoben wird.

Aktuell erhält man einen Token für 0,0085 Dollar. Der Token wird an den Kryptobörsen für 0,01 USDT gelistet. Daraus ergibt sich ein Buchgewinn von mehr als 17 % bis zum Handelsstart. Sobald der Coin an den Kryptobörsen gehandelt werden kann, kann der Gewinn natürlich noch deutlich höher ausfallen. die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass Coins innerhalb weniger Tage nach dem Handelsstart um ein Vielfaches ansteigen können, wenn das Projekt dahinter stimmt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

