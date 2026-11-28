So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,26 Prozent auf 59.083,38 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 59.836,70 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage -12,8 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 43,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (45,06 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Ethereum-Kurs um 1,04 Prozent auf 1.642,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.659,39 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (206,63 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 206,15 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Ripple bei 0,9381 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9472 US-Dollar).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 4,75 Prozent auf 428,62 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 409,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1459 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1481 US-Dollar.

Nach 0,1266 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Samstagmittag um 2,38 Prozent auf 0,1236 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3004 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3006 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Binancecoin um 0,87 Prozent auf 549,06 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 553,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0567 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0576 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 1,01 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 70,75 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 71,48 US-Dollar wert war.

Daneben fällt Avalanche um 1,60 Prozent auf 6,491 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,597 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 2,29 Prozent auf 9,145 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,360 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,26 Prozent auf 0,6631 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6716 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

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