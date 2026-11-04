Krypto-Marktbericht 04.11.2026 17:23:14

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 3,84 Prozent auf 80.598,62 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 77.619,78 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 16,0 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 3,73 Prozent auf 56,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 54,44 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.442,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.280,79 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,49 Prozent auf 281,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 275,06 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,280 US-Dollar am Vortag auf 1,318 US-Dollar nach oben (2,95 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 640,77 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (630,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,64 Prozent.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 4,30 Prozent stärker bei 0,1988 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1906 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1624 US-Dollar am Vortag auf 0,1687 US-Dollar nach oben (3,89 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3197 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3213 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 2,52 Prozent auf 717,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 699,69 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0776 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 4,02 Prozent auf 96,87 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 93,12 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,546 US-Dollar) geht es um 4,62 Prozent auf 8,940 US-Dollar nach oben.

Nach 11,05 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochnachmittag um 5,41 Prozent auf 11,65 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 5,29 Prozent auf 0,9442 US-Dollar, nach 0,8967 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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