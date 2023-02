Dieses Play-to-Earn Projekt könnte Investoren 20 X Gewinne bescheren

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Der Play-to-Earn Sektor ist aktuell das Investitionsthema schlechthin im Kryptospace und Projekte können ihren frühesten Investoren hier massive Gewinne bescheren. Das Projekt Meta Masters Guild ist aktuell das Interessanteste im gesamten Space und bietet interessierten Investoren mit seinem Token-PreSale eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Die Vorverkaufssumme der Meta Masters Guild ist nun auf mehr als 3,3 Millionen Dollar angestiegen, nachdem sie erst gestern die 3 Millionen Dollar Marke gesprengt hat. Diese Beschleunigung ist eine bedeutende marktweite Unterstützung für die Web3-Gaming-Gilde, die plant, ihr erstes Spiel im dritten Quartal des Jahres zu veröffentlichen.

Der Vorverkauf befindet sich derzeit in der fünften Phase, in der 1 MEMAG zu 0,019 $ verkauft wird. Die sechste Phase soll jedoch in nur zwei Tagen beginnen, und der bevorstehende Preisanstieg erklärt zum Teil, warum der Verkauf beschleunigt wurde und weiter beschleunigt wird.

Meta Masters Guild Presale überschreitet die Marke von $3,3 Millionen – Sichern Sie sich Ihren Platz, bevor Stufe 5 ausverkauft ist

Der Meta Masters Guild-Verkauf überschreitet weiterhin einen Meilenstein nach dem anderen. Bereits am Donnerstag twitterte die dezentralisierte Spielergilde, dass sie 2,5 Millionen Dollar eingenommen hat, doch diese Summe ist in weniger als einer Woche auf 3,3 Millionen Dollar gestiegen.

Dies entspricht etwa 160.000 Dollar pro Tag, und es ist wahrscheinlich, dass sich diese Rate mit dem Fortschreiten des Verkaufs und dem nahenden Ende weiter beschleunigen wird. Denn der Preis für 1 MEMAG wird steigen und in der siebten und letzten Phase 0,023 $ erreichen, was einem Anstieg von 228,6 % gegenüber dem Preis der ersten Phase entspricht.

The Meta Masters Guild is at the forefront of the web3 gaming revolution, developing top-notch, blockchain-integrated mobile games .



Be a part of the future of gaming and join the presale now by clicking the link below! https://t.co/SBqVjX5mWn#Presale #P2E #Play2Earn — Meta Masters Guild (@MEMAGgames) February 6, 2023

Für den Verkauf wurden insgesamt 350 Millionen MEMAG zugeteilt, das sind 35 % des maximalen Gesamtangebots der Münze von 1 Milliarde. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Zuteilung bis zum Ende des Verkaufs ausverkauft sein wird, wenn man bedenkt, wie schnell sie in den letzten Tagen durch die Gänge ging. Interessierte Händler können teilnehmen, indem sie auf die offizielle Meta Masters Guild-Website gehen und entweder ihre Wallet Connect- oder MetaMask-Wallets verbinden, bevor sie entweder ETH oder USDT verwenden, um MEMAG zu kaufen.

Es ist wahrscheinlich, dass der Vorverkauf von Meta Masters Guild so gut läuft, weil er zu einer Zeit kommt, in der das Interesse an Web3 und Play-to-Earn nur steigt. Analysten prognostizieren, dass der Wert des Blockchain-Gaming-Marktes bis 2028 auf 104,5 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, was die Chance unterstreicht, die Meta Masters Guild jetzt hat.

Wie bereits erwähnt, plant das Unternehmen, sein erstes Spiel – Meta Kart Racers – im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt zu bringen, wobei dieses Spiel auf iOS- und Android-Geräten verfügbar sein wird. Weitere Web3- und Metaverse-bezogene Titel sind bereits geplant (z. B. Meta Masters World und NFT Raid), wobei die Gilde darauf abzielt, ein florierendes Ökosystem von Spielen verschiedener Entwickler zu werden.

$3.1M raised by #MEMAGFAM!



The outpouring of support has been truly remarkable Thank you so much! 🫡



Join the metaverse and be part of the family.



Get your $MEMAG today! https://t.co/SBqVjX5mWn #Presale #P2E #Metaverse #Tokens pic.twitter.com/iOftPHXnsh — Meta Masters Guild (@MEMAGgames) February 6, 2023

Was Meta Masters Guild von anderen Play-to-Earn-Plattformen unterscheidet, ist die Tatsache, dass das primäre Ziel darin besteht, Spiele zu entwickeln, die Spaß machen, unterhaltsam und vor allem lohnend sind. Gleichzeitig bedeutet die Verwendung von nicht-fungiblen Token, dass die Spieler in der Lage sein werden, verschiedene Teile der Spiele zu besitzen, die sie spielen.

Dementsprechend wird es einen eigenen NFT-Marktplatz geben, auf dem die Spieler mit Gegenständen handeln können, die sie in den Spielen der Meta Masters Guild sammeln. MEMAG wird über Governance- und Utility-Funktionen verfügen, während er auch für Einsätze verwendet werden kann, was ihn möglicherweise zu einer sehr profitablen Münze macht.

Meta Kart Racers – Ein spannendes mobiles Rennspiel

Das erste Spielprojekt, das entwickelt wird, ist also Meta Kart Racers, ein spannendes Renn- und Gewinnsystem auf Meta Masters Guild. Die Alphaversion dieses Projekts soll im 2. Quartal 2023 veröffentlicht werden, bevor das Projekt in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 offiziell online geht.

Meta Kart Racers lässt die Spieler in einem Turnier im Stil eines Spieler-gegen-Spieler-Rennens (PvP) gegeneinander antreten. Jeder Spieler erhält beim Einstieg in das Spiel einen NFT-Renncharakter und ein Kart. Die Spieler können auf verschiedenen Rennstrecken gegeneinander antreten und sogar einen Arcade-Modus nutzen, um alleine zu fahren.

Durch das Sammeln von Edelsteinmünzen im Spiel und das Verdienen von Belohnungen, indem du deine Gegner in der Meta Kart-Meisterschaft übertriffst, kannst du Edelsteine verdienen. Mit diesen Token können Sie Ihre NFT-Charaktere und Karts aufwerten, was die Chancen auf spannende Belohnungen weiter erhöht. Meta Kart Racers wird derzeit in Zusammenarbeit mit Gamearound, einem beliebten Blockchain-Gaming-Entwickler, entwickelt.

Treten Sie der Meta Masters Guild NFT-Plattform und dem Metaverse-Ökosystem bei

Meta Masters Guild arbeitet auch an einem NFT-Gaming-Projekt mit dem Titel „NFT Raid“. Spieler können mit ihren handelbaren NFTs in Schlachten gegen rivalisierende Kriegerklassen antreten. Das NFT Raid-Handyspiel wird in verschiedenen Umgebungen und Arenen stattfinden.

Man kann Edelsteine verdienen, indem man im Spiel vorankommt und Herausforderungen meistert. Die Kampfarena wird auch besondere Gegenstände enthalten, die gesammelt werden können, um Edelsteine und NFTs im Spiel zu verdienen. NFT Raid wird auch einen Spieler-gegen-Spieler-Modus entwickeln, der es den Spielern ermöglicht, sich mit anderen Community-Mitgliedern im Kampf zu messen.

Die Spieler sollten darauf achten, Punkte zu sammeln und ihre Avatare zu verbessern, um größere Attribute und Stärken im Spiel zu entwickeln. Das letzte Projekt dieses Ökosystems wird Meta Masters World sein, eine Open-World-Metaverse-Plattform.

Im Metaverse können alle Mitglieder an Herausforderungen teilnehmen, Ressourcen sammeln und Inhalte erstellen. Jeder einzelne Gegenstand im Spiel, einschließlich der Avatare, wird als NFTs geprägt werden. Alle diese Gegenstände können auf dem NFT-Marktplatz gehandelt werden, den Meta Masters Guild entwickeln wird. Das Metaverse-Projekt der Meta Masters Guilds befindet sich derzeit in der Entdeckungsphase.

In Zukunft soll dieses Ökosystem weitere Spielinhalte entwickeln. Im Whitepaper heißt es, dass Meta Masters Guild auch offen für Partnerschaften mit angehenden Entwicklern ist, um einzigartige Spielkonzepte zu entwickeln.

Große Vorverkaufsgewinne für Investoren

Zu diesem Schluss scheint die wachsende Zahl von Anlegern zu kommen, die am MEMAG-Vorverkauf teilgenommen haben. Und wenn man bedenkt, wie gut das Jahr 2022 für Vorverkäufe war (sogar während eines Bärenmarktes), hat MEMAG jede Chance, große Renditen zu erzielen, wenn es in den kommenden Monaten an den Börsen gelistet wird.

Noch wichtiger ist, dass die Roadmap und die Zusammenarbeit mit einigen talentierten Spielestudios (z. B. Gamearound, RWatlz) dem Unternehmen die Chance geben, ein florierendes Spiel-Ökosystem zu werden, wenn es an den Start geht. Und als Frühstarter ist es auf dem besten Weg, ein Segment des expandierenden Web3-Gaming-Marktes zu erobern, bevor dieser zum Mainstream wird.