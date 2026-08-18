Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,55 Prozent auf 64.098,88 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 64.451,58 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,3 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,09 Prozent auf 44,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,51 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.894,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.912,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,96 Prozent auf 203,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 205,11 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,003 US-Dollar am Vortag auf 0,9942 US-Dollar nach unten (0,91 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 411,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (415,59 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,93 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1731 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1740 US-Dollar.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1577 US-Dollar am Vortag auf 0,1531 US-Dollar nach unten (2,92 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3325 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3312 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,79 Prozent auf 600,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 605,36 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0698 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 12:31 ab. Es geht 0,26 Prozent auf 75,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 75,94 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,348 US-Dollar) geht es um 0,54 Prozent auf 6,314 US-Dollar nach unten.

Nach 9,534 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,74 Prozent auf 9,463 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,15 Prozent auf 0,6476 US-Dollar, nach 0,6756 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at

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