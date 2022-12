Dieses neue NFT-Game könnte 2023 zum nächsten Axie Infinity werden und um 800 % explodieren

Weniger als 16 % der für den Presale reservierten Token sind noch verfügbar. Insgesamt könnten somit im laufenden Calvaria Vorverkauf noch rund 400.000 $ investiert werden, bevor die anvisierte Hardcap erreicht wird und im Januar 2023 der IEO bei BKEX folgen wird. Investoren sollten sich beeilen, wenn man bedenkt, dass in der Vergangenheit auch bereits Krypto-Wale bei Calvaria investierten. Wenn die Dynamik etwas zunimmt, könnte der Presale schnell enden – nicht mehr lange haben die Investoren Zeit, zu einer Exchange-Rate von 1 USDT : 30,77 RIA den nativen Gaming-Token zu kaufen, der das neue Axie Infinity werden möchte.

Während es bei Axie Infinity rückläufige Spielerzahlen gibt und der AXS Token stark crashte, möchten die Macher von Calvaria: Duels of Eternity den Massenmarkt erreichen. Dann könnte der RIA Token bereits 2023 um 800 % und mehr explodieren.

Zu Calvaria

Gamer wenden sich von Axie Infinity ab, AXS Token crasht

Die Entwicklung bei Axie Infinity ist gelinde gesagt dramatisch. Nachdem es im November noch einige Erholungsversuche gab, wird der native AXS Token aktuell bei rund 6,25 $ gehandelt. Das All-Time-High erreichte Axie Infinity im November 2021 bei rund 165 $. Damit belaufen sich die Kursverluste seit dem Rekordhoch auf über 96 %. Die Spielerzahl ist ebenfalls stark rückläufig – seit Anfang des Jahres wendeten sich immer mehr Gamer von Axie Infinity ab und sind auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten im zukunftsträchtigen Play-2-Earn-Segment.

Wird dieses NFT-Game das neue Axie Infinity?

Das Krypto-Gaming brachte den Play-2-Earn-Ansatz in die Spieleindustrie. Via Blockchain-Technologie wollte man transparent eine Umgebung schaffen, in welcher die Gamer für ihre Teilhabe und gute Leistungen belohnt werden – die Rewards werden dann im nativen Token ausgeschüttet. Dennoch ist das Play-2-Earn-Segment dynamisch, der Krypto-Markt erfährt einen kontinuierlichen Wandel. Wenn sich einmal die Gamer von Axie Infinity abwenden, dürfte es schwer werden, die Gunst der Masse zurückzugewinnen. Potenzial haben dennoch insbesondere neue Games. Denn der Trend zum Gaming ist intakt, die Krypto-Adoption schreitet voran.

Mit Calvaria: Duels of Eternity setzen die Verantwortlichen auf das bekannte Konzept eines NFT-Sammelkartenspiels, bei welchem sich die Spieler Sammelkarten sichern, die als Non Fungible Token unveränderlich und einzigartig abgebildet werden. Nun kreiert man ein individuelles Kartendeck, um gegen andere Gamer anzutreten. Zugleich wählen die Verantwortlichen jedoch einen besonderen Weg, indem diese eine kostenlose Smartphone-App launchen, mit deren Hilfe herkömmliche Gamer leichter den Eintritt in die Krypto-Welt schaffen.

Krypto-Wal setzt auf Calvaria

Noch sind rund 16 % der für den Presale reservierten RIA Token verfügbar. Doch zum Ende des Presales könnte alles schnell gehen. Schon im Januar wird der IEO beginnen. Zudem könnten auch Krypto-Wale wieder auf Calvaria: Duels of Eternity setzen und die Dynamik im Presale steigern. On-Chain-Daten offenbaren bereits das Interesse der Krypto-Wale. Denn für rund 100.000 $ investierte Anfang Dezember ein Wal in das neue NFT-Game – augenscheinlich setzt der Großinvestor, dessen Identität nicht bekannt ist, auf eine erfolgreiche Entwicklung des NFT-Games und/oder eine Rallye beim nativen RIA Token. Privatanleger könnten das Interesse des Krypto-Wals positiv deuten und sich dementsprechend positionieren.

Calvaria: Duels of Eternity: Einzigartige Konzeption mit vielfältigen USP

Doch warum trauen Experten oder Trader dem NFT-Game Calvaria mit dem nativen RIA Token eine überdurchschnittliche Performance zu? Neben der Kombination aus kostenloser Smartphone-App und einer Web3-Applikation setzt Calvaria noch auf weitere Features, die sich von der Konkurrenz rund um Unchained Gods oder Splinterlands abheben.

Beispielsweise wird es bei Calvaria einen Story-Mode geben, der durch eine realitätsnahe Fantasy-Welt führt. Zugleich werden 3D-Charaktere verwendet, um das Gaming-Erlebnis deutlich lebendiger zu gestalten. Eine eigene DAO soll die Verwaltung des zukunftsträchtigen NFT-Games ermöglichen, während ein P2P-Marktplatz Transaktionen zwischen den einzelnen Gamern abwickelt – diese werden übrigens alle über die Polygon-Blockchain erfolgen, um die Transaktionen günstig und sicher zu gewährleisten.

Calvaria Coins (RIA) im Presale kaufen