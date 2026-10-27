Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,42 Prozent auf 80.377,61 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 80.041,27 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,2 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 16,4 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,14 Prozent auf 56,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,65 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.341,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.320,31 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,47 Prozent auf 292,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 280,00 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,299 US-Dollar am Vortag auf 1,319 US-Dollar nach oben (1,48 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 590,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (596,97 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,03 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2050 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2061 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1690 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1687 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3276 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3290 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,20 Prozent auf 750,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 741,44 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0781 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,02 Prozent auf 100,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 100,75 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,953 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 8,828 US-Dollar nach unten.

Nach 11,37 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,53 Prozent auf 11,43 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,9223 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9156 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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