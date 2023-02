Dieses neue Kryptoprojekt könnte so erfolgreich sein, dass sich seine Kryptowährung um 50 X im Wert steigert

Aktuell ist es gar nicht so einfach, vielversprechende Kryptoprojekte zu finden, die eine solide Basis, ein seriöses Team und das Potenzial haben, sich im Wert zu vervielfachen. Es gibt sie allerdings trotzdem und im Folgenden wird das aktuell vielversprechendste neue Kryptoprojekt vorgestellt, hinsichtlich seines Potenzials bewertet und auf Schwachstellen geprüft.

Fight Out ist eine aufstrebende Move-to-Earn-Plattform, die Nutzer für einen aktiven und gesunden Lebensstil belohnt. Das Kryptoprojekt Fight Out ist zwar nicht das erste seiner Art, aber es soll eine M2E-Plattform mit vielen Unterscheidungsmerkmalen sein, von denen Investoren profitieren.

Fight Out: Was ist das?

Fight Out ist eine Move-to-Earn-Plattform, die das Training revolutioniert hat, indem sie eine Fitness-Plattform mit Web 3.0-Technologie entwickelt hat. Neben der Schaffung eines Ökosystems, das Fitness-Fanatikern einen aktiven Lebensstil ermöglicht, bietet Fight Out seinen Nutzern finanzielle Belohnungen in Form von digitalen Währungen, die in Fiat-Währungen umgetauscht werden können.

Anstatt nur eine weitere M2E-Plattform zu entwickeln, hat Fight Out dieses Ökosystem gamifiziert, um Fitness interaktiver, unterhaltsamer und lohnender zu machen. Dieses Ökosystem hat die Einstiegshürden gesenkt, indem es die Nutzung der Web 3.0-Technologie vereinfacht und von den Nutzern nicht verlangt, in teure NFTs zu investieren.

Fight Out hat sich auf alle eingestellt, die ihre Fitnessziele erreichen wollen, indem es eine Plattform entwickelt hat, die nicht kostspielig ist und es den Benutzern ermöglicht, ihre Fortschritte zu verfolgen. Wenn ein Nutzer auf seiner Fitnessreise Fortschritte macht, profitiert sein an ihn gebundener Avatar direkt davon, indem die Fortschritte auf ihn übertragen werden.

Das Training und die Belohnungen werden über die mobile Fight Out-App abgewickelt. Das Ökosystem wird sich jedoch auch auf reale Fitnessstudios ausweiten, so dass die Nutzer der Plattform an Live-Kursen teilnehmen und die Einrichtungen in den wichtigsten Städten der Welt nutzen können.

Die innovativen Mechaniken von Fight Out

Fight Out ist eine Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, ein komplettes körperliches und geistiges Workout zu absolvieren. Sie ermöglicht es den Nutzern, ihre Kraft, Kardio, Muskelausdauer, mentale Stärke und Technik zu verbessern. Obwohl sich Fight Out auf Fitnessprogramme mit Wellness-Charakter spezialisiert hat, können die Nutzer die Workouts individuell anpassen, um sich auf ihr Spezialgebiet und bestimmte Muskelgruppen zu konzentrieren.

Der erste Schritt besteht darin, ein Konto mit einer E-Mail-Adresse zu erstellen und die App herunterzuladen. Abonnements sind in der App verfügbar, und die Nutzer erhalten 25 % Rabatt, wenn sie sich mit dem nativen Token $FGHT anmelden. Im nächsten Schritt können die Nutzer ihre Fitnessziele, den Hintergrund, die ihnen zur Verfügung stehenden Geräte und die gewünschten Trainingsarten festlegen. Die App ermöglicht es den Nutzern auch, ihre Ernährung und ihren Schlaf zu verfolgen, um sich zu kontrollieren.

Der Workout-Builder ist perfekt für Solo-Nutzer, die ein individuelles Programm erstellen möchten. Die App generiert Übungen auf der Grundlage des Fitnessniveaus des Benutzers und bietet Video-Tutorials, um sicherzustellen, dass die Benutzer eine gute Form üben. Die Videos weisen auch auf Anfängerfehler hin und geben Tipps für Fortgeschrittene.

Es gibt eine Funktion für On-Demand-Workout-Kurse über die App oder Live-Sitzungen in Fight Out-Fitnessstudios. Die Workouts bestehen aus Yoga, Meditation, Boxen sowie Kraft- und Konditionstraining. Boxtrainer auf Elite-Niveau leiten einen Kurs, der sich auf die Technik konzentriert, um die Nutzer in die Grundlagen des Boxens einzuführen. Durch die Anzeige von Ranglisten und Herausforderungen wird eine Wettbewerbskultur aufgebaut, die jeden Nutzer zu Höchstleistungen motiviert.

Wie funktioniert das Belohnungssystem von Fight Out

Der Hauptunterschied zwischen Fight Out und den meisten M2E-Plattformen besteht darin, dass sich die Plattform nicht auf eine einzige Aktivitätskennzahl konzentriert. Es werden nicht nur die Schritte verfolgt, sondern auch die Bewegungen des Nutzers während der Teilnahme an Trainingskursen, Körpergewichtsübungen und Kraftübungen.

Neben den Workouts wird auch die In-App-Bewegung zum Sammeln von Kryptowährungen, REPS, an Nutzer belohnt, die die Community erweitern und Abzeichen verdienen. Dieser Belohnungsmechanismus motiviert Web 2.0-Fitnessnutzer zum Wechsel in ein Web 3.0-Ökosystem.

Fight Out nutzt intelligente Technologie, um Bewegungen und wichtige Leistungsindikatoren zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Datenpunkte in einen Belohnungsalgorithmus einfließen. Die Belohnungen werden in verschiedenen Kategorien wie Cardio, Wellness und Muskelkraft verteilt. Um die optimalen Belohnungen zu erhalten, sollten die Nutzer ein umfassendes Wachstum anstreben.

Nachdem sie REPS erhalten haben, können sie diese auf verschiedene Weise einlösen. Eine Möglichkeit ist, sie im Fight Out Store einzulösen, der mit Waren wie Schuhen, Pullovern und Kampfausrüstung bestückt ist. Auch Nahrungsergänzungsmittel und Trainingsgeräte sind im Shop erhältlich.

Was ist das Besondere an Fight Out?

Im Gegensatz zu den meisten M2E-Kryptoplattformen, die nur die Schritte eines Nutzers verfolgen, stellt Fight Out sicher, dass die intelligente Technologie auch die Bewegung einbezieht. Das ist besonders nützlich für Nutzer, die ihre Belohnungen maximieren wollen, wenn sie mit Gewichten trainieren.

Die Nutzung von Fight Out ermöglicht es den Nutzern, über ihren Avatar ein spielerisches Erlebnis zu genießen. Die Stärke, die ein Nutzer entwickelt, wird auf den Avatar übertragen, der in das Metaversum eintritt, sobald seine Stärke ausreichend ist. Im Metaversum tritt der Avatar gegen andere Spieler an, um Kämpfe und Turniere zu gewinnen. Dadurch erhalten die Nutzer mehr Möglichkeiten, Belohnungsmarken zu verdienen.

Die Fitnessstudios sind ein Hauptmerkmal, das Fight Out von ähnlichen Plattformen unterscheidet. Neben der App wird dieses Ökosystem bald auch Nutzer ansprechen, die die Einrichtungen und das persönliche Training vor Ort nutzen möchten. Die Fight Out-Fitnessstudios werden sich in den wichtigsten Ballungsgebieten befinden.

In den Fitnessstudios wird es eine Gesundheitsbar mit nahrhaften Mahlzeiten, Smoothies und Snacks geben. Die Gesundheitsbars werden über VIP-Belohnungen für Staker erhältlich sein. Ein inhaltliches Studio-Layout im Fitnessstudio ermöglicht es Personal Trainern, mit den Nutzern zu interagieren und Kurse aus der Ferne anzubieten.

Fight Out’s Token-Vorverkauf

Investoren, die $FGHT-Token kaufen möchten, werden diese wahrscheinlich zum niedrigsten Preis während des Vorverkaufs finden. Der PreSale läuft derzeit und bietet die Token zu aktuell $0,0185 an. Der Vorverkauf endet am 31. März, und die Notierung der $FGHT-Token an zentralen Börsen ist für den 4. April 2023 geplant.

Auf der Fight Out-Website heißt es, dass die $FGHT-Token an den Börsen zu 0,0333 $ notiert werden. Investoren, die $FGHT-Token während der ersten Phase kaufen, werden bis zum Ende des Vorverkaufs um 100 % steigen. Investoren können während der ersten Phase des Vorverkaufs auch Anspruch auf Bonus-Token haben, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.

Fight Out hat eine Obergrenze von 10 Milliarden Token. Das Unternehmen hat 30 % für den Vorverkauf vorgesehen, und 15 % der Token werden als Belohnung an frühe Investoren ausgegeben. Weitere 50 % werden als Teil des Vestings über 5 Jahre hinweg weggesperrt. Nur 5 % der Token sind für die Börsenliquidität vorgesehen. Das bedeutet, dass Investoren während des Vorverkaufs mehr Zugang zu den Fight Out-Krypto-Token haben als an Börsen.