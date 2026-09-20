|Krypto-Marktbericht
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20.09.2026 17:23:14
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 80.784,64 US-Dollar und damit 0,59 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.267,47 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 17,9 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,52 Prozent auf 57,21 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 58,10 US-Dollar wert.
Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 1,36 Prozent auf 2.598,33 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.634,11 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (255,97 US-Dollar) geht es um 3,68 Prozent auf 246,53 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,86 Prozent auf 1,385 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,412 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 0,40 Prozent auf 544,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 546,27 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 2,39 Prozent auf 0,2225 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2280 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von 1,39 Prozent auf 0,1937 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1964 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3448 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3398 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,91 Prozent auf 755,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 762,00 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0878 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0855 US-Dollar.
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 111,06 US-Dollar am Vortag auf 108,17 US-Dollar nach unten (2,61 Prozent).
Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 9,92 Prozent auf 11,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,09 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,67 Prozent auf 12,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,43 US-Dollar wert.
Zudem gibt Sui nach. Um 3,93 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,8277 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,8615 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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