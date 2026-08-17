Krypto-Marktbericht 17.08.2026 17:23:14

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,62 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 63.849,38 US-Dollar wert, nach 62.829,28 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -10,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 auf. Es geht 0,46 Prozent auf 44,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 44,17 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,69 Prozent auf 1.905,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.874,16 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,31 Prozent auf 204,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 203,70 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Ripple um 17:11 auf. Es geht 1,16 Prozent auf 1,004 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9920 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,70 Prozent auf 412,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 409,87 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1749 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1746 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1579 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1562 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3309 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3314 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (602,94 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 606,33 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0695 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0703 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,77 Prozent auf 75,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 74,55 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 6,323 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 6,322 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 1,55 Prozent auf 9,532 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,386 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,86 Prozent auf 0,6760 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,6702 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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