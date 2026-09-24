Krypto-Marktbericht 24.09.2026 12:43:06

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Um 12:31 ist Bitcoin 83.188,01 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 1,39 Prozent niedriger als am Vortag (84.364,47 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,06 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 20,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 8,68 Prozent auf 67,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 61,65 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.683,07 US-Dollar am Vortag auf 2.637,90 US-Dollar nach unten (1,68 Prozent).

Nach 337,32 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagmittag um 2,77 Prozent auf 327,97 US-Dollar gesunken.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,78 Prozent auf 1,457 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,499 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,17 Prozent auf 546,13 US-Dollar, nach 552,60 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 1,75 Prozent auf 0,2341 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2382 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2019 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1977 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3388 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3419 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 765,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 766,53 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0920 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0925 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 112,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,86 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,64 Prozent.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 10,26 US-Dollar am Vortag auf 10,07 US-Dollar nach unten (1,80 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 12,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,34 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,74 Prozent auf 0,9406 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9572 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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