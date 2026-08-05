|Krypto-Marktbericht
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05.08.2026 12:43:06
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,05 Prozent auf 64.107,36 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.075,15 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,2 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (44,86 US-Dollar) geht es um 0,09 Prozent auf 44,90 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Ethereum-Kurs um 0,05 Prozent auf 1.870,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.869,12 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (213,39 US-Dollar) geht es um 0,41 Prozent auf 212,52 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,13 Prozent auf 1,061 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,073 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um 0,07 Prozent auf 350,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 350,67 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1927 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1943 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1659 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3269 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3282 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (592,80 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 596,18 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0697 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 73,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,74 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,31 Prozent auf 6,667 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,688 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 8,166 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,144 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6933 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,6918 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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