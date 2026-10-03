Krypto-Marktbericht 03.10.2026 12:43:06

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag.

Um 12:30 ist Bitcoin 84.580,19 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,02 Prozent höher als am Vortag (84.580,19 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 32,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Litecoin um 0,82 Prozent auf 69,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 69,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Ethereum um 0,48 Prozent auf 2.682,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.669,39 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Bitcoin Cash um 0,04 Prozent auf 311,05 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 311,17 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ripple-Kurs um 0,18 Prozent auf 1,483 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,486 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,26 Prozent auf 546,87 US-Dollar, nach 540,07 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,2443 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2445 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 12:30 ab. Es geht 0,75 Prozent auf 0,2138 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2154 US-Dollar stand.

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach oben. Tron gewinnt 0,61 Prozent auf 0,3367 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3346 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (768,18 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 768,52 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0928 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Solana bei 119,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (118,69 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Avalanche-Kurs um 1,85 Prozent auf 10,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,79 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,89 Prozent auf 13,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,80 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,80 Prozent auf 1,177 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,144 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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