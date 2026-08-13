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Krypto-Marktbericht 13.08.2026 09:48:20

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 63.815,54 US-Dollar und damit 0,72 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.360,70 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen - auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,4 Prozent auf 8,30 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Nach 44,88 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,08 Prozent auf 44,92 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.895,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.876,95 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,00 Prozent.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,36 Prozent auf 215,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 212,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,94 Prozent auf 1,014 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,004 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Monero um 1,36 Prozent auf 397,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 391,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1846 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1823 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1613 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3358 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3369 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (609,63 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 613,04 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0707 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,20 Prozent auf 76,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 75,51 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,312 US-Dollar) geht es um 3,24 Prozent auf 6,516 US-Dollar nach oben.

Nach 8,672 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,90 Prozent auf 8,750 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,6804 US-Dollar am Vortag auf 0,6901 US-Dollar nach oben (1,42 Prozent).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,Lukas Gojda/Shutterstock.com

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