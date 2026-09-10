|Krypto-Marktbericht
|
10.09.2026 12:43:06
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:31 fällt Bitcoin 0,37 Prozent auf 77.949,26 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 78.240,02 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,9 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,39 Prozent auf 52,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,10 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,00 Prozent auf 2.467,44 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.467,54 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Bitcoin Cash um 2,01 Prozent auf 246,55 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 251,61 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird Ripple bei 1,377 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,395 US-Dollar).
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 511,36 US-Dollar am Vortag auf 505,59 US-Dollar nach unten (1,13 Prozent).
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2128 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1793 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1812 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3387 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3404 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,78 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 12:31 auf 717,42 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 723,09 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0861 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0851 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,59 Prozent auf 101,10 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 101,71 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,81 Prozent auf 7,731 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,794 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Donnerstagmittag lag der Chainlink-Kurs bei 11,80 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 11,80 US-Dollar.
Nach 0,7727 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Donnerstagmittag um 1,50 Prozent auf 0,7611 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1612
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
179,25
|
0,5900
|
|
0,33
|Britische Pfund
|
0,8595
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,944
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
9,1058
|
-0,0173
|
|
-0,19
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.