Krypto-Marktbericht 15.08.2026 17:23:14

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,03 Prozent auf 62.969,30 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 62.986,49 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 8,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,0 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,76 Prozent auf 44,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 43,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,07 Prozent auf 1.881,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.880,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 auf. Es geht 0,13 Prozent auf 204,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 204,58 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9980 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,001 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 404,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 399,36 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1798 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1784 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1579 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1583 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3310 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3325 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 610,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 607,57 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0700 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0700 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Solana zu. Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 75,39 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 75,32 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,17 Prozent auf 6,544 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,469 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 5,44 Prozent auf 9,458 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,970 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6821 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6814 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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