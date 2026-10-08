Krypto-Marktbericht 08.10.2026 17:23:14

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Um 17:11 ist Bitcoin 82.294,33 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,17 Prozent niedriger als am Vortag (83.266,52 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,8 Prozent aufweist und bei 11,01 EUR notiert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 3,35 Prozent auf 63,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 66,02 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ethereum um 2,16 Prozent auf 2.517,32 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.573,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 1,79 Prozent auf 295,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 300,40 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 1,93 Prozent auf 1,394 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,422 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 544,08 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 553,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 4,04 Prozent auf 0,2451 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2554 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1977 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2002 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3343 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3349 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,45 Prozent auf 754,20 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 773,18 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0865 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 3,75 Prozent auf 111,84 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 116,20 US-Dollar stand.

Daneben wertet Avalanche um 17:11 ab. Es geht 5,94 Prozent auf 10,48 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,14 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 3,55 Prozent auf 12,87 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,34 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Sui um 3,46 Prozent auf 1,088 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,127 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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