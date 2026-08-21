|Krypto-Marktbericht
|
21.08.2026 12:43:06
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:31 gewinnt Bitcoin 6,50 Prozent auf 77.849,77 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.096,59 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 8,4 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (47,87 US-Dollar) geht es um 5,92 Prozent auf 50,70 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Ethereum-Kurs um 3,13 Prozent auf 2.399,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.326,86 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (222,78 US-Dollar) geht es um 18,39 Prozent auf 263,74 US-Dollar nach oben.
Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 8,58 Prozent auf 1,379 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,270 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Monero-Kurs um 0,26 Prozent auf 413,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 414,25 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 7,48 Prozent auf 0,2135 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1986 US-Dollar.
Daneben wertet Stellar um 12:31 auf. Es geht 4,63 Prozent auf 0,1900 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1816 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3373 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3403 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (655,63 US-Dollar) geht es um 3,32 Prozent auf 677,40 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0838 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0803 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,10 Prozent auf 91,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 87,64 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 4,16 Prozent auf 7,577 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 7,274 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 6,60 Prozent auf 11,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,68 US-Dollar.
Nach 0,7330 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 8,24 Prozent auf 0,7934 US-Dollar gestiegen.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1704
|
0,0026
|
|
0,22
|Japanischer Yen
|
185,742
|
-0,0080
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8574
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9352
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,1751
|
0,0157
|
|
0,17
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.