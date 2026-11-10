|Krypto-Marktbericht
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10.11.2026 17:23:14
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Um 17:11 ist Bitcoin 73.163,00 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,71 Prozent niedriger als am Vortag (75.201,61 US-Dollar).
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,63 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 4,5 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,24 Prozent auf 50,11 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 51,26 US-Dollar wert.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.131,12 US-Dollar am Vortag auf 2.025,29 US-Dollar nach unten (4,97 Prozent).
Nach 238,09 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Dienstagnachmittag um 3,64 Prozent auf 229,42 US-Dollar gesunken.
Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 5,13 Prozent auf 1,042 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,099 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 5,51 Prozent auf 550,23 US-Dollar, nach 582,32 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,12 Prozent auf 0,1732 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1769 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um 3,19 Prozent auf 0,1425 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1472 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3189 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3175 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,84 Prozent auf 676,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 689,39 US-Dollar an der Tafel.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0676 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0699 US-Dollar.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 82,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,50 US-Dollar) ist das ein Verlust von 5,02 Prozent.
Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,634 US-Dollar am Vortag auf 8,209 US-Dollar nach unten (4,93 Prozent).
Währenddessen wird Chainlink bei 10,26 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,63 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 3,52 Prozent auf 0,8129 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8426 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
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