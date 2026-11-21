|Krypto-Marktbericht
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21.11.2026 12:43:06
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,43 Prozent auf 57.925,78 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 58.768,28 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,8 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 4,46 Prozent auf 38,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 40,61 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 1.640,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.617,70 US-Dollar).
In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,23 Prozent auf 190,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 194,71 US-Dollar an der Tafel.
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,9102 US-Dollar am Vortag auf 0,8974 US-Dollar nach unten (1,40 Prozent).
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 468,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (458,24 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,34 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1395 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1431 US-Dollar.
Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1277 US-Dollar am Vortag auf 0,1248 US-Dollar nach unten (2,28 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3016 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Binancecoin-Kurs um 2,50 Prozent auf 525,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 538,88 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0532 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Solana um 12:31 ab. Es geht 0,84 Prozent auf 68,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 68,86 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,524 US-Dollar) geht es um 2,11 Prozent auf 6,387 US-Dollar nach unten.
Nach 8,555 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 1,82 Prozent auf 8,399 US-Dollar gesunken.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,57 Prozent auf 0,6222 US-Dollar, nach 0,6520 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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